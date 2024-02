Porta bandiera Olimpiadi Parigi 2024. Dopo aver visto le favorite per il medagliere (con gli USA come al solito davanti a tutti), andiamo a vedere anche le quote per il fenomeno del momento, Jannik Sinner, che dopo la vittoria di Coppa Davis e Australian Open, per molti potrebbe essere il porta bandiera azzurro per i prossimi giochi olimpici di Parigi 2024.

Porta bandiera Olimpiadi Parigi 2024: si scommette su Jannik Sinner

Mancano circa cinque mesi all’inizio delle Olimpiadi Parigi 2024 in programma nella capitale francese dal 24 luglio all’11 agosto, e in questi giorni la domanda che si fanno tutti è: chi sarà il portabandiera dell’Italia alla Cerimonia d’Apertura, prevista venerdì 26 luglio?

Non solo gli appassionati e i tifosi, ma anche i bookmakers si fanno questa domanda, individuando in Jannik Sinner il probabile porta bandiera, un opzione che su Snai al momento potete giocare @2.00 volte la posta, ma fino a qualche settimana fa su Lottomatica la stessa giocata si prendeva ben più alta @5, sintomo che i rumors che vorrebbero Jannik Sinner sventolare il tricolore in testa alla delegazione italiana, sono molto fondati.

Il tennista altoatesino ha riportato un trofeo dello Slam in Italia dopo 48 anni e la sua apoteosi sul cemento di Melbourne. Il 22enne di San Candido sta ricevendo una forte esposizione mediatica, e questo lo rende il personaggio perfetto per rappresentare l’Italia, ma il suo carattere schivo lo ha già visto rinunciare all’ospitata di Amadeus a San Remo, anche se in questo caso rimarremo in tema sportivo, anzi sarebbe IL tema sportivo per eccellenza, rappresentato dai giochi olimpici.

Non mancano comunque le alternative, ad iniziare dal già citato Gianmarco Tamberi. Un tennista non è mai stato portabandiera dell’Italia ma c’è anche la possibilità di vederli entrambi (o altri due sportivi azzurri), scegliendo come a Tokyo il doppio portabandiera (in quel caso furono il ciclista Elia Viviani e la tiratrice Jessica Rossi).

Come sono andati gli scorsi giochi olimpici per gli azzurri?

A Tokyo 2021 l’Italia fu grande protagonista con dieci ori, dieci argenti e venti bronzi, chiudendo con un bottino di 40 medaglie al decimo posto nel medagliere.

I colpi più importanti furono firmati da Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, che il 1° agosto trionfarono rispettivamente nei 100 metri e nel salto in alto.

