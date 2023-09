MotoGP Risultati GP Catalogna 2023. Il motomondiale non era stato mai veramente chiuso, ma dopo l’Olanda il dominio della Ducati e di Pecco Bagnaia erano evidenti. Il campione del mondo in carica al Montmelò però è stato vittima di un brutto incidente in una gara in cui Aprilia ha fatto la sua prima storica doppietta. Mondiale riaperto? La prossima settimana si torna subito in pista a Misano.

MotoGP Risultati GP Catalogna 2023: brutto incidente per Bagnaia

Doppietta da sogno per l’Aprilia, con Aleix Espargaro che vince il GP di Catalogna, undicesima tappa stagionale del Motomondiale 2023. a Casa di Noale che porta entrambe le RS-GP factory sul podio, con Maverick Vinales che segue il compagno di scuderia chiudendo secondo davanti alla Ducati Pramac di Jorge Martìn. Quarto posto per l’altra desmosedici targata Pramac di Johann Zarco, seguita da un’altra Aprilia, quella del team RNF di Miguel Oliveira.

Brutto incidente per il campione del mondo in carica e leader del motomondiale, Francesco Bagnaia. Ci sarà da capire come e quando il piemontese tornerà in sella alla sua Ducati con cui stava dominando anche il mondiale di MotoGP 2023. Succede tutto nelle prime curve, quando Pecco, partito dalla pole position, è protagonista di una caduta spettacolare quanto paurosa. Pochi metri dopo la griglia di partenza, Bagnaia perde il controllo della sua Ducati volando in aria e ricadendo tra le moto che sopraggiungevano dietro di lui, tra cui la KTM di Brad Binder che lo colpisce sulla gamba. Il pilota della Ducati non ha mai perso conoscenza ed è stato subito soccorso in ambulanza: le sue condizioni sarebbero meno gravi del previsto. Altri piloti sono rimasti coinvolti al primo giro in un altro incidente, tra i quali Enea Bastianini che è scivolato trascinando a terra Marquez, Zarco, Di Giannantonio e Bezzecchi. La bandiera rossa ha fermato temporaneamente la gara.

Ennesimo weekend da incubo per la Honda, che dopo una Sprint Race disastrosa non riesce a migliorarsi neanche in gara. Ancora una volta i piloti della Casa giapponese sono gli ultimi della fila, con Nakagami, Lecuona e Mir rispettivamente quindicesimo, sedicesimo e diciassettesimo. Destino simile anche per Marc Márquez, tredicesimo, che precede Franco Morbidelli, anche lui in crisi con una Yamaha non all’altezza.

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

MotoGP Risultati GP Catalogna 2023: le classifiche

Col ko di Bagnaia è Martìn ad approfittarne, portandosi ora a 50 punti dall’italiano nella corsa al titolo Mondiale.

MotoGP, GP Catalogna: ordine d’arrivo

1. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 38’56.159 165.0

2. Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 38’56.536 165.0 0.377

3. Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 38’58.990 164.8 2.831

4. Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 39’01.026 164.7 4.867

5. Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 39’03.688 164.5 7.529

6. Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 39’06.749 164.3 10.590

7. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 39’06.980 164.2 10.821

8. Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 39’07.039 164.2 10.880

9. Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 39’09.048 164.1 12.889

10. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 39’09.439 164.1 13.280

11. Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 39’12.650 163.9 16.491

12. Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 39’12.720 163.8 16.561

13. Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 39’17.775 163.5 21.616

14. Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 39’19.267 163.4 23.108

15. Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 39’22.899 163.1 26.740

16. Iker LECUONA SPA LCR Honda CASTROL HONDA 39’25.019 163.0 28.860

17. Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 39’30.088 162.6 33.929

Non classificati

Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 17’32.523 159.2 13 laps

Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 5’07.721 163.4 20 laps

Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 3’06.350 89.9 22 laps

Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

MotoGP, Classifica Piloti

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 260

2 Jorge Martin (Ducati) 210

3 Marco Bezzecchi (Ducati) 189

4 Brad Binder (KTM) 166

5 Aleix Espargaro (Aprilia) 154

6 Johann Zarco (Ducati Pramac) 141

7 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 125

8 Maverick Vinales (Aprilia) 113

9 Jack Miller (KTM) 104

10 Alex Marquez (Ducati Gresini) 102

11 Fabio Quartararo (Yamaha) 82

12 Franco Morbidelli (Yamaha) 67

13 Augusto Fernandez (GasGas) 58

14 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 51

15 Alex Rins (Honda) 47

16 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 43

17 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 35

18 Enea Bastianini (Ducati) 25

19 Marc Marquez (Honda) 22

20 Raul Fernandez (Aprilia) 14

21 Dani Pedrosa (KTM) 13

22 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

23 Jonas Folger (KTM) 9

24 Pol Espargaro (GasGas) 8

25 Michele Pirro (Ducati) 5

26 Joan Mir (Honda) 5

27 Danilo Petrucci (Ducati) 5

28 Stefan Bradl (Honda) 5

MotoGP, Classifica Costruttori

Ducati 379

KTM 215

Aprilia 203

Yamaha 102

Honda 96

Quote Antepost e prossimo GP

Al momento i bookmakers non hanno fatto uscire le quote antepost aggiornate. Del resto capire le condizioni di rientro di Pecco Bagnaia sarà determinante, anche perché la prossima settimana si è di nuovo in pista, senza soste, e in un Gran Premio importante per gli appassionati delle due ruote visto che a Misano si correre il GP di San Marino e della Riviera di Rimini 2023. Intanto vediamo le proposte antepost ancora attive su SNAI, i testa a testa stagionali.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.