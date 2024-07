Anteprima Scherma Olimpiadi 2024. In questo articolo andiamo a vedere tutto quello che c’è da sapere per scommettere e vincere con la Scherma ai prossimi giochi olimpici di Parigi 2024 dove gli atleti e le atlete azzurre potranno fare la differenza nella prima settimana. Andiamo a dare un consiglio sulla vittoria dell’oro in tutte le specialità, maschile e femminile, singolare e a squadre.

Anteprima Scherma Olimpiadi 2024: calendario completo

Una delle discipline in cui l’Italia può mettersi in evidenza durante la prima settimana dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 è senza dubbio la Scherma.

L’Italia si presenta sulle pedane con uno squadrone e punta a varie medaglie. Il programma della scherma prevede da sabato 27 a lunedì 29 luglio i tabelloni individuali, con due titoli assegnati al giorno, per poi dal 30 luglio al 4 agosto veder svolgere le prove a squadre, una per giorno. Ad inaugurare le Olimpiadi saranno i tabelloni di spada donne e sciabola uomini, seguiti dal fioretto femminile e spada maschile, per concludersi con sciabola donne e fioretto uomini.

L’Italia si è qualificata con il contingente pieno per tutte le tre armi: fioretto, sciabola e spada. Nelle competizioni individuali, che partiranno sabato e dureranno fino a lunedì con due titoli assegnati al giorno, gli azzurri potranno dunque schierare tre rappresentanti per ogni tabellone. Bel Paese che sarà presente anche in ogni tabellone delle sei gare a squadre, se ne disputerà una al giorno a partire dal 30 luglio, con le sfide che partiranno dai quarti di finale fino ad arrivare agli assalti da medaglia.

Il 27 luglio ad inaugurare le danze saranno spada donne (prova a squadre il 30 luglio) e sciabola uomini (prova a squadre il 31 luglio). Nella spada il settore femminile sarà rappresentato da una Giulia Rizzi in grande spolvero, Rossella Fiamingo ed Alberta Santuccio, con Mara Navarria per la gara a squadra squadre. Nella sciabola maschile sono stati convocati Luca Curatoli, Luigi Samele e Michele Gallo, con Pietro Torre pronto a subentrare nel quartetto.

Il giorno successivo, 28 luglio, andranno in scena fioretto femminile (1 agosto prova a squadre) e spada maschile (2 agosto prova a squadre). Per il fioretto femminile saranno al via nella gara individuale la portabandiera Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Alice Volpi, alle quali si aggiungerà Francesca Palumbo per la prova a squadre. Mentre nel comparto di spada maschile sono stati scelti Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara, con Gabriele Cimini riserva per il quartetto.

Il 29 luglio sarà l’ultima giornata per quel che riguarda i tabelloni individuali con la sciabola femminile (3 agosto prova a squadre) e il fioretto maschile (4 agosto prova a squadre). Nella sciabola tra le donne saranno presenti Michela Battiston, Martina Criscio e Chiara Mormile, con Irene Vecchi per la prova a squadre, infine tra gli uomini del fioretto saranno in gara Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Tommaso Marini, con Alessio Foconi a completare il quartetto nel Team Event.

