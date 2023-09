Pronostici MotoGP GP Misano 2023. Arriviamo al GP di San Marino e della riviera di Rimini con tanti punti interrogativi per le condizioni del leader del mondiale Pecco Bagnaia, una situazione che non permette nemmeno di uscire con le quote per questo appuntamento del motomondiale al momento.

Pronostici MotoGP GP Misano 2023: i protagonisti in riviera

Il Motomondiale torna tra i confini italiani con il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. Domenica 10 settembre 2023 si corre a Misano sul circuito Marco Simoncelli per la tappa numero 12 del campionato MotoGP. In Catalogna è stata doppietta Aprilia con Aleix Espargarò che ha preceduto Maverick Vinales e la Ducati del team Pramac guidata da Jorge Martin, ma la gara al cardiopalma per le cadute del primo giro avrà conseguenze anche per il continuo della stagione.

Il campione del mondo in carica e leader della classifica, Francesco Bagnaia, vittima domenica scorsa di una terribile caduta. Tanta paura per Pecco che, dopo essere stato disarcionato dalla sua Ducati ufficiale, ha miracolosamente riportato solo contusioni nonostante la Ktm di Brad Binder lo abbia colpito alle gambe. Il pilota Ducati farà di tutto per esserci, ma solamente giovedì arriverà il responso medico definitivo. Non ci sarà, invece, Enea Bastianini che, dopo essere stato coinvolto nella caduta collettiva alla prima curva, ha rimediato due fratture, una alla caviglia e una alla mano sinistra.

Qui in riviera attenzione al Team Mooney di Valentino Rossi. Qui Marco Bezzecchi e anche Luca Marini possono fare bene su una pista che conoscono, e l’aria di casa potrebbe fare bene, specialmente per il secondo perchè il Bez non è al 100%.

Tra le seconde linee segnaliamo Fabio Di Giannantonio che, almeno in qualifica al sabato, potrebbe fare bene raggiungendo il Q2 ed è sempre da tenere in considerazione Alex Marquez che ci ha già mandato in cassa la settimana scorsa. Disastro sia per le Honda, che per le Yamaha, ma Fabio Quartararo per noi potrebbe tornare a fare qualche passo in avanti.

Pronostici MotoGP GP Misano 2023: circuito e condizioni meteo

Circuito. Il Gran Premio motociclistico di San Marino e della Riviera di Rimini è entrato a far parte del Motomondiale a partire dalla stagione 2007, come prosecuzione di quello che tra il 1981 e il 1993 era denominato Gran Premio motociclistico di San Marino. La gara si corre sul Misano World Circuit Marco Simoncelli, circuito motociclistico sito nel comune di Misano Adriatico, nella frazione di Santa Monica, in provincia di Rimini, e intitolato al pilota deceduto nel 2011. La pista, inaugurata nel 1972, è lunga 4.226 m e consta di 16 curve, 10 a destra e 6 a sinistra.

Meteo. Ci attende un bel weekend nella riviera romagnola. Da venerdì a domenica scongiurate le piogge e ci sarà sole e caldo, intorno ai 28°.

Pronostici MotoGP GP Misano 2023: numeri, statistiche e curiosità

Il tempo record in gara è stato registrato il 4 settembre 2022 da Enea Bastianini su Ducati, che ha fermato il cronometro in 1:31.895. Il recordman di vittorie è attualmente Marc Marquez, che sta faticando molto quest’anno in sella alla Honda ufficiale, che è anche ultima nella classifica dei team.

Lo spagnolo ha ottenuto qui la sua ultima vittoria nel 2019, mentre da lì in poi è stato dominio italiano con Franco Morbidelli (Yamaha) e Francesco Bagnaia, che si è imposto sia nel 2021 sia nel 2022. Dovesse vincere anche quest’anno, Pecco eguaglierebbe Valentino Rossi, che è a quota 3 successi, ottenuti tutti in sella a una Yamaha nel 2008, 2009 e 2014.

Programma completo e dove vedere il GP Misano in TV

Il weekend di Misano sarà trasmesso integralmente in diretta TV da Sky Sport. TV8, invece, trasmetterà live solo qualifiche e Sprint Race del sabato, oltre alla gara della domenica.

DIRETTA SKY SPORT

– Venerdì 8 settembre

Prove libere 1: 10,45-11,30

Pre qualifiche: 15-16

– Sabato 9 settembre

Prove libere 2: 10,10-10,40

Qualifiche: 10,50-11,30

Sprint Race: 15

– Domenica 4 settembre

Warm up: 9,45-9,55

Gara: 14

DIRETTA TV8

– Sabato 9 settembre

Qualifiche: 10,50-11,30

Sprint race: 15

– Domenica 4 settembre

Gara MotoGP: 14

Tutte le quote su Misano

Al momento non sono disponibili le quote sulla gara e anche antepost per la MotoGP (disponibili invece Moto 2 e Moto 3), giustamente per capire le condizioni di Bagnaia. Vi aggiorneremo su Telegram quando usciranno.

Pronostici MotoGP GP Misano 2023: FREE PICK di Panda

Sarà un GP molto difficile da pronosticare, anche perchè non sono ancora disponibili le quote visto il caso Pecco che ovviamente cambia tutto. Intanto la settimana scorsa abbiamo chiuso in profitto con un 1-1 sulle giocate di MotoGP visto che abbiamo lavorato su gruppi in quota @3. Allo stesso tempo abbiamo segnato un 2 su 2 in F1 a Monza, allungando a 9 la striscia di free pick esatte consecutive!

Per questo weekend riminese di MotoGP vi diamo appuntamento ai prossimi giorni per le scommesse e gli aggiornamenti che troverete nel canale TELEGRAM BETTING MANIAC.

