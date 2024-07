Anteprima Atletica Olimpiadi 2024. La regina dei giochi olimpici, l’atletica leggera, ci da speranze azzurre tra Marcel Jacobs, Gianmarco Tamberi e anche Antonella Palmisano. Vediamo tutto quello che c’è da sapere sulle varie specialità atletiche ai prossimi giochi olimpici con quote, protagonisti e programma delle finali.

Anteprima Atletica Olimpiadi 2024: l’Italia sogna con Tamberi, Jacobs, Iapichino e Palmisano

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si terranno da mercoledì 24 luglio a domenica 11 agosto, con la Cerimonia d’Apertura in programma venerdì 26 luglio ed i primi ori verranno assegnati a partire dal giorno successivo, sabato 27 luglio. In questo articolo ci occupiamo della disciplina regina dei giochi olimpici, l’Atletica Leggera, anche se la varie discipline inizieranno qualche giorno dopo, dal 1 agosto, ma qui facciamo rientrare anche il Triathlon che vedremo dal 30 luglio con la gara maschile e il giorno doppo con quella femminile.

Ecco i protagonisti azzurri principali. Vediamo dove e quando gareggeranno nelle loro specialità. In campo maschile ovvia attenzione a Marcel Jacobs dopo l’incredibile oro nei 100 metri a Tokyo, anche se il bis dell’azzurro si gioca @18 e si profila un testa a testa tra Thompson e Lyles, con Seville che potrebbe portarsi a casa l’ultima medaglia disponibile.

C’è però un altro protagonista atteso, anche lui oro alle scorse olimpiadi Giapponesi, ovvero Gianmarco Tamberi, che tira un sospiro di sollievo visto che ha recuperato dalla lesione muscolare che lo ha costretto a saltare gli ultimi due meeting e sarà tra i partecipanti alla gara di salto in alto di Parigi 2024. L’azzurro, come dimostrato nei recenti Campionati Europei di Roma, è in grado di esaltarsi nei grandi appuntamenti e i bookmakerrs vedono Gimbo favorito numero uno per la medaglia d’oro, a 2 volte la posta, tallonato ancora una volta da Mutaz Essa Barshim, vincitore a ex aequo con Tamberi del metallo più pregiato a Tokyo, offerto a 2,75. Al terzo posto in lavagna lo statunitense Juvaughn Harrison a 5, mentre tra i possibili outsider per una medaglia spunta anche Stefano Sottile, visto vincente a Parigi a 41, ma di quote ne parleremo più dettagliatamente in fondo a questo articolo.

Gianmarco Tamberi

Luogo e data di nascita: Civitanova Marche (MC) 1/6/1992

Sport e disciplina: atletica, salto in alto

Quando gareggia: 7/10 agosto (salto in alto)

Info: Il capitano Gianmarco Tamberi arriva a Parigi con tante incognite visto che quest’anno ha gareggiato pochissimo ma gli è bastato per vincere un Europeo e stabilire la miglior misura mondiale stagionale. L’infortunio muscolare che gli ha impedito di gareggiare negli ultimi giorni di preparazione in vista di Parigi 2024 ma Gimbo ha abituato tutti a rinascite e si accende in eventi del genere, anche se gli avversari agguerriti in mancheranno.

Marcel Jacobs

Luogo e data di nascita: El Paso (USA), 26 settembre 1994

Sport e disciplina: atletica (100 metri, 4×100)

Quando gareggia: sabato 3 agosto (batterie 100 metri), eventuale domenica 4 agosto (semifinale e finale 100 metri), giovedì 8 agosto (batterie 4×100), eventuale venerdì 9 agosto (finale 4×100)

Info: Si presenterà a Parigi da Campione Olimpico dei 100 metri: sono passati tre anni dall’epocale apoteosi di Tokyo, quando un italiano riuscì a compiere la più grande impresa della storia dello sport tricolore vincendo la gara regina ai Giochi. Il velocista lombardo ha affrontato diversi problemi fisici, ma si è rimesso in forma sotto la nuova guida tecnica di Rana Reider e il 9.92 di Turku lascia ben sperare. La concorrenza comunque non manca, ad iniziare dal giamaicano Kishane Thompson che ha messo in chiaro le cose con il 9.77 dei suoi Trials a Kingston e potrebbe essere la grande rivelazione, anche se per esperienza il favorito della vigilia è lo statunitense Noah Lyles (9.81 per il Campione del Mondo). La Giamaica avrà a sua disposizione anche la carta Oblique Seville (9.82), mentre il keniano Ferdinand Omanyala (9.79) stecca spesso la grande occasione e quel tempo stato siglato in altura a Nairobi. Attenzione anche al 9.86 con cui si presenta il sudafricano Benjamin Richardson, che ha già fatto capire che il crono di La Chaux-de-Fonds è stato quasi casuale. Fanno paura anche gli altri due americani Kenneth Bednarek (9.87) e Fred Kerley (9.88 per l’argento di Tokyo), attenzione al formidabile botswano Letsile Tebogo (9.88, già sul podio iridato a Budapest) e al sudafricano Akani Simbine (9.86).