Sabato 27 luglio

10:00 Trentaduesimi Spada Individuale Donne

10:50 Sedicesimi Spada Individuale Donne

12:30 Sedicesimi Sciabola Individuale Uomini

14:10 Ottavi di finale Spada Individuale Donne

15:00 Ottavi Sciabola Individuale Uomini

15:50 Quarti di finale Spada Individuale Donne

16:15 Quarti Sciabola Individuale Uomini

19:00 Semifinale 1 Spada Individuale Donne

19:25 Semifinale 2 Spada Individuale Donne

19:50 Semifinale 1 Sciabola Individuale Uomini

20:15 Semifinale 2 Sciabola Individuale Uomini

20:40 Sfida per il bronzo Spada Individuale Donne

21:05 Sfida per il bronzo Sciabola Individuale Uomini

21:30 Sfida per l’oro Spada Individuale Donne

21:55 Sfida per l’oro Sciabola Individuale Uomini

Domenica 28 luglio

09:30 Trentaduesimi Fioretto Individuale Donne

10:00 Trentaduesimi Spada Individuale Uomini

10:25 Sedicesimi Fioretto Individuale Donne

12:25 Sedicesimi Spada Individuale Uomini

14:05 Ottavi Fioretto Individuale Donne

15:05 Ottavi Spada Individuale Uomini

15:55 Quarti Fioretto Individuale Donne

16:25 Quarti Spada Individuale Uomini

19:00 Semifinale 1 Fioretto Individuale Donne

19:30 Semifinale 2 Fioretto Individuale Donne

20:00 Semifinale 1 Spada Individuale Uomini

20:25 Semifinale 2 Spada Individuale Uomini

20:50 Sfida per il bronzo Fioretto Individuale Donne

21:20 Sfida per il bronzo Spada Individuale Uomini

21:45 Sfida per l’oro Fioretto Individuale Donne

22:15 Sfida per l’oro Spada Individuale Uomini

Lunedì 29 luglio

09:00 Trentaduesimi Sciabola Individuale Donne

09:55 Trentaduesimi Fioretto Individuale Uomini

10:25 Sedicesimi Sciabola Individuale Donne

12:05 Sedicesimi Fioretto Individuale Uomini

14:05 Ottavi Sciabola Individuale Donne

14:55 Ottavi Fioretto Individuale Uomini

15:55 Quarti Sciabola Individuale Donne

16:20 Quarti Fioretto Individuale Uomini

19:00 Semifinale 1 Sciabola Individuale Donne

19:25 Semifinale 2 Sciabola Individuale Donne

19:50 Semifinale 1 Fioretto Individuale Uomini

20:20 Semifinale 2 Fioretto Individuale Uomini

20:50 Sfida per il bronzo Sciabola Individuale Donne

21:15 Sfida per il bronzo Fioretto Individuale Uomini

21:45 Sfida per l’oro Sciabola Individuale Donne

22:10 Sfida per l’oro Fioretto Individuale Uomini

Martedì 30 luglio

13:30 Quarti di finale Spada Squadre Donne

15:00 Spada Squadre Donne – Classifica 5-8

15:50 Semifinale 2 Spada Squadre Donne

15:50 Semifinale 1 Spada Squadre Donne

16:40 Spada Squadre Donne – Piazzamento 7-8

16:40 Spada Squadre Donne – Piazzamento 5-6

19:30 Sfida per il bronzo Spada Squadre Donne

20:30 Sfida per l’oro Spada Squadre Donne

Mercoledì 31 luglio

13:30 Quarti di finale Sciabola Squadre Uomini

15:00 Sciabola Squadre Uomini – Classifica 5-8

15:50 Semifinale 2 Sciabola Squadre Uomini

15:50 Semifinale 1 Sciabola Squadre Uomini

16:40 Sciabola Squad. Uomini – Piazzamento 7-8

16:40 Sciabola Squad. Uomini – Piazzamento 5-6

19:30 Sfida per il bronzo Sciabola Squadre Uomini

20:30 Sfida per l’oro Sciabola Squadre Uomini

Giovedì 1 agosto

11:50 Quarti di finale Fioretto Squadre Donne

13:40 Fioretto Squadre Donne – Classifica 5-8

14:50 Semifinale 2 Fioretto Squadre Donne

14:50 Semifinale 1 Fioretto Squadre Donne

16:00 Fioretto Squadre Donne – Piazzamento 7-8

16:00 Fioretto Squadre Donne – Piazzamento 5-6

19:10 Sfida per il bronzo Fioretto Squadre Donne

20:30 Sfida per l’oro Fioretto Squadre Donne

Venerdì 2 agosto

13:30 Quarti di finale Spada Squadre Uomini

15:00 Spada Squadre Uomini – Classifica 5-8

15:50 Semifinale 2 Spada Squadre Uomini

15:50 Semifinale 1 Spada Squadre Uomini

16:40 Spada Squadre Uomini – Piazzamento 7-8

16:40 Spada Squadre Uomini – Piazzamento 5-6

19:30 Sfida per il bronzo Spada Squadre Uomini

20:30 Sfida per l’oro Spada Squadre Uomini

Sabato 3 agosto

13:00 Quarti di finale Sciabola Squadre Donne

14:30 Sciabola Squadre Donne – Classifica 5-8

15:20 Semifinale 2 Sciabola Squadre Donne

15:20 Semifinale 1 Sciabola Squadre Donne

16:10 Sciabola Squadre Donne – Piazzamento 7-8

16:10 Sciabola Squadre Donne – Piazzamento 5-6

19:00 Sfida per il bronzo Sciabola Squadre Donne

20:00 Sfida per l’oro Sciabola Squadre Donne

Domenica 4 agosto

11:50 Quarti di finale Fioretto Squadre Uomini

13:40 Fioretto Squadre Uomini – Classifica 5-8

14:50 Semifinale 2 Fioretto Squadre Uomini

14:50 Semifinale 1 Fioretto Squadre Uomini

16:00 Fioretto Squad. Uomini – Piazzamento 7-8

16:00 Fioretto Squad. Uomini – Piazzamento 5-6

19:10 Sfida per il bronzo Fioretto Squadre Uomini20:30 Sfida per l’oro Fioretto Squadre Uomini

