Pronostici MotoGP GP Olanda 2023. Il motomondiale è pronto per Assen, l’università delle due ruote che farà da cornice dell’8° tappa del motomondiale che dopo andrà in pausa estiva per più di un mese. Vediamo programma, analisi, statistiche, curiosità, le migliori quote e i consigli per le scommesse sul Gran Premio d’Olanda.

Pronostici MotoGP GP Olanda 2023: i protagonisti ad Assen

Il Motomondiale chiude il suo trittico di giugno ad Assen, dove è in programma il Gran Premio d’Olanda 2023, prima della pausa estiva (si tornerà a Silverstone nel weekend del 6 agosto). La MotoGP arriva all’Università delle due ruote con un Pecco Bagnaia desideroso di ritrovare la vittoria con la Ducati ufficiale dopo che, in Germania, Martín lo ha infilato in entrambe le gare. Il campione del mondo in carica ha un grande feeling con Assen essendo uno dei quattro piloti ad aver vinto in tutte e tre le classi del Motomondiale: in questo prestigioso club sono presenti Jorge Lorenzo, Marc Márquez e Valentino Rossi, che detiene il record di successi in MotoGP con otto. Bagnaia, nel regno del Dottore, parte favoritissimo, per gli esperti Sisal, sia nella Gara Sprint del sabato, trionfo @2,00, che in quella lunga della domenica, in quota @1,80.

L’insidia maggiore per Pecco arriva proprio da un Jorge Martín, reduce dalla doppietta al Sachsenring, che sogna il sorpasso in classifica iridata. Il numero 89 della Ducati Pramac sembra aver raggiunto una maturità tale che non appare utopico il sogno di diventare il primo pilota campione del mondo in un team non ufficiale. Il centauro spagnolo, per realizzare il suo sogno, deve iniziare a vincere anche in circuiti a lui non congeniali come Assen, dove ha trionfato solo nel 2018 ma in Moto3: Martín primo nella Gara Sprint si gioca @4,50 mente si sale @5,00 per il successo domenicale.

Marco Bezzecchi, un po’ in ombra in Germania, punta a diventare il terzo incomodo per accorciare il divario in classifica mondiale da Bagnaia e Martín. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team nella Gara Sprint è offerto @5,00 mentre si scende @4,50 per la gara lunga di domenica. Il resto del gruppo parte tutto abbastanza indietro: Brad Binder, KTM, è dato @12 con Johann Zarco, Ducati Pramac, offerto @16 prima di un poker formato da Jack Miller, sulla seconda KTM, Marc Márquez (Honda) Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) e Maverick Viñales (Aprilia) tutti appaiati in quota @20.

Pronostici MotoGP GP Olanda 2023: circuito e condizioni meteo

Circuito. Assen misura 4.5 km e conta 6 curve a sinistra e 12 a destra. La pista è una pietra miliare del Motomondiale. Su questa pista, dei piloti in attività, il record di vittorie in classe regina spetta a Valentino Rossi, a quota 7. Il tempo record nel Motomondiale lo detiene Aleix Espargaró, che il 26 giugno 2022 su Aprilia ha fermato il cronometro in 1’32.500. Lo scorso anno, però, la vittoria è andata al futuro campione del mondo Francesco Bagnaia su Ducati. Una vera e propria consacrazione per il pilota piemontese visto che, prima del suo trionfo l’unica vittoria della casa di Borgo Panigale risaliva al 2008 con Casey Stoner.

Meteo. Le previsioni danno tempo incerto per tutto il weekend come da copione nei Paesi Bassi, ma al momento sembra scongiurata la pioggia

Programma completo e dove vedere il GP in TV

Il weekend del GP d’Olanda della MotoGP sarà trasmesso integralmente in diretta TV da Sky Sport MotoGP, mentre in streaming l’appuntamento è su Sky GO e Now. Su TV8, invece, diretta delle qualifiche, della Sprint Race di sabato e la gara della domenica (in streaming live anche su Tv8.it).

DIRETTA SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 23 giugno

Prove libere 1: 10,45-11,30

Prove libere 2: 15-16

Sabato 24 giugno

Prove libere 3: 10,10-10,40

Qualifiche: 10,50-11,30

Sprint race: 15

Domenica 25 giugno

Warm up: 9,45-9,55

Gara: ore 14

DIRETTA TV8

Sabato 24 giugno

Qualifiche: 10,50-11,30

Sprint Race: 15

Domenica 25 giugno

Gara: ore 14

Tutte le quote su Assen

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria della gara principale di domenica ad Assen.

Pronostici MotoGP GP Olanda 2023: FREE PICK di Panda

La settimana scorsa siamo stati beffati per 64 decimi nella gara in Germania, dove avevamo puntato su Bagnaia. A rendere ancora più amara la sconfitta, oltre al minimo scarto, è stato Martin che avevamo invece proposto la gara prima in Sprint Race. Assen è un circuito che piace a Pecco, meno a Martin, e sul giro secco prendiamo al raddoppio la QUALIFICA BAGNAIA @2.00.

