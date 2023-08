MotoGP Risultati GP Gran Bretagna 2023. Al rientro dalle vacanze il motomondiale riprende da Silverstone dove si interrompe un pò il dominio della Ducati, con Francesco Bagnaia battuto dall’Aprilia di Aleix Espargaro.

MotoGP Risultati GP Gran Bretagna 2023: Aleix Espargaro torna alla vittoria

È Aleix Espargarò a conquistare il GP della Gran Bretagna della MotoGP 2023. Nel nono appuntamento stagionale della top class del Motomondiale, il pilota spagnolo consegna la prima vittoria stagionale all’Aprilia, con un finale thriller nel quale paga dazio un Francesco Bagnaia, che con la sua Ducati ufficiale domina praticamente la gara a partire dal secondo giro. Sabato, il successo a sorpresa nella Sprint Race del team Gresini con Alex Marquez, davanti a Bezzecchi (Mooney) e Vinales (Aprilia), le sorprese quindi non sono mancate a Silverstone.

Si archivia così un grande weekend per l’Aprilia, che al termine della gara porta nei primi cinque posti della gara domenicale ben cinque moto, con l’Aprilia che per una volta ruba la scena al dominio delle Ducati. La pioggia fa però capolino anche sulla gara a otto giri dal termine, rimescolando le carte in tavola e favorendo nel finale Aleix Espargarò, protagonista di una grande rimonta e di un super sorpasso ai danni del campione del mondo e leader della classifica iridata, Pecco Bagnaia.

Completa il podio Brad Binder su KTM, al termine di una ottima gara, conclusa davanti all’Aprilia clienti di Miguel Oliveira e all’altra ufficiale di Noale di Maverick Vinales. Al sesto posto Jorge Martin, che precede Luca Marini (Ducati Mooney VR46), l’altra KTM di Jack Miller (precipitato nelle retrovie dopo una buona partenza) e la seconda Ducati Pramac di Johann Zarco.

Ancora in difficoltà Fabio Quartararo, che con la sua Yamaha ufficiale non va oltre il 15° posto. Costretto al ritiro Marco Bezzecchi, che ingaggia nei primi giri un bel duello con Bagnaia, ma cade a 15 giri dal termine sbagliando clamorosamente una frenata. Ritirati anche Joan Mir, Enea Bastianini, Marc Marquez e Alex Marquez.

MotoGP Risultati GP Gran Bretagna 2023: le classifiche

GP Gran Bretagna 2023: ordine d’arrivo

1 Aleix Espargarò (Aprilia)

2 Francesco Bagnaia (Ducati)

3 Brad Binder (KTM)

4 Miguel Oliveira (Aprilia)

5 Maverick Vinales (Aprilia)

6 Jorge Martin (Ducati)

7 Luca Marini (Ducati)

8 Jack Miller (KTM)

9 Johann Zarco (Ducati)

10 Raul Fernandez (Aprilia)

11 Augusto Fernandez (KTM)

12 Pol Espargarò (KTM)

13 Fabio Di Giannantonio (Ducati)

14 Franco Morbidelli (Yamaha)

15 Fabio Quartararo (Yamaha)

16 Takaaki Nakagami (Honda)

17 Iker Lecuona (Honda)

Ritirati:

Enea Bastianini (Ducati)

Marc Marquez (Honda)

Marco Bezzecchi (Ducati)

Alex Marquez (Ducati)

Joan Mir (Honda)

MotoGP 2023: Classifica piloti

Francesco BAGNAIA 214

Jorge MARTIN 173

Marco BEZZECCHI 167

Brad BINDER 131

Johann ZARCO 122

Aleix ESPARGARO 107

Luca MARINI 107

Jack MILLER 90

Alex MARQUEZ 75

Maverick VIÑALES 74

Fabio QUARTARARO 65

Franco MORBIDELLI 59

Augusto FERNANDEZ 49

Alex RINS 47

Miguel OLIVEIRA 40

Fabio DI GIANNANTONIO 37

Takaaki NAKAGAMI 34

Enea BASTIANINI 18

Marc MARQUEZ 15

Raul FERNANDEZ 14

Dani PEDROSA KTM 13

Lorenzo SAVADORI 9

Jonas FOLGER 9

Michele PIRRO 5

Danilo PETRUCCI 5

Joan MIR 5

Stefan BRADL 5

Pol ESPARGARO 4

Iker LECUONA 0

MotoGP: Classifica costruttori

Ducati 317

KTM 172

Aprilia 153

Honda 89

Yamaha 84

Quote Antepost e prossimo GP

Vediamo la comparazione delle migliori quote antepost sul mercato italiano, per la vittoria del campionato mondiale di MotoGP. Pecco Bagnaia non ha vinto a Silverstone, ma grazie al 2° posto allunga sul Bez e su Martin che rimangono i principali avversari per il ducatista piemontese, campione del mondo attuale.

Dopo una settimana di pausa il Motomondiale torna in pista al Red Bull Ring con il Gran Premio d’Austria. Noi vi diamo appuntamento su queste pagine nei prossimi giorni, con le rubriche di analisi e pronostici sulla MotoGP. Se non volete perdervi nessun contenuto e nessun proonostico sui Motori (e sugli altri principali sport) entra nel canale TELEGRAM VIP BETTING MANIAC.

