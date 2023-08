Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2023. Le vacanze sono finite, il motomondiale torna in pista questo fine settimana a Silverstone per il GP di Gran Bretagna dove Pecco Bagnaia torna da leader del mondiale e anche da favorito per un altro trionfo. Novità dal mercato con Rins in Yamaha al posto di Morbidelli.

Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2023: i protagonisti a Silverstone

La lunga pausa estiva della MotoGP è terminata e il motomondiale torna in pista questo fine settimana sul tracciato inglese di Silverstone, per il nono appuntamento della stagione 2023 col Gran Premio di Gran Bretagna. I piloti sono andati in ferie con un altro successo di Francesco Bagnaia ad Assen, ma è ancora tutto aperto nella classifica piloti dove il torinese è in testa in classifica, ma Marco Bezzecchi e Jorge Martin non sono troppo lontani. Sulla pista inglese dovremmo rivedere anche Enea Bastianini finalmente al top della forma e quindi probabilmente tra i protagonisti.

Occhi puntati anche su KTM e Aprilia. In particolare quest’ultima lo scorso anno salì sul podio grazie a Maverick Vinales. Sul tracciato inglese vedremo anche il ritorno di Marc Marquez dopo il lungo reset. Vedremo se il Carboncito rientrerà bene dopo un periodo davvero difficile, pieno di errori e di pericolose cadute.

Incognita Yamaha con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli che dovranno capire se la M1 potrà essere competitiva sul tracciato britannico. Approposito del “Morbido”, l’annuncio della Yamaha che ha comunicato prima il divorzio da Morbidelli a fine 2023 e poi l’annuncio di Alex Rins, apre di fatto il mercato piloti 2024.

Ricordiamo l’introduzione delle nuove regole: La prima sessione di prove della classe MotoGP non sarà più valida per la qualifica/accesso alla Q2. Rimarrà della durata di 45 minuti e ora si chiamerà “Prove Libere 1”. La seconda sessione di prove del venerdì, della durata di 60 minuti, si chiamerà “Prove”. Sarà l’unica sessione di prove valida per l’accesso alla Q2. La sessione di 30 minuti del sabato mattina si chiamerà “Prove Libere 2”.

Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2023: circuito e condizioni meteo

Il Gran Premio della Gran Bretagna di motociclismo è nato con questa denominazione a partire dal 1974, mentre è tappa del Motomondiale a partire dal 1977, al posto del Tourist Trophy. Fino al 1986 la gara si è svolta proprio a Silverstone, per poi trasferirsi al Donington Park, prima del rientro nell’attuale tracciato nel 2010 (lunghezza attuale 5.900 metri). L’edizione del 2018 è stata annullata per maltempo, mentre quella del 2020 a causa della pandemia di coronavirus.

L’ultima edizione disputata, quella del 2022, è stata vinta da Pecco Bagnaia su Ducati, mentre l’anno prima ad imporsi era stato Fabio Quartararo, poi vincitore del Mondiale della MotoGP. Il recordman di vittorie è Valentino Rossi, con 6 successi nella top class (8 in totale considerando anche 125 e 250), davanti a Casey Stoner e Jorge Lorenzo (entrambi a quota 3). Il tempo record in gara è stato registrato nel 2022 da Alex Rins su Suzuki, fermando il cronometro in 1’59″346.

Capitolo costruttori, nel Gran Premio di Gran Bretagna hanno sinora vinto quattro marchi diversi, tutti attualmente impegnati in MotoGP. Comanda la Honda con 16 trionfi, seguita dalla Yamaha a 14 e dalla Suzuki a 10. Chiude la Ducati a 4.

A livello previsioni questa è una gara dal pronostico sempre incerto, con 16 vincitori in 21 GP e nessuno che si ripete da 10 anni (l’ultimo è stato Lorenzo nel 2012-2013).

Previsioni Meteo. Al momento il meteo non prevede pioggia per il fine settimana, ma il tipico meteo incerto inglese lascia tutti sulle spine.

Programma completo e dove vedere il GP Gran Bretagna in TV

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta sia le qualifiche che le gare, con quest’ultime con una differita di 15 minuti.

Venerdì 4 Agosto

FP1 Moto3 10:00-10:35

FP1 Moto2 10:00-10:35

FP1 MotoGP 11:45-12:30

FP2 Moto3 14:15-14:50

FP2 Moto2 15:05-15:45

Practice MotoGP 16.00-17.00

Sabato 5 Agosto

FP3 Moto3 09:40-10:10

FP3 Moto2 10:25-10:55

FP2 MotoGP 11:10-11:40

Q1 MotoGP 11:50-12:05

Q2 MotoGP 12:15-12:30

Q1 Moto3 13:50-14:05

Q2 Moto3 14:15-14:30

Q1 Moto2 14:45-15:00

Q2 Moto2 15:10-15:25

Sprint Race MotoGP 16:00

Domenica 6 Agosto

Warm Up MotoGP 10:45-10:55

Gara Moto3 12:15

Gara MotoGP 14:00

Gara Moto2 15:30

Tutte le quote su Silverstone

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per la vittoria del GP Gran Bretagna 2023. Francesco Bagnaia a Silverstone potrebbe bissare il successo ottenuto nella passata stagione: il numero 1 del Ducati Lenovo Team, che negli ultimi tre GP ha ottenuto due vittorie e un secondo posto, spicca ancora una volta e, per gli esperti di Sisal Pecco parte favorito sia nella Gara Sprint del sabato, con il trionfo @2,50, che in quella lunga della domenica, in quota @2,00.

Il Campione del mondo in carica dovrà guardarsi le spalle da Jorge Martin, in sella alla Ducati Pramac è proposto vincente nella Gara Sprint @4,50, con il successo domenicale @4.00. Attenzione anche a Marco Bezzecchi del Mooney VR46 Racing Team, già vincitore di due gare in stagione, nonché terzo nella classifica mondiale. La vittoria di Bez nella Gara Sprint è offerta @6,00 mentre si sale @7,50 per la gara lunga.

Staccati ma da tenere d’occhio Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) @10,00, Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) @16,00 e Aleix Espargaro (Aprilia Racing), sul podio nell’ultima gara disputatasi ad Assen prima della pausa estiva, ma lontano dal trionfo a Silverstone, proposto @25,00.

Pronostici MotoGP GP Gran Bretagna 2023: FREE PICK di Panda

6 casse consecutive con le free pick di Formula 1, ora proviamo a riprendere col giusto piglio anche in MotoGP, nonostante il motomondiale sia molto difficile da pronosticare quest’anno (in verità negli ultimi anni). Per il ritorno dalla pausa estiva a Silverstone non potevamo esimerci però dal proporvi una giocata, e andiamo su un mercato speciale che troviamo su Eurobet, ovvero Pilota che raggiunge la Q2 nelle Qualifiche del sabato.

Miguel Oliveira è abbastanza veloce sul giro secco e ha una moto satellite KTM che gli permette di essere comunque competitivo. Prima della pausa ad Assen era passato al QB del sabato, giocandosi la pole (chiuse in 11° posizione) e potrà replicare anche a Silverstone, cosa che non gli riuscì lo scorso anno, ma per un pelo, battuto solo per pochi decimi da Bezzecchi e Bastianini. Prendiamo OLIVEIRA RAGGIUNGE Q2 QUALIFICA @1.70 (stake basso).

Per altre analisi, giocate, live, entra nel CANALE TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC dove oltre alle pick di Panda trovi le giocate e gli studi di altri 6 tipster a coprire i principali sport, in particolare quelli americani.