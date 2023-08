MotoGP Risultati GP Austria 2023, il miglior Francesco Bagnaia della stagione domina tutto al Red Bull Ring, ancora una volta terra di conquista della Ducati. Pecco fa pole, vince la gara sprint e anche la gara principale della domenica (con tanto di giro veloce). Il campione del mondo in carica prenota il bis al motomondiale.

MotoGP Risultati GP Austria 2023: un Bagnaia perfetto al Red Bull Ring

Francesco Bagnaia vince il GP d’Austria e completa la doppietta personale nel weekend di Spielberg dopo il trionfo nella Sprint Race (oltre alla pole del sabato e il giro veloce alla domenica, per non farsi mancare niente). Il pilota Ducati domina e trionfa in solitaria al termine di una gara davvero senza storia. Un dominio assoluto e incontrastato, su una pista in cui la Ducati continua a dettare legge: è la settima vittoria negli ultimi otto anni in Austria.

In classifica Pecco ha 62 punti di vantaggio su Jorge Martin (7° dopo aver scontato il long lap penalty per l’incidente di sabato). A completare il podio in Stiria, ci sono Brad Binder, nella gara di casa della KTM, e la Ducati VR46 di un ottimo Marco Bezzecchi.

Ducati che, per altro, piazza quattro moto nelle prime cinque posizioni: oltre a un grande Bezzecchi, ora a sole 6 lunghezze dal secondo posto di Martin in classifica, chiude infatti ai piedi del podio l’altra VR46 di Luca Marini.

Da segnalare anche la Ducati Gresini di un positivo Alex Marquez, 5° al traguardo al termine di un doppio duello con i due italiani.

MotoGP Risultati GP Austria 2023: le classistiche

MotoGP, GP Austria: Ordine d’arrivo

Francesco Bagnaia (Ducati)

Brad Binder (KTM)

Marco Bezzecchi (Ducati)

Luca Marini (Ducati)

Alex Marquez (Ducati)

Maverick Vinales (Aprilia)

Jorge Martin (Ducati)

Fabio Quartararo (Yamaha)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Enea Bastianini (Ducati)

Franco Morbidelli (Ducati)

Marc Marquez (Honda)

Johann Zarco (Ducati)

Pol Espargaro (GasGas)

Augusto Fernandez (GasGas)

Jack Miller (KTM)

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Takaaki Nakagami (Honda)

Iker Lecuona (Honda)

Lorenzo Savadori (Aprilia)

Ritirati

Miguel Oliveira (Aprilia)

Joan Mir (Honda)

Raul Fernandez (Aprilia)

Classifica piloti MotoGP 2023

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 251

2 Jorge Martin (Ducati) 189

3 Marco Bezzecchi (Ducati) 183

4 Brad Binder (KTM) 160

5 Johann Zarco (Ducati Pramac) 125

6 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 120

7 Aleix Espargaro (Aprilia) 117

8 Jack Miller (KTM) 96

9 Alex Marquez (Ducati Gresini) 92

10 Maverick Vinales (Aprilia) 86

11 Fabio Quartararo (Yamaha) 73

12 Franco Morbidelli (Yamaha) 65

13 Augusto Fernandez (GasGas) 51

14 Alex Rins (Honda) 47

15 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 40

16 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 37

17 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 34

18 Enea Bastianini (Ducati) 24

19 Marc Marquez (Honda) 19

20 Raul Fernandez (Aprilia) 14

21 Dani Pedrosa (KTM) 13

22 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

23 Jonas Folger (KTM) 9

24 Pol Espargaro (GasGas) 8

25 Michele Pirro (Ducati) 5

26 Joan Mir (Honda) 5

27 Danilo Petrucci (Ducati) 5

28 Stefan Bradl (Honda) 5

Classifica Costruttori MotoGP 2023

Ducati 354

KTM 201

Aprilia 166

Honda 93

Yamaha 93

Settimana di pausa e poi prossimo GP in Catalunya

Al momento non sono ancora disponibili le quote antepost MotoGP sul mercato, ma ormai la quota di Bagnaia sarà inviolabile. Già lo era nell’ultimo aggiornamento col piemontese, campione del mondo in carica, @1.25. Dopo questo dominio in Stiria il motomondiale è ancora di più verso la parte di Pecco e la quota sarà ormai solo simbolica.

Settimana di pausa per il motomondiale che tornerà il primo settembre col GP Catalunya ma non disperate amanti dei motori e delle scommesse perché questo weekend torna in pista la Formula 1 dopo la pausa estiva, e torna in casa del dominatore Max Verstappen, visto che è in programma il GP d’Olanda 2023 che seguiremo da vicino come sempre con le nostre analisi e i nostri consigli per le scommesse qui sul sito con le preview, e su TELEGRAM per gli approfondimenti e i pronostici.