Filippo Tortu

Luogo e data di nascita: Milano, 15/6/1998

Sport e disciplina: atletica, 200 e staffetta 4×100

Quando gareggia: 5/6/7/8 agosto (200), 8/9 agosto (4×100)

Info: Campione olimpico, campione europeo e vice-campione del mondo in carica con la staffetta 4×100. Nei 200, tenendo conto del personale e di quanto è performante in staffetta, potrebbe essere da finale ma finora non è mai riuscito ad esprimersi sui suoi livelli migliori.

Alessandro Sibilio

Luogo e data di nascita: Napoli, 27/4/1999

Sport e disciplina: atletica, 400 ostacoli, 4×400 maschile

Quando gareggia: 5/6/7/9 (400 ostacoli), 9/10 agosto (4×400 uomini)

Info: al netto degli infortuni è una delle punte di questa nazionale azzurra e lo ha dimostrato a Roma dove è andato a prendersi un prestigioso argento nei “suoi” 400 ostacoli. Tanti i problemi con cui ha dovuto fare i conti nell’ultimo periodo e a Parigi arriverà senza apparizioni in appuntamenti internazionali sempre a causa di acciacchi muscolari che lo tormentano troppo spesso. Difficilmente attaccabili i primi tre, Warholm, Benjamin e Dos Santos.

Massimo Stano

Luogo e data di nascita: Grumo Appula (BA) 27/2/1992

Sport e disciplina: atletica, marcia 20 km, maratona di marcia a staffetta mista

Quando gareggia: 1 agosto (marcia 20 km maschile), 7 agosto (maratona di marcia a staffetta mista)

Info: Campione olimpico e campione mondiale. L’infortunio subito alla caviglia nella gara che qualificava le coppie per la staffetta gli ha tolto una bella fetta di preparazione ma a Parigi può puntare ad un doppio podio.

Antonella Palmisano

Luogo e data di nascita: Mottola (TA) 6/8/1991

Sport e disciplina: : atletica, marcia 20 km, maratona di marcia a staffetta mista

Quando gareggia: 1 agosto (marcia 20 km femminile), 7 agosto (maratona di marcia a staffetta mista)

Info: Campionessa olimpica in carica della 20 km e bronzo mondiale a Budapest. Quest’anno ha lavorato tantissimo per farsi trovare pronta all’appuntamento olimpico e la speranza è vederla al livello di Tokyo, sia nella gara individuale, sia nella novità della staffetta dove si alternerà con l’altro campione di Tokyo Massimo Stano.

Larissa Iapichino

Luogo e data di nascita: Borgo San Lorenzo (Firenze), 18 luglio 2002

Sport e disciplina: atletica (salto in lungo)

Quando gareggia: martedì 6 agosto (qualificazioni), eventuale giovedì 8 agosto (finale)

Info: Parteciperà alle Olimpiadi per la prima volta in carriera, dopo che nel 2021 fu costretta a rinunciare all’ultimo momento. La 21enne toscana si presenterà all’appuntamento forte della medaglia d’argento conquistato agli Europei di Roma con un ultimo balzo felino, forte di un personale all’aperto di 6.95 e del record nazionale indoor di 6.97. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, ha tutte le carte in regola per sognare una medaglia nel salto in lungo.

Anteprima Atletica Olimpiadi 2024: Calendario completo

Martedì 30 luglio

08.00 TRIATHLON – Gara maschile

Mercoledì 31 luglio

08.00 TRIATHLON – Gara femminile

Giovedì 1° agosto

07.30 ATLETICA – 20 km di marcia maschile

09.20 ATLETICA – 20 km di marcia femminile

Venerdì 2 agosto

10.05 ATLETICA – Decathlon, 100 metri

10.10 ATLETICA – Lancio del martello maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.15 ATLETICA – Salto in alto femminile, qualificazioni

