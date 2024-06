Previsione Medaglie Italia Olimpiadi 2024. Manca ancora qualche settimana all’inizio dei giochi olimpici francesi e le simulazioni vedono l’Italia in grande spolvero con 46 medaglie potenziali (11 ori), andiamo a vedere quali nel dettaglio. Un medagliere delle Olimpiadi di Parigi 2024 che dovrebbe essere sempre dominato dagli USA.

Previsione Medaglie Italia Olimpiadi 2024: giochi da record?

Le previsioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò, per un’Olimpiade da record, trovano conferma anche nelle previsioni di Gracenote. Che prospetta per il Team Italia il numero più alto di medaglie mai registrato nella storia dei Giochi Olimpici. La rappresentativa azzurra è vicina a infrangere la quota record di atleti qualificati (sono 355 al momento, ma mancano ancora le ufficialità dell’atletica leggera), con presenza in ogni disciplina individuale. E una batteria così ampia e competitiva è pronta a prestazioni di alto livello.

«L’Italia è reduce dalle sue Olimpiadi migliori di sempre a Tokyo, ma il medagliere virtuale prospetta performance ancora migliori a Parigi 2024 – si legge nel report di Gracenote -. Grazie al grande potenziale del nuoto, si prevede che l’Italia vinca un numero record di 46 medaglie in 20 differenti discipline sportive, con 6 piazzamenti sul podio in più rispetto a Tokyo».

Sarebbe un Olimpiade da record se verranno rispettate queste previsioni. Il Team Italia aveva chiuso la kermesse giapponese a quota 40, con 10 ori, 10 argenti e 20 bronzi. Ma per Parigi 2024 si prevede una medaglia d’oro in più e, soprattutto, un numero doppio di argenti. Il settimo posto nel medagliere virtuale rappresenta un miglioramento di tre posizioni rispetto al già ottimo risultato di Tokyo 2020.

Ecco il report completo delle previsioni per tutte le nazioni.

Previsione Medaglie Italia Olimpiadi 2024: i punti di forza azzurri

Qualche giorno fa avevamo visto le possibilità di medaglie azzurre con i protagonisti di tutti gli sport e categorie. Ma dove gli azzurri sono davvero forti?

Il grosso delle medaglie dovrebbe arrivare da nuoto e scherma (7 per entrambe le discipline), seguite da ciclismo (4), atletica, judo, vela e tiro (3), pugilato, canottaggio, taekwondo e pallavolo (2), più altre affermazioni tra canoa, tuffi, ginnastica ritmica, pentathlon moderno, arrampicata, tennis, pallanuoto e sollevamento pesi (1).

I candidati per l’oro sono: Irma Testa (pugilato), Aziz Abbes Mouhiidine (pugilato), Giovanni De Gennaro (canoa slalom), il fioretto femminile a squadre (scherma), Tommaso Marini (scherma), Alice Volpi (scherma), Elena Micheli (pentathlon moderno), Ruggero Tita/Caterina Banti (vela), Thomas Ceccon (nuoto), Vito Dell’Aquila (taekwondo) e la pallavolo femminile.

