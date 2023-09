Pronostici MotoGP GP India 2023. In una stagione del motomondiale già difficile da pronosticare, dove nessuno riesce mai a vincere due gare di fila, a complicare ulteriormente le cose c’è anche la prima volta della MotoGP al Buddh International Circuit.

Pronostici MotoGP GP India 2023: i protagonisti al Buddh International Circuit

La MotoGP lascia l’Europa e sbarca in Asia per il primo di ben sette appuntamenti che si svolgeranno in Estremo e Medio Oriente. Col primo Gran Premio della storia del Motomondiale in India, 13° gara stagionale, si apre la fase decisiva del motomondiale.

Dopo la doppietta di Jorge Martin nel Gp di San Marino (primo posto nella Sprint e in gara), il distacco dal primo posto di Pecco Bagnaia nella classifica piloti si è ridotto a soli 36 punti (247 a 283).

Le quote sono dalla parte di Bagnaia: il primo posto nella gara “classica” si gioca @2,00, con Martin @3,50, l’altro italiano Marco Bezzecchi @5,50 e Brad Binder @6,50. Leggermente diverse le gerarchie nella Sprint Race: Bagnaia mantiene la stessa quota @2,00, ma Martin in questo caso è più vicino @2,75. Dietro, Bezzecchi @4,50 e Binder @6,50.

Qualifiche. Stesso podio anche nel tabellone per le qualifiche: Bagnaia favorito @2,25, poi nell’ordine Martin @3,50, infine Bezzecchi @6,50.

Pronostici MotoGP GP India 2023: circuito e condizioni meteo

Il Buddh International Circuit, che aveva già ospitato tre gran premi di Formula 1 tra il 2011 e il 2013, è un tracciato dove non ha mai girato nessuno dei piloti del Motomondiale e dove l’ultima gara internazionale è stata appunto il Gran Premio di Formula 1 del 2013.

Difficile dire come sarà la pista dal punto di vista della tenuta, se cioè agevolerà chi preferisce grande grip o chi invece preferisce averne meno. Inoltre le condizioni potrebbero cambiare molto durante le ore di uso. Tra l’altro le sessioni di libere saranno più lunghe del normale per permettere a tutti i piloti di conoscere meglio la pista.

Programma completo e dove vedere il GP India in TV

L’intero weekend del GP d’India sarà trasmesso su Sky Sport MotoGp, canale 208 di Sky, e su Sky Sport Uno. Qualifiche, sprint e gare in diretta anche su TV8.

Venerdì 22 settembre

Ore 5.25: prove libere 1 Moto3

Ore 6.30: prove libere 1 Moto2

Ore 7.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 9.40: prove libere 2 Moto3

Ore 10.40: prove libere 2 Moto2

Ore 11.55: prove libere 2 MotoGP

Sabato 23 settembre

Ore 5.35: prove libere 3 Moto3

Ore 6.20: prove libere 3 Moto2

Ore 7.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 7.45: qualifiche MotoGP

Ore 9.45: qualifiche Moto3

Ore 10.40: qualifiche Moto2

Ore 11.55: Sprint Race MotoGP

Domenica 24 settembre

Ore 7.40: warm up MotoGP

Ore 9: gara Moto3

Ore 10.15: gara Moto2

Ore 12: gara MotoGP

Tutte le quote sul Gran Premio dell’India 2023

Pronostici MotoGP GP India 2023: FREE PICK di Panda

Al momento non sono ancora disponibili free pick e giocate su questo GP India. Segui gli aggiornamenti e le eventuali giocate sui nostri social:

