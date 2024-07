Anteprima Pallanuoto Olimpiadi 2024. Dopo aver visto le anteprime dei tornei di Basket, Calcio e Pallavolo, continuiamo le nostre analisi e le preview con tutto quello che c’è da sapere su un altro torneo a squadre molto interessante ai giochi olimpici di Parigi 2024, quello di Pallanuoto col Settebello che sogna la medaglia.

Anteprima Pallanuoto Olimpiadi 2024: torneo maschile

Oggi ci occupiamo del torneo di Pallanuoto maschile ai Giochi di Parigi 2024 ora che sono ufficiali anche le rose delle varie nazionali. Alle Olimpiadi le 12 squadre sono state divise in due raggruppamenti da sei: nella prima fase il Girone A sarà composto da Italia, Croazia, Grecia, Stati Uniti, Montenegro e Romania, mentre il Girone B sarà formato da Spagna, Ungheria, Francia, Serbia, Australia e Giappone.

L’Italia affronterà domenica 28 luglio alle 15.00 gli Stati Uniti, martedì 30 luglio alle 12.05 la Croazia, giovedì 1° agosto alle 16.35 il Montenegro, sabato 3 agosto alle 21.05 la Romania e lunedì 5 agosto alle 15.10 la Grecia. Nella seconda fase mercoledì 7 agosto i quarti di finale, venerdì 9 agosto le semifinali e domenica 11 agosto le finali.

Rose delle nazionali al torneo maschile di Pallanuoto

Australia

Portieri: Nic Porter, John Hedges.

Giocatori di movimento: Nathan Power, Blake Edwards, Lachlan Edwards, Marcus Berehulak, Luke Pavillard, Angus Lambie, Charlie Negus, Chaz Poot, Jacob Mercep, Matthew Byrnes, Milos Maksimovic.

CT: Tim Hamill.

Croazia

Portieri: Marko Bijac, Toni Popadic.

Giocatori di movimento: Luka Loncar, Josip Vrlic, Rino Buric, Marko Zuvela, Matias Biljaka, Loren Fatovic, Maro Jokovic, Luka Bukic, Ante Vukicevic, Jerko Marinic-Kragic, Konstantin Kharkov.

CT: Ivica Tucak.

Francia

Portieri: Hugo Fontani, Clement Dubois.

Giocatori di movimento: Remi Saudadier, Ugo Crousillat, Alex Bouet, Enzo Khasz, Thomas Vernoux, Emil Bjorch, Enzo Nardon, Michael Bodegas, Pierre-Frederic Vanpeperstraete, Romain Marion-Vernoux, Mehdi Marzouki.

CT: Florian Bruzzo.

Giappone

Portieri: Katsuyuki Tanamura, Eien Nishimura.

Giocatori di movimento: Seiya Adachi, Taiyo Watanabe, Daichi Ogihara, Kai Inoue, Tou Suzuki, Kiyotake Data, Mitsuru Takada, Ikkei Nitta, Yusuke Inaba, Keigo Okawa, Kenta Araki.

CT: Yoshinori Shiota.

Grecia

Portieri: Manos Zerdevas, Panagiotis Tzortzatos.

Giocatori di movimento: Kostantinos Genidounias, Dimitris Skoumpakis, Stathis Kalogeropoulos, Ioannis Fountoulis, Alexandros Papanastasiou, Nikos Gkillas, Stelios Argyropoulos, Nikos Spyros Papanikolaou, Kostas Kakaris, Dimitris Nikolaidis, Aggelos Vlachopoulos.

CT: Thodoris Vlachos.

Italia

Portieri: Marco Del Lungo, Gianmarco Nicosia.

Giocatori di movimento: Tommaso Gianazza, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto, Lorenzo Bruni, Francesco Condemi, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti, Edoardo Di Somma.

CT: Alessandro Campagna.

Montenegro

Portieri: Dejan Lazovic, Petar Tesanovic.

Giocatori di movimento: Marko Mrsic, Miroslav Perkovic, Jovan Vujovic, Aljosa Macic, Vlado Popadic, Stefan Vidovic, Bogdan Djurdjic, Djuro Radovic, Vladan Spaic, Dusan Matkovic, Vasilje Radovic.

