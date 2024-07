Anteprima Tiro Olimpiadi 2024. Andiamo a vedere tutte le specialità e i possibili protagonisti di Tiro al Volo, Tiro a Segno e Tiro con l’Arco ai prossimi giochi olimpici parigini con quote e consigli sulle medaglie.

Anteprima Tiro Olimpiadi 2024: favoriti e quote Tiro al Volo

Il tiro a volo alle Olimpiadi di Parigi 2024 si preannuncia come uno degli sport individuali più combattuti con cinque contest: 2 al maschile e 2 al femminile, a cui aggiungere una competizione di Mixed Team: il trap maschile e il trap femminile, lo skeet maschile e lo skeet femminile e poi lo skeet misto. Vediamo quali saranno i favoriti e le favorite gara per gara, con l’Italia che proverà, con i suoi 8 rappresentati (il massimo possibile) a portare a casa qualche medaglia.

Trap Maschile

1. Alberto Fernandez (Spagna)

2. James Willett (Australia)

3. Matthew John Coward-Holley (Gran Bretagna)

Fernandez, numero uno del ranking, e campione olimpico nel Mixed Team di Trap a Tokyo, ha una chance irripetibilem per quanto visto a Lonato del Garda, agli Europei di un mese e mezzo fa, dove ha mostrato di essere in grande forma. Il suo principale avversario dovrebbe essere James Willett a caccia della sua prima medaglia olimpica personale e che si presenta in grande forma con 1 vittoria e 1 podio in coppa del mondo. Per il bronzo tanti contendenti: dal britannico Matthew John Coward-Holley (che ha fatto 3° a Tokyo) e anche tiratori esperti come il croato Giovanni Cernogoraz e il rappresentante della Repubblica Ceca Jiri Liptak, che pur non avendo vissuto anni incredibili nel post Tokyo è comunque il campione in carica della specialità. Anche l’Italia ha esponenti esperti come Giovanni Pellielo e Mauro De Filippis che potrebbero giocare da outsider (chance di medaglia per l’Italia: 25%).

Trap Femminile

1. Zuzana Rehak Stefecekova (Slovacchia)

2. Jessica Rossi (Italia)

3. Fatima Galvez (Spagna)

La Regina del trap, Zuzana Rehak Stefecekova, punta alla seconda medaglia d’oro consecutiva, dopo quella vinta a Tokyo e alla quarta, in totale a livello olimpico, in un palmares che comprende anche due argenti (Pechino 2008 e Londra 2012). L’azzurra Jessica Rossi potrà contendergli l’oro. A completare il podio potrebbe esserci la spagnola Galvez, rivale di Stefecekova e Rossi ormai da anni, che se la dovrà vedere con le australiane Catherine Skinner e Penny Smith, la libanese Ray Bassil e l’altra italiana in concorso, ovvero Silvana Stanco, che a Tokyo ha già trovato la prima finale olimpica della sua carriera (chance di medaglia per l’Italia: 60%).

Skeet Maschile

1. Vincent Hancock (Stati Uniti)

2. Ben Llewelin (Gran Bretagna)

3. Azmy Mehelba (Egitto)

Prima la regina, adesso abbiamo il Re dello Skeet, Vincent Hancock che è il favorito per il primo gradino del podio, al netto del ranking e dei risultati dell’ultimo anno. Dietro grande bagarre con il solido britannico Llewelin e l’egiziano Mehelba che sono leggermente dietro. Per l’Italia Gabriele Rossetti potrà dire la sua dopo che nel 2016 ha “interrotto” la striscia dorata di Hancock vincendo il titolo in Brasile. A portare in alto il tricolore c’è anche Tammaro Cassandro, che una finale olimpica l’ha già messa a segno col 6° posto a Tokyo. Potranno giocarsi il podio anche il danese Jesper Hansen (argento a Tokyo) e il beniamino di casa: il tiratore francese Eric Delaunay, anche lui in finale a Tokyo con il 5° posto conclusivo (chance di medaglia per l’Italia: 35%).

Trap femminile

1. Dania Jo Vizzi (Stati Uniti)

2. Diana Bacosi (Italia)

3. Danka Bartekova (Slovacchia)

Testa a testa Stati Uniti vs. Italia, con Diana Bacosi a caccia della sua terza medaglia olimpica, dopo l’oro di Rio e l’argento di Tokyo, e l’aver completato il “Grande Slam” vincendo gli Europei a Lonato del Garda, anche se vediamo meglio Dania Jo Vizzi e c’è un altra americana che potrà inserirsi tra le prime Austen Jewell Smith. Da segnalare anche Martina Bartolomei alla sua prima Olimpiade ma alla fine il bronzo potrebbe andare a Danka Bartekova che dalla sua ha una grande esperienza e che già nel 2012 a Londra portò a casa il 3° posto (chance di medaglia per l’Italia: 75%).

