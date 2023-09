MotoGP Risultati GP Misano 2023. Il motomondiale non è finito perché Francesco Bagnaia è presente al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini dopo l’infortunio, e fa un grande podio, ma dietro un arrembante Jorge Martin è perfetto, ci manda in cassa a quota @4.50 già al sabato, e poi vince Sprint e Gara ricucendo il riscatto con Pecco. La corsa al titolo di MotoGP è aperta più che mai.

MotoGP Risultati GP Misano 2023: Bagnaia stoico ma Martinator fa paura

Jorge Martìn vince il GP di San Marino, dodicesima tappa stagionale della MotoGP. A Misano Adriatico, partito dalla pole, il pilota spagnolo del team Pramac apre la tripletta Ducati, con la Desmosedici VR46 di Marco Bezzecchi e quella factory di Francesco Bagnaia a completare il podio. Con questo successo Martìn accorcia in classifica generale su Bagnaia che, nonostante il dolore sempre presente al ginocchio infortunato, riesce a strappare un buon terzo posto e a mantenere la leadership del Mondiale con 36 punti di vantaggio. Oltre che di Ducati è tripletta anche di Matinator con pole, vittoria gara sprint al sabato e vittoria della gara principale di domenica.

Appena giù dal podio Daniel Pedrosa, autentica sorpresa del weekend di Misano da wild card di KTM, poi ci sono le Aprilia di Maverick Vinales e Miguel Oliveira che fanno un passo indietro rispetto alla Catalogna (in particolare Aleix Espargaro che aveva vinto). Sorprende anche Marc Marquez che, contro ogni previsione della vigilia, chiude settimo con la Honda, davanti a Raul Fernandez, Luca Marini e Johann Zarco. Non hanno concluso la gara Pol Espargaro, Joan Mir, Jack Miller e Michele Pirro.

Noi lo avevamo scritto a chiare lettere nelle nostre analisi e free pick su Telegram (trovate tutti i link in fondo a questo articolo), Martinator uscirà vincendo qualcosa dal weekend di Misano, anche se non pensavamo vincesse tutto. Ci siamo limitati a consigliarlo in pole alle qualifiche del sabato, incassando una bella quota @4.50.

MotoGP Risultati GP Misano 2023: le classifiche

MotoGP, GP San Marino: ordine d’arrivo

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Marco Bezzecchi (Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Daniel Pedrosa (KTM)

5. Maverick Vinales (Aprilia)

6. Miguel Oliveira (Aprilia)

7. Marc Marquez (Honda)

9. Raul Fernandez (Aprilia)

9. Luca Marini (Ducati)

10. Johann Zarco (Ducati)

11. Alex Marquez (Ducati)

12. Aleix Espargarò (Aprilia)

13. Fabio Quartararo (Yamaha)

14. Brad Binder (KTM)

15. Franco Morbidelli (Yamaha)

16. Augusto Fernandez (KTM)

17. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

18. Stefan Bradl (Honda)

19. Takaaki Nakagami (Honda)

Ritirati

Pol Espargaro (Aprilia)

Joan Mir (Honda)

Jack Miller (KTM)

Michele Pirro (Ducati)

MotoGP, Classifica Piloti

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 283

2 Jorge Martin (Ducati) 247

3 Marco Bezzecchi (Ducati) 218

4 Brad Binder (KTM) 173

5 Aleix Espargaro (Aprilia) 160

6 Johann Zarco (Ducati Pramac) 147

7 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 135

8 Maverick Vinales (Aprilia) 128

9 Alex Marquez (Ducati Gresini) 108

10 Jack Miller (KTM) 104

11 Fabio Quartararo (Yamaha) 85

12 Franco Morbidelli (Yamaha) 68

13 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 65

14 Augusto Fernandez (GasGas) 58

15 Alex Rins (Honda) 47

16 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 43

17 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 35

18 Dani Pedrosa (KTM) 32

19 Marc Marquez (Honda) 31

20 Enea Bastianini (Ducati) 25

21 Raul Fernandez (Aprilia) 22

22 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

23 Jonas Folger (KTM) 9

24 Pol Espargaro (GasGas) 8

25 Michele Pirro (Ducati) 5

26 Joan Mir (Honda) 5

27 Danilo Petrucci (Ducati) 5

28 Stefan Bradl (Honda) 5

29 Iker Lecuona (Honda) 0

MotoGP Classifica Costruttori

1. Ducati 416

2. KTM 234

3. Aprilia 218

4. Honda 105

5. Yamaha 105

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione

Quote antepost e prossimo GP

Al momento non sono disponibili aggiornamenti delle quote antepost sulla MotoGP, ma seguiteci su Telegram dove li riporteremo appena disponibili.

Ora la MotoGP avrà una giornata di test sempre a Misano, poi ci sarà una settimana di pausa e si tornerà dal 22 al 24 settembre per il primo “stint” del tour asiatico, con la novità del Buddh International Circuit per la prima volta del Gran Premio d’India. Visto che non si è mai corso qui, vediamo insieme il layout di questo tracciato.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.