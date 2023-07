Pronostici Mondiali 2023 Pallanuoto, Il Settebello cercherà il bis ai Mondiali 2023 di pallanuoto nel match di mercoledì 19 luglio, alle ore 02.00 italiane, quando gli azzurri di Sandro Campagna affronteranno il Canada nella seconda giornata del Girone B a Fukuoka, in Giappone dove l’Italia è tra le grandi favorite assieme alla Spagna.

Pronostici Mondiali 2023 Pallanuoto: Italia-Canada

Al Marine Messe Fukuoka Hall B andrà in scena la sfida che varrà il primato solitario nel Girone B dei Mondiali 2023 di Pallanuoto maschile: nel primo turno, infatti, l’Italia ha regolato la Francia per 13-6, mentre il Canada ha piegato per 13-10 la Cina.

La diretta tv di Italia-Canada è su Rai 2 HD e Sky Sport Summer, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, Sky Go, Now e Recast TV.

Pronostici Mondiali 2023 Pallanuoto: Settebello secondo nelle quote antepost

L’Italia fa sul serio anche nelle quote antepost e si candida per la vittoria ai Mondiali di Pallanuoto. La selezione azzurra è tra le più accreditate per giocarsi fino alla fine l’oro: un trionfo del Settebello si gioca @3,50 su Goldbet, con la sola Spagna avanti sugli azzurri a quota @2.

Lontane le inseguitrici: l’Ungheria è vista @8, mentre la Croazia si accoda @9. Il successo finale della Grecia paga @11 volte la posta, mentre gli Stati Uniti sono lontani @21.