Skeet Mixed Team

1. Italia

2. Stati Uniti

3. Francia

Anche qui è attesa una sfida tra Italia ed USA, ma in questo caso favoriamo il team azzurro per la medaglia più pregiata. Tra le due litiganti potrebbero inserirsi la Francia padrona di casa e la Repubblica Ceca, che porteranno entrambe coppie di spessore. Mine vaganti: Germania, Grecia e Kazakistan (chance di medaglia per l’Italia: 80%).

Anteprima Tiro Olimpiadi 2024: favoriti e quote Tiro a Segno

Passiamo al Tiro a Segno, uno degli sport storici del programma a Cinque Cerchi. Complessivamente saranno 10 gli eventi in agenda: 4 al maschile, 4 al femminile e 2 in Mixed Tead, per un totale di 30 medaglie da assegnare fra gare di carabina e di pistola, dalle distanze dei 10, dei 25 e dei 50m, tutto dal poligono di Châteauroux.

Mixed Team Carabina ad aria compressa 10m

1. Cina

2. India

3. Norvegia

Cina e India nettamente favorite (anche perché avranno la chance di schierare 2 team a testa), con la Norvegia e anche l’Ungheria a rappresentare l’Europa. L’Italia schiererà, a meno di stravolgimenti dell’ultim’ora, il duo formato da Danilo Dennis Sollazzo e Barbara Gambaro che potranno giocarsi la top-10, ma difficilmente potranno portare a casa una medaglia.

Pistola ad aria compressa 10m individuale maschile

1. Robin Walter (Germania)

2. Sarabjot Singh (India)

3. Damir Mikec (Serbia)

I primi 3 si presentano in forma e con esperienza per giocarsi le medaglie, con il tedesco Robin Walter di poco avanti. Per l’Italia attenzione sia a Paolo Monna, in prima battuta, sia a Federico Nilo Maldini anche se diamo meno del 50% di possibilità di medaglia azzurra qui.

Pistola ad aria compressa 10m individuale femminile

1. Jiang Ranxin (Cina)

2. Zorana Arunovic (Serbia)

3. Yeji Kim (Corea del Sud)

Jiang Ranxin alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto il bronzo in questa gara potrà migliorare ancora puntando all’oro contro l’eterna Zorana Arunovic che si presenta da numero 1 del ranking. Attenzione poi a Yeji Kim: la coreana può fare tanto bene o tanto male. Non ci saranno rappresentanti italiane al via.

Carabina ad aria compressa 10m individuale femminile

1. Mary Carolynn Tucker (USA)

2. Oceanne Muller (Francia)

3. Elavenil Valarivan (India)

Un Field di altissima qualità e qui a spuntarla potrebbe essere l’americana Mary Carolynn Tucker sulla francese Oceanne Muller e sull’indiana Elavenil Valarivan, con la Cina che qui potrebbe mancare la medaglia, come l’Italia che si affida a Barbara Gambaro visto che questa non è la sua gara preferita sulla breve distanza.

Carabina ad aria compressa 10m individuale maschile

1. Sandeep Singh (India)

2. Danilo Dennis Sollazzo (Italia)

3. Istvan Peni (Ungheria)

India protagonista anche qui con Sandeep Singh che si gioca l’oro, ma l’Italia in questo caso è una contender vera con Danilo Dennis Sollazzo che nel 2022 ha ottenuto la medaglia d’argento ai Mondiali e il pass per i Giochi di Parigi 2024 e che ha almeno il 60% di possibilità di medaglia, almeno di bronzo, con anche l’ungherese Istvan Peni (5° posto di Tokyo). Per l’Italia ci sarà anche Edoardo Bonazzi.

Mixed Team Pistola ad aria compressa 10m

1. India

2. Cina

3. Ucraina

Le potenze asiatiche qui potrebbero invertirei rispetto alla Carabina, con l’India in questo caso avanti sulla Cina, poi a completare il podio c’è l’Ucraina, anche se per il bronzo c’è sfida aperta con tante altre nazionali europee (Serbia, Germania, Francia).

Carabina 3 posizioni 50m individuale maschile

1. Liu Yukun (Cina)

2. Jiri Privratsky (Repubblica Ceca)

3. Jon-Hermann Hegg (Norvegia)

Liu Yukun favorito d’obbligo visto che parliamo del primatista del mondo, numero uno del ranking e campione europeo in carica. In gara ci saranno anche Edoardo Bonazzi e Danilo Dennis Sollazzo ma questa non è la loro gara preferita e ci sono poche chance di medaglia, anche se preferiamo Bonazzi tra i due.

Carabina 3 posizioni 50m individuale femminile

1. Jeanette Hegg (Norvegia)

2. Sift Kaur Samra (India)

3. Seonaid McIntosh (Gran Bretagna)

Dopo il doppio 4° posto olimpico a Tokyo 2020, Jeanette Hegg quest’anno punta al bersaglio grosso, ma non è l’unica, in un Field molto tosto con l’indiana Sift Kaur Samra e la britannica Seonaid McIntosh su tutte che potranno arrivare a medaglia. Per l’Italia al via ci sarà Barbara Gambaro che ha comunque un obiettivo reale più modesto della medaglia che però non è impossibile e sognare non costa nulla (stimato il 10% di chance per la medaglia dell’azzurra).