10.35 ATLETICA – 100 metri femminile, turno preliminare

10.55 ATLETICA – Decathlon, salto in lungo

11.05 ATLETICA – 1500 metri maschile, batterie

11.35 ATLETICA – Lancio del martello maschile, qualificazioni (gruppo B)

11.50 ATLETICA – 100 metri femminile, batterie

12.15 ATLETICA – Decathlon, getto del peso

18.00 ATLETICA – Decathlon, salto in alto

18.10 ATLETICA – 5000 metri femminile, batterie

18.15 ATLETICA – Salto triplo femminile, qualificazioni

18.55 ATLETICA – Lancio del disco femminile, qualificazioni (gruppo A)

19.10 ATLETICA – 4X400 mista, batterie

19.45 ATLETICA – 800 metri femminile, batterie

20.10 ATLETICA – Getto del peso maschile, qualificazioni

20.20 ATLETICA – Lancio del disco femminile, qualificazioni (gruppo B)

20.50 ATLETICA – Decathlon, 400 metri

21.20 ATLETICA – 10.000 metri maschile, finale

Sabato 3 agosto

10.05 ATLETICA – Decathlon, 110 ostacoli

10.10 ATLETICA – Salto con l’asta maschile, qualificazioni

10.35 ATLETICA – 100 metri maschile, turno preliminare

10.55 ATLETICA – Decathlon, lancio del disco (gruppo A)

11.10 ATLETICA – 800 metri femminile, ripescaggi

11.45 ATLETICA – 100 metri maschile, batterie

12.00 ATLETICA – Decathlon, lancio del disco (gruppo B)

13.40 ATLETICA – Decathlon, salto con l’asta

19.10 ATLETICA – Decathlon, tiro del giavellotto (gruppo A)

19.15 ATLETICA – 1500 metri maschile, ripescaggi

19.35 ATLETICA – Getto del peso maschile, finale

19.50 ATLETICA – 1500 metri femminile, semifinali

20.10 ATLETICA – Decathlon, tiro del giavellotto (gruppo B)

20.20 ATLETICA – Salto triplo femminile, finale

20.55 ATLETICA – 4×400 mista, finale

21.20 ATLETICA – 100 metri femminile, finale

21.45 ATLETICA – Decathlon, 1500 metri

Domenica 4 agosto

10.05 ATLETICA – 3000 siepi femminile, batterie

10.20 ATLETICA – Lancio del martello femminile, qualificazioni (gruppo A)

10.55 ATLETICA – 200 metri femminile, batterie

11.00 ATLETICA – Salto in lungo maschile, qualificazioni

11.45 ATLETICA – Lancio del martello femminile, qualificazioni (gruppo B)

11.50 ATLETICA – 110 ostacoli, batterie

12.35 ATLETICA – 400 ostacoli femminile, batterie

19.05 ATLETICA – 400 metri maschile, batterie

19.50 ATLETICA – Salto in alto femminile, finale

20.00 ATLETICA – 100 metri maschile, semifinali

20.30 ATLETICA – Lancio del martello maschile, finale

20.40 ATLETICA – 800 metri femminile, semifinali

21.15 ATLETICA – 1500 metri maschile, semifinali

21.55 ATLETICA – 100 metri maschile, finale

Lunedì 5 agosto

08.00 TRIATHLON – Staffetta mista

10.00 TUFFI – 10 m femminile, turno preliminare

10.05 ATLETICA – 400 ostacoli maschile, batterie

10.10 ATLETICA – Lancio del disco maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.40 ATLETICA – Salto con l’asta femminile, qualificazioni

