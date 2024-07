Anteprima Tennis Olimpiadi 2024. Tutto sui tornei singolari e doppi di tennis maschile e femminile per i prossimi giochi olimpici di Parigi 2024. Jannik Sinner testa di serie numero 1, ma dietro a Carlos Alcaraz nelle quote antepost. Nel femminile attenzione a Jasmine Paolini, testa di serie 4. Vediamo programma, quote e i consigli per le scommesse del nostro esperto di Tennis, Brian.

Anteprima Tennis Olimpiadi 2024: tabellone maschile

Dal 27 luglio al 4 agosto, i campi del Roland Garros saranno teatro del tennis alle Olimpiadi di Parigi. Sulla terra rossa più famosa del mondo, i tennisti vanno a caccia della mitica medaglia d’oro. Il torneo di singolare avrà 64 giocatori e ci saranno 16 teste di serie. Per vincere l’oro sarà necessario vincere sei partite.

I migliori sedici del seeding non potranno incontrare un’altra testa di serie nei primi due turni. Da ricordare che nel sorteggio, previsto il 25 luglio (ore 11.00), i tennisti dello stesso Paese non possono incontrarsi né al primo né al secondo turno e se questi sono teste di serie prima delle semifinali.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente testa di serie n.1 e n.14, potrebbero incrociarsi in semifinale, quindi. Nello stesso tempo, Jannik potrebbe finire nella stessa parte di tabellone o di Carlos Alcaraz (n.3 del seeding) o di Alexander Zverev (n.4 del seeding) e affronterà Novak Djokovic (n.2 del seeding) solo in Finale.

Saranno da valutare le condizioni dell’australiano Alex de Minaur (n.6) e del polacco Hubert Hurkacz (n.7), infortunati a Wimbledon e con il punto di domanda per questi Giochi.

TESTE DI SERIE OLIMPIADI PARIGI UOMINI

1. Jannik Sinner

2. Novak Djokovic

3. Carlos Alcaraz

4. Alexander Zverev

5. Daniil Medvedev

6. Alex de Miñaur

7. Hubert Hurkacz

8. Casper Ruud

9. Taylor Fritz

10. Stefanos Tsitsipas

11. Tommy Paul

12. Ugo Humbert

13. Holger Rune

14. Lorenzo Musetti

15. Sebastián Báez

16. Felix Auger-Aliassime

Anteprima Tennis Olimpiadi 2024: tabellone femminile

Un tabellone da 64 giocatrici anche per le donne, con 16 teste di serie tra cui ci sarà anche Jasmine Paolini. La toscana, è reduce da un periodo fantastico, finalista sia al Roland Garros che a Wimbledon, ora sogna di conquistare una medaglia per l’Italia, da n.4 del seeding, quindi tra le big e le grandi favorite.

In sede di sorteggio, previsto il 25 luglio (ore 11.00), Jasmine potrebbe essere inserita nella parte di tabellone della polacca Iga Swiatek (n.1 del mondo), grande favorita per l’oro, oppure in quella di Coco Gauff (n.2 WTA). Paolini non potrà incrociare prima della Finale per l’oro (eventuale) la kazaka Elena Rybakina.

TESTE DI SERIE OLIMPIADI PARIGI DONNE

1. Iga Swiatek

2. Cori Gauff

3. Elena Rybakina

4. Jasmine Paolini

5. Jessica Pegula

6. Qinwen Zheng

7. Maria Sakkari

8. Danielle Collins

9. Barbora Krejcikova

10. Jelena Ostapenko

11. Emma Navarro

12. Marketa Vondrousova

13. Marta Kostyuk

14. Donna Vekic

15. Beatriz Haddad-Maia

16. Diane Shnaider

Anteprima Tennis Olimpiadi 2024: calendario giornaliero

Da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto saranno 40 i Paesi rappresentati nei cinque tabelloni del tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024, con 184 giocatori che si sono qualificati. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.

Sabato 27 luglio, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Trentaduesimi

Singolare femminile – Trentaduesimi

Doppio maschile – Sedicesimi

Doppio femminile – Sedicesimi

Domenica 28 luglio, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Trentaduesimi

Singolare femminile – Trentaduesimi

Doppio maschile – Sedicesimi

Doppio femminile – Sedicesimi

Lunedì 29 luglio, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Sedicesimi

Singolare femminile – Sedicesimi

Doppio maschile – Ottavi

Doppio femminile – Ottavi

Doppio misto – Ottavi

Martedì 30 luglio, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Sedicesimi

Singolare femminile – Ottavi

Doppio maschile – Quarti

Doppio femminile – Ottavi

Doppio misto – Ottavi

Mercoledì 31 luglio, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Ottavi

Singolare femminile – Quarti

Doppio maschile – Semifinali

Doppio femminile – Quarti

Doppio misto – Quarti

Giovedì 1° agosto, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Quarti

Singolare femminile – Semifinali

Doppio femminile – Semifinali

Doppio misto – Semifinali

Venerdì 2 agosto, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Semifinali

Singolare femminile – Finale per il bronzo

Doppio maschile – Finale per il bronzo

Doppio misto – Finale per il bronzo e Finale per l’oro

Sabato 3 agosto, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Finale per il bronzo

Singolare femminile – Finale per l’oro

Doppio maschile – Finale per l’oro

Domenica 4 agosto, dalle ore 12.00

Singolare maschile – Finale per l’oro

Doppio femminile – Finale per il bronzo e Finale per l’oro

Anteprima Tennis Olimpiadi 2024: le quote

Nel torneo maschile Carlos Alcaraz, fresco vincitore a Wimbledon è favorito su Jannik Sinner, uscito non benissimo da Londra a causa di alcuni problemi fisici, poi abbiamo Novak Djokovic a completare il tris, con il vincitore di 24 Slam che non è mai riuscito a conquistare una medaglia olimpica e, a 37 anni, è consapevole che questa sarà l’ultima occasione della carriera. Possono giocarsi la medaglia anche Alexander Zverev e Rafael Nadal, visto che si giocherà su terra rossa. In doppia cifra di quota apre Casper Ruud.

Nel torneo femminile non c’è storia, con Iga Swiatek che stacca tutte in quota, ad iniziare da Coco Gauff che è la principale avversaria. L’Italia si affida a Jasmine Paolini, l’azzurra del momento per il tennis italiano dopo le finali negli ultimi 2 slam (entrambe perse), che però è in seconda fascia con quota @21 volte la posta.

I nostri consigli sui tornei di Tennis ai giochi olimpici

In questo VIDEO nostro esperto di betting nel tennis, Brian, ci parla del torneo olimpico maschile, un analisi con protagonisti e possibili vincitori dell’oro e di una medaglia. Vi ricordiamo che da oggi potete seguire Brian ogni giorno nel nuovo canale Telegram TENNIS MASTER.

