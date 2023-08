Pronostici MotoGP GP Austria 2023. In Stiria, a Spielberg, torna il Motomondiale sul Red Bull Ring che non è la gara di casa della Ducati (ma di KTM in terra austriaca se proprio vogliamo trovare una gara di casa), ma qui la moto di Borgo Panigale ha dominato negli ultimi anni, ed ovviamente Bagnaia parte favorito su Martin e Bezzecchi.

Pronostici MotoGP GP Austria 2023: i protagonisti al Red Bull Ring

Se c’è un circuito (assieme a Misano e Mugello), dove la Ducati ha grandi precedenti, quello è il Red Bull Ring dove, nel prossimo weekend, si corre il Gran Premio d’Austria 2023. La MotoGP fa tappa in Stiria dove la Rossa di Borgo Panigale si è imposta sei volte su sette gare disputate sul circuito austriaco. Dopo quasi 20 anni di assenza, il Gran Premio d’Austria è rientrato nel Motomondiale nel 2016 e, da allora nella classe regina, sono saliti sul gradino più alto del podio Dovizioso, 3 volte, Iannone, Lorenzo e Bagnaia. A interrompere il dominio Ducati ci ha pensato, nel 2021, Brad Binder che, in sella alla KTM, difende i colori di casa.

Pecco Bagnaia, per gli esperti Sisal, si presenta al Red Bull Ring come l’uomo da battere; il successo del campione del mondo, in sella alla Ducati ufficiale, si gioca @2,25 per la Gara Sprint @1,90 per la corsa della domenica. Il primo rivale del centauro torinese è sempre Jorge Martín, vincitore su questi tornanti ma in Moto2 tre anni fa. Lo spagnolo cercherà di accorciare il gap in classifica con Bagnaia. Il portacolori della Ducati Pramac, tre volte sul gradino più alto del podio quest’anno, è dato vincete @4,50 per la Sprint e @4,00 per la gara lunga.

Va a caccia di rivincite Marco Bezzecchi dopo la caduta a Silverstone che lo ha visto staccarsi da Bagnaia nella lotta al titolo. Il numero 72 del VR46 Racing Team ha le carte in regola per dare filo da torcere ai due rivali e punta ad aumentare il bottino di successi nel 2023 fermo per ora a tre: il trionfo al sabato del Bez, nella Sprint, si gioca @5,00 mentre si sale @6,00 per la vittoria della domenica.

Il resto del gruppo, per quanto riguarda la gara lunga, parte tutto in doppia cifra: a cominciare da Brad Binder, KTM, dato @12 per bissare il successo del 2021 con Johann Zarco, Ducati Pramac, affiancato in quota. Il poker formato da Luca Marini, Enea Bastianini, Maverick Viñales e Marc Márquez “partono” tutti sulla stessa linea tanto che la vittoria di uno di loro pagherebbe @16 volte la posta.

Pronostici MotoGP GP Austria 2023: numeri, statistiche e curiosità

GP AUSTRIA – VITTORIE TOP CLASS

3 – AGOSTINI Giacomo [ITA] (1971, 1972, 1974)

3 – ROBERTS Kenny Sr. [USA] (1978, 1979, 1983)

3 – LAWSON Eddie [USA] (1984, 1986, 1988)

3 – SCHWANTZ Kevin [USA] (1989, 1990, 1993)

3 – DOOHAN Mick [AUS] (1991, 1994, 1997)

3 – DOVIZIOSO Andrea [ITA] (2017, 2019, 2020)

Le vittorie consecutive sono merce rara. Nessuno ne ha raccolte più di 2 e i back-to-back sono, ovviamente, pochi. Li hanno realizzati Giacomo Agostini (1971, 1972), Kenny Roberts Sr. (1978, 1979) e Andrea Dovizioso (2019, 2020).

Marco Bezzecchi scenderà in pista con la possibilità di scrivere la storia del tracciato oggi conosciuto come Red Bull Ring, dove nessuno è ancora riuscito a imporsi in tre classi differenti. Il ventiquattrenne romagnolo avrà, pertanto, l’opportunità di diventare il primo a calare il Tris.

Pronostici MotoGP GP Austria 2023: circuito e condizioni meteo

Tracciato. La prima edizione del Gran Premio di Spielberg è stata conquistata nel 2016 da Andrea Iannone su Ducati. Nel 2017 e nel 2019 è stato “DesmoDovi” a conquistare una vittoria, mentre nel 2018 è stato il turno di Jorge Lorenzo sempre in sella alla Rossa. Nel 2020 si sono svolte due manche sul tracciato austriaco, la prima conquistata ancora da Andrea Dovizioso e la seconda da Miguel Oliveira. Anche nel 2021 si sono svolte due prove, la prima vinta da Jorge Martin su Ducati, la seconda da Brad Binder su KTM. Lo scorso anno vinse Pecco Bagnaia. La pista dopo le ultime modifiche misura 4.3 km e conta 11 curve, 3 a sinistra e 8 a destra.

Meteo. Sul tracciato di Spielberg è previsto bel tempo per l’intero weekend, ma la pista, che sorge tra le colline austriache ha già mostrato più volte un clima “pazzo” e un asfalto capace di asciugarsi molto velocemente.

Programma completo e dove vedere il GP Austria in TV

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky Sport MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche e la Sprint al sabato mentre la differita delle gare della domenica.

Venerdì 18 agosto

FP1 Moto3 09:00-09:35

FP1 Moto2 09:50-10:30

FP1 MotoGP 10:45-11:30

FP2 Moto3 13:15-13:50

FP2 Moto2 14:05-14:45

Practice MotoGP 15:00-16:00

Sabato 19 agosto

FP3 Moto3 08:40-09:10

FP3 Moto2 09:25-09:55

FP2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:50-13:05

Q2 Moto3 13:15-13:30

Q1 Moto2 13:45-14:00

Q2 Moto2 14:10-14:25

Sprint Race MotoGP 15:00

Domenica 20 agosto

Warm Up MotoGP 09:45-09:55

Gara Moto3 11:00

Gara Moto2 12:15

Gara MotoGP 14:00

Orari Differite

Gara Moto3 14:15

Gara Moto2 15:30

Gara MotoGP 17:15

Tutte le quote sul Red Bull Ring

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano per quanto riguarda la vittoria della gara di domenica di MotoGP in Stiria.

Pronostici MotoGP GP Austria 2023: FREE PICK di Panda

Al momento sono disponibili poche possibilità di scommessa, praticamente solo i vincenti della pole del sabato e della gara principale di domenica. Aspettiamo che escano quote più utili su testa a testa, piazzamenti e gruppi, quindi per la free pick di MotoGP vi rimandiamo al canale TELEGRAM BETTING MANIAC dove nel canale pubblico usciranno aggiornamenti e le selezioni delle scommesse di Panda per Spielberg nelle prossime ore.