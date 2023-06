MotoGP Risultati GP Olanda 2023. Ottimo weekend ad Assen per Francesco Bagnaia che torna ad allungare su Martin e va in vacanza con un buon vantaggio nella classifica piloti, oltre a dominare le quote antepost per la vittoria del motomondiale che sarebbe una conferma dopo il successo dello scorso anno. MotoGP che ora va in pausa per più di un mese.

MotoGP Risultati GP Olanda 2023: Bagnaia a pieni voti all’Università delle due ruote di Assen

Va in archivio l’8° Gran Premio della stagione 2023 di MotoGP, l’ultimo prima della pausa estiva, da Assen, l’università delle due ruote dove continua il dominio delle Ducati e in particolare del campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, che dopo tre secondi posti consecutivi torna alla vittoria trionfando nel GP d’Olanda, conquistando la sua settima vittoria stagionale e piazzando un altro importante allungo in classifica, dove ora ha 35 punti di vantaggio su Jorge Martin. Per Bagnaia sono così sei i podi connsecutivi, dieci nelle ultime 12 gare.

Alle sue spalle si piazza la Ducati VR46 di un grande Marco Bezzecchi, che rosicchia così nove punti a Martin (5°) e si ritrova a -1 dalla seconda piazza iridata. Terzo gradino del podio, grazie alla penalità di Brad Binder (retrocesso al 4° posto, come già gli era successo alò sabato in Sprint Race, con Fabio Quartararo in quel caso ad esultare per un inatteso gradino basso del podio), per Aleix Espargaro in sella all’Aprilia e alla prima top-3 stagionale.

In top 10 chiudono anche Alex Marquez con la Ducati Gresini (6°), Luca Marini con l’altra VR46 (7°), Takaaki Nakagami con la Honda Idemitsu (8°), un buon Franco Morbidelli con l’unica Yamaha sopravvissuta (9°) e Augusto Fernandez con la Ktm (10°). Fuori dopo pochi giri Fabio Quartararo, che scivola a terra dopo una chiusura d’anteriore e abbatte anche Johann Zarco che lo tallonava a breve distanza.

Out anche Jack Miller con la Ktm e Mavericks Vinales con l’Aprilia, entrambi vittime di scivolate. Sfortunatissimo Enea Bastianini, caduto dopo sei giri mentre si trovava in top 10 con l’altra Ducati ufficiale. A terra nel finale anche Di Giannantonio con la Ducati Gresini, che viaggiava agevolmente in zona punti. Marc Marquez, invece, non ha preso parte alla corsa per il troppo dolore alla costola; continua il momento nero dello spagnolo in crisi con la Honda, tanto che si è pensato ad un addio del Cabroncito.

MotoGP, GP Olanda: l’ordine d’arrivo

1) Francesco Bagnaia (Ducati)

2) Marco Bezzecchi (Ducati)

3) Aleix Espargaró (Aprilia)

4) Brad Binder (KTM) penalizzato per aver pizzicato il verde nell’ultimo giro

5) Jorge Martin (Ducati)

6) Alex Marquez (Ducati)

7) Luca Marini (Ducati)

8) Takaaki Nakagami (Honda)

9) Franco Morbidelli (Yamaha)

10) Augusto Fernandez (GasGas)

11) Lorenzo Savadori (Aprilia)

12) Stefan Bradl (Honda)

13) Raul Fernandez (Aprilia)

14) Jonas Folger (GasGas)

Ritirati

Fabio Quartararo (Yamaha)

Maverick Vinales (Aprilia)

Johann Zarco (Ducati)

Jack Miller (KTM)

Enea Bastianini (Ducati)

Miguel Oliveira (Aprilia)

Iker Lecuona (Honda)

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

MotoGP Risultati GP Olanda 2023: le classifiche

MotoGP, classifica piloti

1) Francesco Bagnaia 194

2) Jorge Martin 159

3) Marco Bezzecchi 158

4) Brad Binder 117

5) Johann Zarco 109

6) Luca Marini 98

7) Jack Miller 79

8) Aleix Espargaro 74

9) Fabio Quartararo 64

10) Alex Marquez 63

11) Franco Morbidelli 57

12) Maverick Vinales 56

13) Alex Rins 47

14) Augusto Fernandez 42

15) Fabio Di Giannantonio 34

16) Takaaki Nakagami 34

17) Miguel Oliveira 27

18) Enea Bastianini 18

19) Marc Marquez 15

20) Dani Pedrosa 13

21) Jonas Folger 9

22) Lorenzo Savadori 9

23) Raul Fernandez 8

24) Joan Mir 5

25) Michele Pirro 5

26) Danilo Petrucci 5

27) Stefan Bradl 5

28) Iker Lecuona 0

MotoGP, classifica costruttori

1) Ducati 260

2) KTM 140

3) Aprilia 105

4) Honda 81

5) Yamaha 75

Quote Antepost motomondiale e prossimo GP

Dopo essere stato battuto due volte in Germania da Jorge Martin e nella Sprint del sabato nel Gran Premio d’Olanda per mano di Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia si è preso la rivincita nella gara domenicale ad Assen, e ha comunque gestito molto bene anche le gare che non è riuscito a vincere, mantenendo una costanza ideale per puntare al bis mondiale, e un buon vantaggio in classifica. I betting analyst vedono il torinese della Ducati favoritissimo @1,25, in calo rispetto a sette giorni fa (quando si giocava intorno a 1.40).

Gli avversari principali di Pecco rimangono Marco Bezzecchi e Jorge Martin (lontani rispettivamente 36 e 35 punti di ritardo da Bagnaia) e che vengono proposti intorno @6.50 come prima alternativa a Bagnaia. Dopo questa coppia infatti le quote decollano fino a Brad Binder e Johann Zarco, rispettivamente @25 e @50 volte la posta, con Aleix Espargaro e Luca Marini ancora più indietro @75. Si sale addirittura @100 per il trionfo iridato di Marc Marquez, Enea Bastianini, Fabio Quartararo e Jack Miller.

Come detto ora la MotoGP va in pausa estiva per più di un mese visto che ci ritroveremo il 6 agosto a Silverstone per il GP di Gran Bretagna. Non rimaniamo però orfani delle scommesse sui motori visto che nel fine settimana torna la Formula 1 col GP Austria 2023. Si corre in casa della Red Bull, a Spielberg, e come sempre il nostro tipster PANDA analizzerà la gara e ci darà le sue idee per le scommesse che trovi complete nel canale TELEGRAM VIP BETTING MANIAC.

