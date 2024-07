Anteprima Pallavolo Olimpiadi 2024. La pallavolo è uno degli sport di squadra in cui l’Italia eccelle, e lo vediamo anche dalle quote per le olimpiadi di Parigi che danno gli azzurri del volley maschile solo dietro alla Polonia mentre l’ItalVolley femminile è la favorita assoluta dalle quote antepost. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sui tornei olimpici di pallavolo maschile e femminile con protagonisti, nazionali, gironi, quote, calendario convocati e consigli per le scommesse.

Anteprima Pallavolo Olimpiadi 2024: volley maschile

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si disputeranno dal 26 luglio all’11 agosto e tra gli eventi più interessanti ci sono i tornei di Pallavolo. Iniziamo dal torneo di volley maschile con 12 Nazionali che sono state suddivise in tre gruppi da quattro squadre ciascuno: le prime due classificate di ogni girone e le due migliori terze accederanno ai quarti di finale, dove inizierà la fase a eliminazione diretta che condurrà verso l’assegnazione delle medaglie.

L’Italia ci crede dopo aver vinto Mondiali ed Europei negli ultimi tre anni con giocatori del calibro di Simone Giannelli, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia. La Polonia si presenta da favorita col fuoriclasse Wilfredo Leon e col bomber Bartosz Kurek, mentre il Brasile sarà ancora nelle mani di veterani come Bruninho, Lucarelli, Leal Santos, Saatkamp. I padroni di casa della Francia cercheranno di replicare il trionfo di 3 anni fa con Ngapeth, Patry, Grebennikov, Brizard.

Attenzione al solidissimo Giappone di Ishikawa, Nishida e Takahashi, mentre la Slovenia potrebbe essere una mina vagante con Stern, Urnaut, Cebulj, Kozamernik. Gli USA punteranno ad una medaglia anche loro, con i vari Christenson, Anderson, Russell, Jaeschke. La Serbia di Kovacevic, Atanasijevic e Podrascanin non è quella dei giorni migliori, mentre la Germania sarà nelle mani del cannoniere Georg Grozer. Da non sottovalutare il Canada di Szwarc, Hoag e Loeppky, al pari dell’Argentina di Conte, mentre l’Egitto sarà la cenerentola.

Si gioca dal 26 luglio all’11 agosto. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi, reduci dal trionfo in Nations League, esordiranno sabato 27 luglio (ore 13.00) contro il Brasile, subito uno spettacolare big match e torneranno poi in campo martedì 30 luglio (ore 09.00) per fronteggiare l’Egitto. La conclusione della fase a gironi è in programma sabato 3 agosto (ore 17.00), quando il sestetto tricolore incrocerà la Polonia nell’altro big match del girone tra Campioni del Mondo e Campioni d’Europa.

CALENDARIO AZZURRI (PALLAVOLO MASCHILE)

Sabato 27 luglio

Ore 13.00 Italia vs Brasile

Martedì 30 luglio

Ore 09.00 Italia vs Egitto

Sabato 3 agosto

Ore 17.00 Italia vs Polonia

I convocati nelle nazionali di pallavolo maschile

ARGENTINA

Palleggiatori: Matias Sanchez (palleggiatore)

Opposti: Bruno Lima, Pablo Kukartsev

Schiacciatori: Jan Martinez Franchi, Facundo Conte, Luciano Vicentin, Luciano Palonsky

Centrali: Agustin Loser, Martin Ramos, Nicolas Zerba

Libero: Santiago Danani

Riserva: Ezequiel Palacios (schiacciatore)

BRASILE

Palleggiatori: Bruno Rezende, Fernando Kreling

Opposti: Alan Souza, Darlan Souza

Schiacciatori: Lukas Bergmann, Adriano Xavier, Yoandy Leal, Ricardo Lucarelli

Centrali: Isac Santos, Lucas Saatkamp, Flavio Gualberto

Libero: Thales Hoss

Riserva: Henrique Honorato (schiacciatore)

CANADA

Palleggiatori: Luke Herr, Brett Walsh

Opposti: Xander Ketrzynski, Arthur Szwarc

Schiacciatori: Nicholas Hoag, Brodie Hofer, Stephen Maar, Eric Loeppky

Centrali: Danny Demyanenko, Lucas van Berkel, Fynn McCarthy

Libero: Justin Lui

Riserva: Ryley Barnes (libero)

EGITTO

Palleggiatori: Hossam Abdalla, Mostafa Gaber Abdelsalam

Opposti: Seifeldin Hassan Aly, Reda Haikal

Schiacciatori: Ahmed Azab Abdelrahman, Abdelrahman Elhossiny Eissa, Mohamed Sayedin Asran, Mohamed Moustafa Issa

Centrali: Mohamed Osman Elhaddad, Mohamed Masoud, Abdelrahman Seoudy

Libero: Mohamed Hassan

Riserva: Ahmed Omar (schiacciatore)