Pistola sportiva 25m individuale femminile

1. Doreen Vennekamp (Germania)

2. Jiin Yang (Corea del Sud)

3. Anna Korakaki (Grecia)

La tedesca dopo aver vinto tutto il possibile nell’ultimo triennio va a Parigi con un solo risultato in mente, l’oro. Doreen Vennekamp è anche la numero uno del ranking mondiale ma dietro la concorrenza è altissima: a partire dalla coreana Jiin Yang (assieme alla connazionale Yeji Kim), sino ad arrivare a quella Anna Korakaki che, dopo una spettacolare Olimpiade di Rio 2016, a Tokyo è rimasta a digiuno di medaglie. L’Italia non sarà presente con nessuna rappresentante.

Pistola automatica 25m individuale maschile

1. Li Yuehong (Cina)

2. Clement Bessaguet (Francia)

3. Florian Peter (Germania)

Qui la Cina torna al comando, almeno sulla carta, con Li Yuehong, ma la Francia punta forte su questa gara grazie a Clement Bessaguet e Jean Quiquampoix (oro olimpico a Tokyo). Ci sono almeno altri 3-4 nomi da medaglia, fra cui l’altro espertissimo tedesco Christian Reitz (oro a Rio 2016), il coreano Jong-Ho Song, l’indiano Vijayveer Sidhu e il kazako Nikita Chiryukin. Per l’Italia ci sarà l’esperto Riccardo Mazzetti, che è alla sua terza Olimpiade e nel 2016 ha fatto la finale di specialità e anche il giovane Massimo Spinella (25% di possibilità di medaglia azzurra).

Anteprima Tiro Olimpiadi 2024: favoriti e quote Tiro con l’Arco

Inseriamo qui anche il Tiro con l’Arco iniziando dall’unico evento in cui non saranno presenti azzurri, ovvero la gara a squadre femminile. Il team da battere è senza dubbio quello della Corea del Sud, imbattuta in questo format ai Giochi con una clamorosa sequenza aperta di 9 ori consecutivi da Seoul 1988 a Tokyo 2021. La superiorità delle coreane quest’anno è meno netta con la Cina che si è avvicinata molto, squadra estremamente competitiva nelle prime tappe stagionali di Coppa del Mondo. Un gradino sotto troviamo Germania, Francia, Messico e Taiwan che ambiscono alla medaglia.

Coreani favoriti d’obbligo anche con il terzetto maschile, dopo aver vinto quasi tutte le gare di rilievo dell’ultimo triennio. In questa disciplina però, soprattutto con il format del set system, le sorprese possono essere dietro l’angolo con la Francia padrona di casa, la Turchia, il Giappone, l’India, la Cina, Taiwan, Messico e l’Italia, che può giocarsi il podio soprattutto nel caso in cui riuscisse ad evitare il quarto di tabellone dei coreani.

Corea del Sud in pole position sulla carta anche nel Mixed Team Event (1 uomo e 1 donna). Le candidate alla zona medaglia sono davvero tante con Messico, Cina, Giappone, Spagna, Taiwan, USA, India e l’Italia, bronzo mondiale in carica (in quel caso c’era però Tatiana Andreoli). Quest’anno la coppia mista azzurra dovrebbe essere formata da Chiara Rebagliati e probabilmente Mauro Nespoli (per la scelta dell’uomo sarà decisivo l’esito del ranking round).

Nelle prove individuali tra le donne si mette in mostra la nuova campionessa olimpica potrebbe uscire da un gruppo di almeno 10 nomi in cui figurano le coreane Lim Sihyeon, Jeon Hunyoung e Nam Suhyeon, le cinesi An Qiquan, Li Jiaman e Yang Xiaolei, la francese Lisa Barbelin, l’americana Casey Kaufhold, la messicana Alejandra Valencia, la tedesca Michelle Kroppen, la spagnola Elia Canales, la britannica Penny Healey e l’indiana Deepika Kumari. Estrema outsider la nostra Chiara Rebagliati, proprio come Lucilla Boari (poi terza) tre anni fa in Giappone.

Negli individuali maschili riflettori puntati sui coreani Lee Woo Seok, Kim Je Deok e Kim Woojin oltre al fenomeno turco Mete Gazoz, il brasiliano n.1 del ranking Marcus D’Almeida, il fuoriclasse statunitense Brady Ellison e l’azzurro argento olimpico in carica Mauro Nespoli. Dietro però le possibilità di medaglia (e anche di vittoria in realtà) sono tantissime, almeno una ventina di nomi dove spiccano l’olandese Steve Wijler, l’indiano Dhiraj Bommadevara, il messicano Matias Grande ed i francesi Thomas Chirault e Baptiste Addis.

Quote Tiro a Segno e Tiro con l’Arco

Vediamo le quote disponibili su Tiro a Segno e Tiro con l’arco, maschile e femminile.

