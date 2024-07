Anteprima Torneo Basket Olimpiadi 2024. Continua il nostro avvicinamento ai prossimi giochi olimpici di Parigi 2024 e questa volta andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere sul torneo di pallacanestro che purtroppo sarà senza l’Italia, eliminata dalla Lituania al pre-olimpico.

Anteprima Torneo Basket Olimpiadi 2024: Gruppi torneo maschile

I tornei di basket ai Giochi olimpici di Parigi si disputeranno dal 27 luglio all’11 agosto 2024. La partite della fase a gironi si giocheranno al Pierre Mauroy Stadium di Lille, mentre la fase finale sarà ospitata dalla Bercy Arena, nella capitale francese. Sia nel torneo maschile che in quello femminile saranno al via dodici squadre, ciascuna composta da dodici atleti/e.

Sono previsti tre gironi all’italiana da quattro squadre, dai quali si qualificano le prime due classificate e le due migliori terze. Dopodiché si prosegue dai quarti di finale con la fase a eliminazione diretta.

A Tokyo 2020, gli Stati Uniti vinsero la medaglia d’oro sia tra gli uomini che tra le donne e gli americani hanno preparato un Dream Team che si presenta come il grande squadrone da battere. Ci sarà anche la Grecia di Giannis Antetokounmpo, niente da fare invece per la Slovenia di Luka Doncic, eliminata dal pre-olimpico, come la nostra Italia, in un torneo che ha visto passare Porto Rico a sorpresa, nazionale capace di fare fuori anche la Lituania di Sabonis, l’altra grande esclusa dai prossimi giochi olimpici.

TORNEO MASCHILE: GIRONI

Gruppo A: Australia, Grecia, Canada, Spagna

Gruppo B: Francia, Germania, Giappone, Brasile

Gruppo C: Serbia, Sud Sudan, Porto Rico, Stati Uniti

Anteprima Torneo Basket Olimpiadi 2024: Programma completo

Ecco il calendario completo per il torneo olimpico di pallacanestro maschile.

TORNEO MASCHILE: CALENDARIO

Sabato 27 luglio – Fase a gironi

Ore 11: Australia – Spagna

Ore 13:30: Germania – Giappone

Ore 17:15: Francia – Brasile

Ore 21:00: Grecia – Canada

Domenica 28 luglio – Fase a gironi

Ore 11: Sud Sudan – Portorico

Ore 17:15: Serbia – USA

Martedì 30 luglio – Fase a gironi

Ore 11: Spagna – Grecia

Ore 13:30: Canada – Australia

Ore 17:15: Giappone – Francia

Ore 21:00: Brasile – Germania

Mercoledì 31 luglio – Fase a gironi

Ore 17:15: Portorico – Serbia

Ore 21:00: USA – Sud Sudan

Venerdì 2 agosto – Fase a gironi

Ore 11: Giappone – Brasile

Ore 13:30: Australia – Grecia

Ore 17:15: Canada – Spagna

Ore 21:00: Francia – Germania

Sabato 3 agosto – Fase a gironi

Ore 17:15: Portorico – USA

Ore 21:00: Serbia – Sud Sudan

Fase Finale

Martedì 6 agosto: quarto di finale 1 (alle 11:00), quarto di finale 2 (alle 14:30), quarto di finale 3 (alle 18:00), quarto di finale 4 (alle 21:30)

Giovedì 8 agosto: semifinale 1 (alle 17:30), semifinale 2 (alle 21:00)

Sabato 10 agosto: finale bronzo (alle 11:00) finale oro (alle 21:30)

Anteprima Torneo Basket Olimpiadi 2024: Il torneo femminile

Vediamo anche il programma e i gruppi in campo femminile, dove però mancano ancora le quote, come mancano per il torneo maschile (al momento è quotato solo il Basket 3×3 alle prossime Olimpiadi).

TORNEO FEMMINILE GIRONI

Gruppo A: Serbia, Porto Rico, Spagna, Cina

Gruppo B: Canada, Francia, Nigeria, Australia

Gruppo C: Germania, Belgio, Stati Uniti, Giappone

TORNEO FEMMINILE: CALENDARIO

Domenica 28 luglio – Fase a gironi

Ore 13: Spagna – Cina

Ore 21: Serbia – Porto Rico

Lunedì 29 luglio – Fase a gironi

Ore 11: Nigeria – Australia

Ore 13:30: Germania – Belgio

Ore 17:15: Canada – Francia

Ore 21:00: USA – Giappone

Mercoledì 31 luglio – Fase a gironi

Ore 11: Porto Rico – Spagna

Ore 13:30: Cina – Serbia

Giovedì 1 agosto – Fase a gironi

Ore 11: Giappone – Germania

Ore 13:30: Australia – Canada

Ore 17:15: Francia – Nigeria

Ore 21:00: Belgio – USA

Sabato 3 agosto – Fase a gironi

Ore 11: Cina – Porto Rico

Ore 13:30: Serbia – Spagna

Domenica 4 agosto – Fase a gironi

Ore 11: Giappone – Belgio

Ore 13:30: Canada – Nigeria

Ore 17:15: Germania – USA

Ore 21:00: Australia – Francia

Fase Finale

Mercoledì 7 agosto: quarto di finale 1 (alle 11:00), quarto di finale 2 (alle 14:30), quarto di finale 3 (alle 18:00), quarto di finale 4 (alle 21:30)

Venerdì 9 agosto: semifinale 1 (alle 17:30), semifinale 2 (alle 21:00)

Domenica 11 agosto: finale bronzo (alle 11:30), finale oro (alle 15:30)

