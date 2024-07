Anteprima Ciclismo Strada Olimpiadi 2024. A pochi giorni dal termine del Tour de France dominato da Tadej Pogacar è già tempo di pensare al ciclismo olimpico con l’inizio di Parigi 2024 sempre più vicino. Vediamo quote, percorsi, calendari completi e le analisi del nostro tipster per le scommesse sulla Corsa in Linea e Cronometro dove abbiamo chance di medaglia d’oro con Filippo Ganna.

Anteprima Ciclismo Strada Olimpiadi 2024: Cronometro e Corsa in Linea

Il ciclismo su strada sarà protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andranno in scena da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. Si assegneranno quattro titoli, equamente suddivisi tra uomini e donne: le cronometro individuali e le prove in linea. Si incomincerà sabato 27 luglio con le due prove contro il tempo, mentre il fine settimana successivo ci sarà spazio per quello che viene considerata la gara regina (la prova in linea maschile, sabato 3 agosto) e per l’imperdibile prova in linea femminile (domenica 4 agosto). L’Italia si giocherà carte importanti con Filippo Ganna a cronometro e con la squadra femminile guidata da Elisa Longo Borghini ed Elisa Balsamo.

A differenza delle ultime edizioni a cinque cerchi, il programma sarà aperto dalle prove contro il tempo: appuntamento a sabato 27 luglio, prima scenderanno in strada le donne e poi toccherà agli uomini. Bisognerà poi attendere il fine settimana successivo per godersi le prove in linea: sabato 3 agosto si fronteggeranno gli uomini, mentre domenica 4 agosto si daranno battaglia le donne. L’Italia si gioca una carta importante con Filippo Ganna a cronometro e può essere protagonista con le ragazze. Ecco il programma del ciclismo ai prossimi giochi olimpici.

Sabato 27 luglio

14.30 Cronometro individuale femminile

16.34 Cronometro individuale maschile

Sabato 3 agosto

11.00 Prova in linea maschile

Domenica 4 agosto

14.00 Prova in linea femminile

Anteprima Ciclismo Strada Olimpiadi 2024: le quote

Vediamo le quote per il ciclismo maschile e femminile per la corsa su strada e a seguire per le cronometro dove nel maschile abbiamo possibilità di oro con Filippo Ganna, secondo in lavagna dietro al solo Joshua Tarling, al pari con Remco Evenepoel e nettamente avanti a Wout van Aert.

Anteprima Ciclismo Strada Olimpiadi 2024: i percorsi di prova su strada e cronometro

Corsa in Linea. Saranno ben tredici le côtes di giornata lungo i 273 chilometri di gara. Pronti, via e subito la prima coppia di GPM: Côte des Gardes (1,9 km al 6%) e Côte de Saint-Germain-en-Laye (1 km al 5,5%), mentre dopo circa 80 chilometri toccherà alla Côte des Mesnuls (1,1 km al 6,1%). La Côte de Port-Royal (1 km al 5,5%), posta più o meno a metà gara, anticiperà il momento decisivo. In rapida successione Côte de Senlisse (1,3 km al 5,3%), Côte d’Herbouvilliers (800 m al 5,7%), Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse (1,3 km al 6,3%), Côte de Châteaufort (900 m al 5,7%), Côte de Bièvres (1,2 km al 6,5%) e Côte du Pavé des Gardes (1,3 km al 6,5%). Si torna nella città di Parigi e si andrà verso il circuito finale, da percorrere tre volte: 18,4 chilometri con protagonista la Côte de la butte Montmartre (1 km al 6,5%) che prevede anche il pavé. L’ultimo scollinamento a dieci chilometri dal traguardo.

Cronometro. 32,4 chilometri con partenza ed arrivo che praticamente combaciano (sono sul viale e contro viale). A livello altimetrico non ci sono difficoltà: completamente pianeggiante questa gara, dedicata agli specialisti puri delle prove contro il tempo. Nella parte centrale il momento tecnico: diverse curve, una dietro l’altra, alla quale bisognerà stare molto attenti.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Le analisi di Profeta sul Ciclismo alle Olimpiadi

Il nostro esperto di scommesse sul Ciclismo, il Profeta, non poteva esimersi dall’analizzare le lavagne di Cronometro e Corsa in Linea ai prossimi giochi olimpici.

ANALISI CICLISMO (CRONOMETRO)

ANALISI CICLISMO (CORSA IN LINEA)

Quest’anno segui le Olimpiadi con Betitaliaweb e Betting Maniac

Quest’anno seguiremo da vicino le Olimpiadi di Parigi a livello betting, con tanti contenuti free qui sul sito di Betitaliaweb ed approfondimenti con analisi e scommesse sul canale Telegram di BETTING MANIAC. Per questi giochi olimpici il già nutrito team di tipster aumenta con l’ingresso di Giulia nel nuoto e non solo (scopriremo ulteriori novità nelle prossime settimane). Seguici su tutti i canali:

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB