Anteprima Canottaggio Olimpiadi 2024. Oggi ci occupiamo di Canoa (sia slalom che velocità) e Canottaggio al maschile e al femminile. Tanti italiani qualificati per i giochi olimpici, ma portare a casa un oro non sarà per niente semplice.

Anteprima Canottaggio Olimpiadi 2024: programma Canoa Slalom

Iniziamo dalla Canoa Slalom ai giochi olimpici di Parigi 2024, con l’Italia che sarà in gara in tutte le sei specialità inserite nel programma: da sabato 27 luglio a lunedì 5 agosto, con quattro gli azzurri al via.

Nella canadese femminile a rappresentare l’Italia sarà Marta Bertoncelli, mentre nella canadese maschile il pass non nominale è stato assegnato a Raffaello Ivaldi.

Per quanto concerne il kayak, invece, Stefanie Horn disputerà la gara femminile, mentre Giovanni De Gennaro affronterà la prova maschile. Nel kayak cross saranno tre nel complesso gli italiani in gara: agli interpreti del kayak classico, Giovanni De Gennaro e Stefanie Horn, si aggiunge Marta Bertoncelli.

CALENDARIO CANOA SLALOM

Sabato 27 luglio

15.00 CANOA SLALOM – C1 maschile, batterie (prima run) (Raffaello Ivaldi)

15.50 CANOA SLALOM – K1 femminile, batterie (prima run) (Stefanie Horn)

17.10 CANOA SLALOM – C1 maschile, batterie (seconda run) (Raffaello Ivaldi)

18.00 CANOA SLALOM – K1 femminile, batterie (seconda run) (Stefanie Horn)

Domenica 28 luglio

15.30 CANOA SLALOM – K1 femminile, semifinale (ev. Stefanie Horn)

17.45 CANOA SLALOM – K1 femminile, finale (ev. Stefanie Horn)

Lunedì 29 luglio

15.30 CANOA SLALOM – C1 maschile, semifinale (ev. Raffaello Ivaldi)

17.20 CANOA SLALOM – C1 maschile, finale (ev. Raffaello Ivaldi)

Martedì 30 luglio

15.00 CANOA SLALOM – C1 femminile, batterie (prima run) (Marta Bertoncelli)

16.00 CANOA SLALOM – K1 maschile, batterie (prima run) (Giovanni De Gennaro)

17.10 CANOA SLALOM – C1 femminile, batterie (seconda run) (Marta Bertoncelli)

18.10 CANOA SLALOM – K1 maschile, batterie (seconda run) (Giovanni De Gennaro)

Mercoledì 31 luglio

15.30 CANOA SLALOM – C1 femminile, semifinale (ev. Marta Bertoncelli)

17.25 CANOA SLALOM – C1 femminile, finale (ev. Marta Bertoncelli)

Giovedì 1° agosto

15.30 CANOA SLALOM – K1 maschile, semifinale (ev. Giovanni De Gennaro)

17.30 CANOA SLALOM – K1 maschile, finale (ev. Giovanni De Gennaro)

Venerdì 2 agosto

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, time trial (Stefanie Horn e Marta Bertoncelli)

16.40 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, time trial (Giovanni De Gennaro)

Sabato 3 agosto

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, primo round (ev. Stefanie Horn e Marta Bertoncelli)

16.40 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, primo round (ev. Giovanni De Gennaro)

18.05 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, ripescaggi (ev. Stefanie Horn e Marta Bertoncelli)

18.45 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, ripescaggi (ev. Giovanni De Gennaro)

Domenica 4 agosto

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, batterie (ev. Giovanni De Gennaro)

16.45 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, batterie (ev. Stefanie Horn e Marta Bertoncelli)

Lunedì 5 agosto

15.30 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, quarti di finale (ev. Stefanie Horn e Marta Bertoncelli)

15.52 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, quarti di finale (ev. Giovanni De Gennaro)

16.15 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, semifinali (ev. Stefanie Horn e Marta Bertoncelli)

16.28 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, semifinali (ev. Giovanni De Gennaro)

16.43 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, small final (ev. Stefanie Horn e Marta Bertoncelli)

16.48 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, small final (ev. Giovanni De Gennaro)

16.55 CANOA SLALOM – Kayak cross femminile, finale (ev. Stefanie Horn e Marta Bertoncelli)

17.00 CANOA SLALOM – Kayak cross maschile, finale (ev. Giovanni De Gennaro)

Anteprima Canottaggio Olimpiadi 2024: programma Canoa Velocità

Passiamo alla Canoa Velocità da martedì 6 a sabato 10 agosto alle Olimpiadi 2024, e qui l’Italia sarà rappresentata soltanto nella canadese maschile, risultando al via in due specialità delle dieci complessive in programma.

Saranno tre gli equipaggi azzurri in gara, con i tre italiani qualificati: avrà l’opportunità di affrontare due specialità Carlo Tacchini, il quale oltre ad essere in gara con Gabriele Casadei nel C2 500 maschile, prenderà parte anche alla prova della canadese monoposto sulla distanza doppia, nella quale sarà impegnato anche Nicolae Craciun.

Martedì 6 agosto

09.30 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, batterie

10.00 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, batterie

10.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, batterie (Carlo Tacchini / Gabriele Casadei)

11.00 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, batterie

11.30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, batterie

12.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, batterie

13.10 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, quarti di finale

13.20 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, quarti di finale

13.50 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, quarti di finale (ev. Carlo Tacchini / Gabriele Casadei)

14.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, quarti di finale

14.30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, quarti di finale

Mercoledì 7 agosto

09.30 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, batterie

10.40 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, batterie

11.40 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, batterie (Nicolae Craciun e Carlo Tacchini)

13.30 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, quarti di finale

14.10 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, quarti di finale

14.40 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, quarti di finale (ev. Nicolae Craciun e Carlo Tacchini)

Giovedì 8 agosto

10.30 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, batterie

11.20 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, semifinali (ev. Carlo Tacchini / Gabriele Casadei)

11.40 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, semifinali

11.50 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, semifinali

12.40 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, quarti di finale

13.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 maschile, Finale A (ev. Carlo Tacchini / Gabriele Casadei)

13.40 CANOA VELOCITÀ – K4 500 femminile, Finale A

13.50 CANOA VELOCITÀ – K4 500 maschile, Finale A

Venerdì 9 agosto

10.30 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, semifinali

10.50 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, semifinali

11.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, semifinali

11.30 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, semifinali (ev. Nicolae Craciun e Carlo Tacchini)

12.40 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, Finale B

12.50 CANOA VELOCITÀ – C2 500 femminile, Finale A

13.00 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, Finale B

13.10 CANOA VELOCITÀ – K2 500 femminile, Finale A

13.20 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, Finale B

13.30 CANOA VELOCITÀ – K2 500 maschile, finale A

13.40 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, Finale B (ev. Nicolae Craciun e Carlo Tacchini)

13.50 CANOA VELOCITÀ – C1 1000 maschile, Finale A (ev. Nicolae Craciun e Carlo Tacchini)

Sabato 10 agosto

10.30 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, semifinali

11.10 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, semifinali

11.40 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, semifinali

12.40 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, Finale C

12.50 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, Finale B

13.00 CANOA VELOCITÀ – K1 500 femminile, Finale A

13.10 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, Finale B

13.20 CANOA VELOCITÀ – K1 1000 maschile, Finale A

13.50 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, Finale B

13.50 CANOA VELOCITÀ – C1 200 femminile, Finale A

Anteprima Canottaggio Olimpiadi 2024: quote e favoriti Canottaggio

L’Italia ha qualificato cinque imbarcazioni ai Mondiali 2023 e tre nella regata finale del 2024. Saranno 37 i convocati dell’Italia del Canottaggio per le Olimpiadi di Parigi 2024: otto equipaggi azzurri e tre riserve prenderanno parte ai Giochi.

Le chance maggior dell’Italia maschile, come vediamo anche nelle quote, è sul Quattro di Coppia con gli azzurri 2° in lavagna, anche se abbastanza staccati dall’Olanda favorita per l’oro. Diciamo che il 1° posto non sarà semplice per gli azzurri, ma una medaglia potrebbe arrivare. Grande tradizione per la Gran Bretagna che apre da favorita nel Quartetto, in Coppia e anche nell’Otto maschile.

Anche nel femminile dominano le britanniche favorite in due lavagne su 4, con l’Olanda e la Romania uniche ad interrompere il dominio inglese, almeno secondo le quote dei bookmakers, e non è detto che la Gran Bretagna potrà portare a casa anche l’oro nell’Otto femminile, nonostante ci siano le rumene in testa alla lavagna.

Vediamo il programma completo di Canottaggio da sabato 27 luglio a sabato 3 agosto.

Sabato 27 luglio

09.00 CANOTTAGGIO – Singolo maschile, batterie

10.12 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, batterie

11.30 CANOTTAGGIO – Doppio maschile, batterie

12.00 CANOTTAGGIO – Doppio femminile, batterie

12.30 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia maschile, batterie

12.50 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia femminile, batterie

Domenica 28 luglio

09.00 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, ripescaggi

09.36 CANOTTAGGIO – Singolo maschile, ripescaggi

10.10 CANOTTAGGIO – Doppio femminile, ripescaggi

10.20 CANOTTAGGIO – Doppio maschile, ripescaggi

10.30 CANOTTAGGIO – Due senza femminile, batterie

11.00 CANOTTAGGIO – Due senza maschile, batterie

11.30 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri femminile, batterie

12.00 CANOTTAGGIO – Doppio pesi leggeri maschile, batterie

12.30 CANOTTAGGIO – Quattro senza femminile, batterie

12.50 CANOTTAGGIO – Quattro senza maschile, batterie

Lunedì 29 luglio

10.20 CANOTTAGGIO – Due senza maschile, ripescaggi

10.30 CANOTTAGGIO – Due senza femminile, ripescaggi

10.40 CANOTTAGGIO – Doppio maschile pesi leggeri, ripescaggi

11.00 CANOTTAGGIO – Doppio femminile pesi leggeri, ripescaggi

11.20 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia maschile, ripescaggi

11.30 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia femminile, ripescaggi

11.40 CANOTTAGGIO – Otto maschile, batterie

12.00 CANOTTAGGIO – Otto femminile, batterie

Martedì 30 luglio

09.30 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, quarti di finale

10.10 CANOTTAGGIO – Singolo maschile, quarti di finale

10.50 CANOTTAGGIO – Doppio femminile, semifinali

11.10 CANOTTAGGIO – Doppio maschile, semifinali

11.30 CANOTTAGGIO – Quattro senza femminile, ripescaggi

11.40 CANOTTAGGIO – Quattro senza maschile, ripescaggi

Mercoledì 31 luglio

10.34 CANOTTAGGIO – Due senza maschile, semifinali

10.54 CANOTTAGGIO – Due senza femminile, semifinali

11.14 CANOTTAGGIO – Doppio maschile pesi leggeri, semifinali

11.34 CANOTTAGGIO – Doppio femminile pesi leggeri, semifinali

12.26 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia maschile, finale

12.38 CANOTTAGGIO – Quattro di coppia femminile, finale

Giovedì 1° agosto

09.30 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, semifinali

09.50 CANOTTAGGIO – Singolo maschile, semifinali

10.10 CANOTTAGGIO – Otto femminile, ripescaggi

10.20 CANOTTAGGIO – Otto maschile, ripescaggi

11.18 CANOTTAGGIO – Doppio femminile, finale

11.30 CANOTTAGGIO – Doppio maschile, finale

11.50 CANOTTAGGIO – Quattro senza femminile, finale

12.10 CANOTTAGGIO – Quattro senza maschile, finale

Venerdì 2 agosto

11.30 CANOTTAGGIO – Due senza maschile, finale

11.42 CANOTTAGGIO – Due senza femminile, finale

12.02 CANOTTAGGIO – Doppio maschile pesi leggeri, finale

12.22 CANOTTAGGIO – Doppio femminile pesi leggeri, finale

Sabato 3 agosto

10.18 CANOTTAGGIO – Singolo femminile, finale

10.30 CANOTTAGGIO – Singolo maschile finale

10.50 CANOTTAGGIO – Otto femminile, finale

11.10 CANOTTAGGIO – Otto maschile, finale