FRANCIA

Palleggiatori: Benjamin Toniutti, Antoine Brizard

Opposti: Jean Patry, Theo Faure

Schiacciatori: Kevin Tillie, Earvin Ngapeth, Trevor Clevenot, Yacine Louati

Centrali: Barthélémy Chinenyeze, Nicolas Le Goff, Quentin Jouffroy

Libero: Jenia Grebennikov

Riserva: Timothée Carle (schiacciatore)

GERMANIA

Palleggiatori: Johannes Tille, Lukas Kampa

Opposti: Gyorgy Grozer

Schiacciatori: Christian Fromm, Moritz Reichert, Ruben Schott, Moritz Karlitzek, Tobias Brand

Centrali: Anton Brehme, Tobias Krick, Lukas Maase

Libero: Julian Zenger

Riserva: Jan Zimmermann (palleggiatore)

GIAPPONE

Palleggiatori: Akihiro Fukatsu, Masahiro Sekita

Opposti: Yuji Nishida, Kento Miyaura

Schiacciatori: Tatsunori Otsuka, Ran Takahashi, Yuki Ishikawa, Masato Kai

Centrali: Taishi Onodera, Akihiro Yamauchi, Kentaro Takahashi

Libero: Tomohiro Yamamoto

Riserva: Shoma Tomita (schiacciatore)

ITALIA

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposti: Yuri Romanò, Alessandro Bovolenta

Schiacciatori: Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Luca Porro

Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Riccardo Russo

Libero: Fabio Balaso

Riserva: Gabriele Laurenzano (libero)

POLONIA

Palleggiatori: Grzegorz Lomacz, Marcin Janusz

Opposti: Lukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek

Schiacciatori: Wilfredo Leon, Aleksander Sliwka, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal

Centrali: Jakub Kochanowski, Mateusz Bieniek, Norbert Huber

Libero: Pawel Zatorski

Riserva: Bartlomiej Boladz (opposto)

SERBIA

Palleggiatori: Nikola Jovovic, Vuk Todorovic

Opposti: Aleksandar Atanasijevic, Drazen Luburic

Schiacciatori: Uros Kovacevic, Marko Ivovic, Miran Kujundzic, Pavle Peric

Centrali: Petar Krsmanovic, Marko Podrascanin, Aleksandar Nedeljkovic

Libero: Milorad Kapur

Riserva: Nemanja Masulovic (centrale)

SLOVENIA

Palleggiatori: Dejan Vincic, Gregor Ropret

Opposti: Toncek Stern, Nik Mujanovic

Schiacciatori: Ziga Stern, Tine Urnaut, Klemen Cebulj, Rok Mozic

Centrali: Jan Kozamernik, Saso Stalekar, Alen Pajenk

Libero: Jani Kovacic

Riserva: Uros Planinsic (palleggiatore)

USA

Palleggiatori: Micah Ma’a, Micah Christenson

Opposti: Matt Anderson

Schiacciatori: Aaron Russell, Torey DeFalco, Thomas Jaeschke, Garrett Muagututia

Centrali: Jeffrey Jendryk, Maxwell Holt, Taylor Averill, David Smith

Libero: Erik Shoji (libero)

Riserva: Kyle Ensing (opposto)

Anteprima Pallavolo Olimpiadi 2024: volley femminile

Dal 28 luglio al 11 agosto si gioca anche il torneo olimpico di pallavolo femminile che vedrà le azzurre di Julio Velasco (che ha perso Degradi per infortunio) impegnate nella Pool C. Egonu e compagne esordiranno nella South Paris Arena 1 domenica 28 luglio affrontando la Repubblica Dominicana (ore 9), poi giovedì 1° agosto sarà la volta dell’Olanda (ore 17) e infine nell’ultima partita del girone le campionesse della VNL 2024 se la vedranno domenica 4 agosto con la Turchia (ore 9).

Le nazionali sono divise in tre pool. Al termine della fase a gironi si qualificheranno ai quarti di finale le prime due di ciascun raggruppamento, più le due migliori terze. Gli accoppiamenti dei quarti verranno stabiliti in base a una classifica generale, stilata tra le 8 formazioni qualificate. Le quattro formazioni vincitrici accederanno alle semifinali. La finale per la medaglia di bronzo si disputerà sabato 10 agosto alle 17.15, mentre quella per l’oro è in programma nella giornata conclusiva delle Olimpiadi: domenica 11 agosto alle 13.

Tutte le quote sul Volley olimpico

In campo maschile solo la Polonia @4.00 è davanti all’Italia offerta @6.00 volte la posta per l’oro olimpico, poi arrivano i padroni di casa della Francia, ma sono molto vicini anche USA e Brasile. Azzurri dietro ai polacchi anche per la vittoria del girone.

Nel femminile l’Italia è la favorita assoluta di poco avanti sulla temibile Turchia poi anche qui arriva in seconda fascia la coppia formata da Brasile e USA, con Serbia e Cina di poco indietro. Qui la Polonia apre la serie di squadre in doppia cifra di quota, poi arriva il Giappone, prima di un salto netto con l’Olanda. Azzurre favorite anche per la vittoria del girone, proprio davanti alla Turchia anche in questo caso.

Quest’anno segui le Olimpiadi con Betitaliaweb e Betting Maniac

