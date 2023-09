MotoGP Risultati GP India 2023. Vediamo come è andata la prima volta del motomondiale in India. A trionfare è stato Marco Bezzecchi ma arrivano anche notizie negative, come la caduta di Francesco Bagnaia, e ora il mondiale è davvero riaperto con Jorge Martin ad insediare il piemontese campione del mondo in carica.

MotoGP Risultati GP India 2023: vince Bezzecchi. Caduta costosa per Bagnaia

Marco Bezzecchi vince il primo GP d’India della storia della MotoGP e si porta a casa il terzo successo stagionale. Giornata da incubo invece per Francesco Bagnaia, caduto a 8 giri dal termine mentre si trovava in seconda posizione. Alle spalle del riminese chiude quindi Jorge Martin, che in un colpo solo guadagna 20 punti al torinese e riapre la corsa per il titolo iridato. Lo stesso Bezzecchi, ora a -44 dalla vetta, rientra prepotentemente in corsa quando mancano ancora 7 gare alla fine della stagione. Al terzo posto, nel gran premio indiano, Fabio Quartararo, che regala alla sua Yamaha il primo podio stagionale.

Ai piedi del podio chiude Brad Binder con la Ktm, seguito da Joan Mir con la Honda ufficiale: il 5° posto finale è il miglior risultato per il campione del Mondo 2020 da quando veste i colori HRC. Solo 9° invece il compagno di team Marc Marquez, tornato sul podio sabato nella Sprint Race, ma scivolato dopo 5 giri mentre era all’assalto delle prime tre posizioni (e poi ripartito). Tra i due spagnoli si piazzano Johann Zarco con l’altra Ducati Pramac (6°), Franco Morbidelli con l’altra Yamaha (7°) e Maverick Vinales con la prima delle Aprilia. Costretto al forfait per problemi tecnici invece Aleix Espargaro. Stessa sorte toccata a Fabio Di Giannantonio con la Ducati del team Gresini.

MotoGP Risultati GP India 2023: le classifiche

MotoGP, GP India: ordine d’arrivo

1. Marco Bezzecchi (Ducati)

2. Jorge Martin (Ducati)

3. Fabio Quartararo (Yamaha)

4. Brad Binder (KTM)

5. Joan Mir (Honda)

6. Johann Zarco (Ducati)

7. Franco Morbidelli (Yamaha)

8. Maverick Vinales (Aprilia)

9. Marc Marquez (Honda)

10. Raul Fernandez (Aprilia)

11. Takaaki Nakagami (Honda)

12. Miguel Oliveira (Aprilia)

13. Pol Espargaro (Gasgas)

14. Jack Miller (KTM)

15. Stefan Bradl (Honda)

16. Michele Pirro (Ducati)

RITIRATI

Fabio Di Giannantonio (Ducati)

Francesco Bagnaia (Ducati)

Aleix Espargaro (Aprilia)

Augusto Fernandez (GasGas)

MotoGP, Classifica Piloti

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 292

2 Jorge Martin (Ducati) 279

3 Marco Bezzecchi (Ducati) 248

4 Brad Binder (KTM) 192

5 Aleix Espargaro (Aprilia) 160

6 Johann Zarco (Ducati Pramac) 157

7 Maverick Vinales (Aprilia) 138

8 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 135

9 Jack Miller (KTM) 109

10 Alex Marquez (Ducati Gresini) 108

11 Fabio Quartararo (Yamaha) 105

12 Franco Morbidelli (Yamaha) 77

13 Miguel Oliveira (Aprilia RNF) 69

14 Augusto Fernandez (GasGas) 58

15 Alex Rins (Honda) 47

16 Marc Marquez (Honda) 45

17 Fabio Di Giannantonio (Ducati Gresini) 43

18 Takaaki Nakagami (Honda LCR) 40

19 Dani Pedrosa (KTM) 32

19 Marc Marquez (Honda) 31

20 Raul Fernandez (Aprilia) 29

21 Enea Bastianini (Ducati) 25

22 Joan Mir (Honda) 16

23 Pol Espargaro (GasGas) 11

24 Jonas Folger (KTM) 9

25 Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

26 Stefan Bradl (Honda) 6

27 Michele Pirro (Ducati) 5

28 Danilo Petrucci (Ducati) 5

29 Iker Lecuona (Honda) 0

MotoGP, Classifica Costruttori

1. Ducati 453

2. KTM 253

3. Aprilia 228

4. Yamaha 125

5. Honda 123

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Quote antepost e prossimo GP

Le quote antepost continuano a dare Francesco Bagnaia nettamente favorito, pure troppo, nonostante Jorge Martin si sia avvicinato. La vittoria non basta a Bezzecchi che rimane lontano, e in doppia cifra di quota antepost, rispetto al duo di testa.

Dopo la F1, ora tocca alla MotoGP andare nella terra del sol levante, non a Suzuka ovviamente, ma a Motegi dove dal 29 settembre al 1 ottobre si corre il Gran Premio del Giappone. Noi come sempre saremo sul pezzo per i migliori spunti con l’articolo MotoGP del giovedì e le nostre free pick dopo che per la prima in India non abbiamo giocato. Troppe incognite su una pista nuova, e in una stagione già molto complicata di per se, nonostante le forze in campo si siano rivelate bene o male le solite anche nella tappa indiana. A Motegi però le cose cambieranno, e torneremo anche noi a scommettere sulla MotoGP.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.