CT: Vladimir Gojkovic.

Romania

Portieri: Marius Tic, Mihai Dragusin.

Giocatori di movimento: Andrei Neamtu, Matei Lutescu, Tudor Fulea, Sebastian Oltean, Andrei Prioteasa, Andrei Tepelus, Nicolae Oanta, Silvian Colodrovschi, Vlad Georgescu, Francesco Iudean, Levente Vancsik.

CT: Bogdan Rath.

Serbia

Portieri: Radoslav Filipovic, Vladimir Misovic.

Giocatori di movimento: Dusan Mandic, Strahinja Rasovic, Sava Randjelovic, Milos Cuk, Nikola Dedovic, Radomir Drasovic, Nikola Jaksic, Nemanja Ubovic, Nemanja Vico, Petar Jaksic, Viktor Rasovic.

CT: Uros Stevanovic.

Spagna

Portieri: Unai Aguirre, Eduardo Lorrio.

Giocatori di movimento: Alberto Munarriz, Alejandro Bustos, Felipe Perrone, Marc Larumbe, Bernat Sanahuja, Miguel de Toro, Roger Tahull, Unai Biel, Martin Famera, Sergi Cabanas, Alvaro Granados.

CT. David Martin.

Stati Uniti

Portieri: Adrian Weinberg, Drew Holland.

Giocatori di movimento: Johnny Hooper, Marko Vavic, Alex Obert, Hannes Daube, Luca Cupido, Ben Hallock, Dylan Woodhead, Alex Bowen, Chase Dodd, Ryder Dodd, Max Irving.

CT: Dejan Udovicic.

Ungheria

Portieri: Mark Banyai, Soma Vogel.

Giocatori di movimento: Daniel Angyal, Gergo Fekete, Balazs Harai, Szilard Jansik, Krisztian Manhercz, Erik Molnar, Adam Nagy, Marton Vamos, Denes Varga, Vince Vigvari, Gergo Zalanki.

CT: Zsolt Varga.

Anteprima Pallanuoto Olimpiadi 2024: quote, Settebello poco dietro a Spagna ed Ungheria

Vediamo anche le quote per la vittoria finale del torneo di Pallanuoto maschile, con un duo in testa, Spagna ed Ungheria, ma l’Italia è vicinissima e il Settebello ha una grande tradizione, e lo troviamo anche favorito per la vittoria del gruppo A nelle quote successive. Chiudiamo con le quote per la vittoria di una medaglia e qui la nazionale di Alessandro Campagna ha una micro quota @1.40, anche se la medaglia che tutti sognano è quella d’oro.

Anteprima Pallanuoto Olimpiadi 2024: torneo femminile

Vediamo anche quello che ci aspetta per il torneo olimpico di Pallanuoto femminile. Alle Olimpiadi le 10 squadre sono state divise in due raggruppamenti da cinque: nella prima fase il Girone A sarà composto da Paesi Bassi, Ungheria, Australia, Cina e Canada, mentre il Girone B sarà formato da Grecia, Stati Uniti, Spagna, Francia ed Italia.

L’Italia affronterà lunedì 29 luglio alle 14.00 la Francia, mercoledì 31 luglio alle 18.30 gli Stati Uniti, venerdì 2 agosto alle 15.35 la Grecia e domenica 4 agosto alle 15.35 la Spagna. Nella seconda fase martedì 6 agosto i quarti di finale, giovedì 8 agosto le semifinali e sabato 10 agosto le finali.

A differenza del Settebello, il Setterosa femminile è più indietro secondo i bookmakers che per la vittoria finale puntano sugli USA nettamente favorite sul resto della lavagna, con Olanda al 2° posto e Spagna che anche qui mira ad una medaglia. Più staccate e in doppia cifra Ungheria ed Australia, e ancora dietro, in terza fascia, troviamo la Grecia appaiata con l’Italia @21 volte la posta. Anche qui a seguire vediamo le quote per la vittoria dei gironi e per la vittoria di una medaglia, e qui le atlete azzurre si giocano @2.70 per salire sul podio.