Anteprima Scherma Olimpiadi 2024: i favoriti nelle varie discipline

FIORETTO DONNE

Il trio Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto punta all’oro nel Fioretto Donne, dove la rivale più accreditata delle azzurre è l’americana Lee Kiefer, con l’incognita sulle condizioni fisiche della francese Ysaora Thibus. Nella prova a squadre il quartetto azzurro (si aggiunge Francesca Palumbo) è nettamente quello da battere, con USA e Francia pronte a sovvertire il pronostico.

FIORETTO UOMINI

Tommaso Marini sogna l’impresa di detenere in contemporanea il titolo mondiale, quello continentale e quello olimpico. Sarebbe una tripletta memorabile per il marchigiano, che si presenta da numero uno del mondo. I grandi rivali sono sicuramente il francese Enzo Lefort, ma anche gli americani Nick Itkin ed Alexander Massialas, senza dimenticare gli asiatici Cheng Ka Long (Hong Kong) e Kyosuke Matsuyama. Grandissima incertezza nella prova a squadre con Giappone, Stati Uniti, Francia ed Italia che si giocheranno i tre posti sul podio e soprattutto l’oro.

SPADA DONNE

Hong Kong sogna una storica medaglia d’oro con Man Wai Vivian Kong che arriva a Parigi 2024 da numero uno del ranking mondiale anche se regna l’incertezza con molte altre atlete che possono puntare al bersaglio grosso: le francesi Marie-Florence Candassamy e Auriane Mallo-Breton, la cinese Sun Yiwen, ma anche le azzurre Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo. A loro si aggiungerà poi per la prova a squadre Mara Navarria, con l’Italia che ha tutto per andarsi a prendere l’oro olimpico, con la Francia che si presenta come la principale rivale.

SPADA UOMINI

Ancora più incertezza nella Spada Uomini anche se l’Ungheria fa la voce grossa col duo di stelle formato da Gergely Siklosi e Mate Tamas Koch, ma il giapponese Koki Kano e i francesi Yannick Borel e Romain Cannone sono assolutamente altri uomini da vittoria. Si spera lo possano essere anche Davide Di Veroli e Federico Vismara. Nella prova a squadre Mondiali ed Europei hanno sempre visto il duello in finale tra Francia ed Italia, ma attenzione ovviamente al quartetto ungherese.

SCIABOLA DONNE

L’unica medaglia individuale che le manca in carriera ad Olga Kharlan è quella della Sciabola Donne, e l’Ucraina proverà ad infrangere questo tabù a Parigi che potrebbe essere la sua ultima grande occasione. La Kharlan se la dovrà vedere con la giapponese Misaki Emura (campionessa del mondo in carica), le francesi Sara Balzer e Manon Apithy Brunet, ma anche la spagnola Lucia Martin Portugues e la greca Theodora Gkountoura. La Francia non sembra avere rivali nella prova a squadre.

SCIABOLA UOMINI

Aaron Szilagyi cerca di entrare nella leggenda col quarto oro individuale consecutivo, qualcosa di mai accaduto nella scherma alle Olimpiadi. L’ungherese se la dovrà vedere col georgiano Sandro Bazadze e pure l’Egitto ha grandi ambizioni con Ziad Elsissy, senza dimenticare l’americano Eli Dershwitz, oro iridato, i sudcoreani, i francesi e magari anche Luca Curatoli e Luigi Samele, argento tre anni. Nella prova a squadre la Corea del Sud favorita, ma Ungheria e Francia sono prontissime a dare battaglia.

Qui di seguito riassumiamo tutte le nostre scelte per l’oro nelle varie discipline di Scherma alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Anteprima Scherma Olimpiadi 2024: tutte le quote

Ecco tutte le quote maschili e femminili sulla SCHERMA.