10.50 ATLETICA – 400 ostacoli femminile, ripescaggi

11.20 ATLETICA – 400 metri maschile, ripescaggi

11.35 ATLETICA – Lancio del disco maschile, qualificazioni (gruppo B)

11.55 ATLETICA – 400 metri femminile, batterie

12.50 ATLETICA – 200 metri femminile, ripescaggi

19.00 ATLETICA – Salto con l’asta maschile, finale

19.04 ATLETICA – 3000 siepi maschile, batterie

19.55 ATLETICA – 200 metri maschile, batterie

20.30 ATLETICA – Lancio del disco femminile, finale

20.45 ATLETICA – 200 metri femminile, semifinali

21.10 ATLETICA – 5000 metri femminile, finale

21.45 ATLETICA – 800 metri femminile, finale

Martedì 6 agosto

10.05 ATLETICA – 1500 metri femminile, batterie

10.20 ATLETICA – Tiro del giavellotto maschile, qualificazioni (gruppo A)

10.50 ATLETICA – 110 ostacoli maschile, ripescaggi

11.15 ATLETICA – Salto in lungo femminile, qualificazioni

11.20 ATLETICA – 400 metri femminile, ripescaggi

11.50 ATLETICA – Tiro del giavellotto maschile, qualificazioni (gruppo B)

12.00 ATLETICA – 400 ostacoli maschile, ripescaggi

12.30 ATLETICA – 200 metri maschile, ripescaggi

19.35 ATLETICA – 400 metri maschile, semifinali

20.00 ATLETICA – Lancio del martello femminile, finale

20.07 ATLETICA – 400 ostacoli femminile, semifinali

20.20 ATLETICA – Salto in lungo maschile, finale

20.50 ATLETICA – 1500 metri maschile, finale

21.10 ATLETICA – 3000 siepi femminile, finale

21.40 ATLETICA – 200 metri femminile, finale

Mercoledì 7 agosto

07.30 ATLETICA – Marcia a squadre miste

10.05 ATLETICA – Salto in alto maschile, qualificazioni

10.15 ATLETICA – 100 ostacoli, batterie

10.25 ATLETICA – Tiro del giavellotto femminile, qualificazioni (gruppo A)

11.10 ATLETICA – 5000 metri maschile, batterie

11.50 ATLETICA – Tiro del giavellotto femminile, qualificazioni (gruppo B)

11.55 ATLETICA – 800 metri maschile, batterie

12.45 ATLETICA – 1500 metri femminile, ripescaggi

19.00 ATLETICA – Salto con l’asta femminile, finale

19.05 ATLETICA – 110 ostacoli, semifinali

19.15 ATLETICA – Salto triplo maschile, qualificazioni

19.35 ATLETICA – 400 ostacoli maschile, semifinali

20.02 ATLETICA – 200 metri maschile, semifinali

20.25 ATLETICA – Lancio del disco maschile, finale

20.45 ATLETICA – 400 metri femminile, semifinali

21.20 ATLETICA – 400 metri maschile, finale

21.40 ATLETICA – 3000 siepi maschile, finale

Giovedì 8 agosto

10.05 ATLETICA – Eptathlon, 100 ostacoli

10.25 ATLETICA – Getto del peso femminile, qualificazioni

10.35 ATLETICA – 100 ostacoli, ripescaggi

11.05 ATLETICA – Eptathlon, salto in alto

11.10 ATLETICA – 4×100 femminile, batterie

11.35 ATLETICA – 4×100 maschile, batterie

12.00 ATLETICA – 800 metri maschile, ripescaggi

19.35 ATLETICA – 1500 metri femminile, semifinali

19.35 ATLETICA – Eptathlon, getto del peso

20.00 ATLETICA – Salto in lungo femminile, finale

20.25 ATLETICA – Tiro del giavellotto maschile, finale

20.30 ATLETICA – 200 metri maschile, finale

20.55 ATLETICA – Eptathlon, 200 metri

21.25 ATLETICA – 400 ostacoli femminile, finale

21.45 ATLETICA – 110 ostacoli, finale

Venerdì 9 agosto

10.05 ATLETICA – Eptathlon, salto in lungo

10.40 ATLETICA – 4×400 femminile, batterie

11.05 ATLETICA – 4×400 maschile, batterie

11.20 ATLETICA – Eptathlon, tiro del giavellotto (gruppo A)

11.30 ATLETICA – 800 metri maschile, semifinali

12.05 ATLETICA – 100 ostacoli, semifinali

12.30 ATLETICA – Eptathlon, tiro del giavellotto (gruppo B)

19.30 ATLETICA – 4×100 femminile, finale

19.40 ATLETICA – Getto del peso femminile, finale

19.45 ATLETICA – 4×100 maschile, finale

20.00 ATLETICA – 400 metri femminile, finale

20.10 ATLETICA – Salto triplo maschile, finale

20.15 ATLETICA – Eptathlon, 800 metri

20.55 ATLETICA – 10.000 metri femminile, finale

21.45 ATLETICA – 400 ostacoli maschile, finale

Sabato 10 agosto

08.00 ATLETICA – Maratona maschile

19.10 ATLETICA – Salto in alto maschile, finale

19.25 ATLETICA – 800 metri maschile, finale

19.40 ATLETICA – Tiro del giavellotto femminile, finale

19.45 ATLETICA – 100 ostacoli, finale

20.00 ATLETICA – 5.000 metri maschile, finale

20.25 ATLETICA – 1500 metri femminile, finale

21.12 ATLETICA – 4×400 maschile, finale

21.22 ATLETICA – 4×400 femminile, finale

Domenica 11 agosto

08.00 ATLETICA – Maratona femminile

Anteprima Atletica Olimpiadi 2024: le quote maschili

Vediamo le quote dei principali eventi di Atletica alle Olimpiadi di Parigi in ambito maschile. Abbiamo già parlato di Tamberi e Jacobs, i nomi più importanti della spedizione azzurra, ma attenzione al Getto del Peso dove potrebbe arrivare una medaglia, e perché no, pure d’oro, con Leonardo Fabbri che si presenta con grandi numeri a Parigi.

Anteprima Atletica Olimpiadi 2024: le quote femminili

Ecco anche le lavagne delle principali specialità di Atletica Leggera nelle competizioni femminili. Larissa Iapichino è terza nelle lavagne di Salto in lungo, abbastanza staccata dalla favorita Mihambo, ma stando alle quote una medaglia è assolutamente alla portata della atleta azzurra. Anche Antonella Palmisano potrà dire la sua nella Marcia, anche se non sono ancora disponibili le quote su questa specialità.

