Anteprima Pallamano Olimpiadi 2024. Continuiamo la nostra preview su tutti gli sport ai prossimi giochi olimpici, e torniamo ad uno sport di squadra, la Pallamano sia maschile che femminile, con i francesi padroni di casa favoriti in entrambe le categorie. La Pallamano sarà tra i primi sport ad iniziare, al via già da giovedì 25 luglio.

Anteprima Pallamano Olimpiadi 2024: tornei maschile e femminile

La Pallamano è un altro degli sport di squadra alle Olimpiadi di Parigi 2024 in cui l’Italia non si è qualificata. Dodici squadre al maschile e dodici al femminile.

La Francia è detentrice dei titoli olimpici sia al maschile sia al femminile, dopo i Giochi di Tokyo e riparte come squadra da battere in entrambe le categorie, supportata anche dal fattore casa, ma se andiamo a vedere bene in ambito maschile la Danimarca fa paura ai transalpini (tra l’altro le due nazionali si incontreranno già nella fase a gironi essendo nello stesso gruppo) ed è vicina anche nelle quote. La terza ed ultimo posizione valida per la medaglia potrebbe andare alla Svezia, con Spagna e Croazia che proveranno a mettergli i bastoni tra le ruote.

Anche in ambito femminile sono dodici squadre al via: la Francia, padrona di casa e detentrice del titolo olimpico, desiderosa di cogliere uno storico bis, e poi a ruota Norvegia e anche qui la Danimarca punta alla medaglia. Più indietro Olanda, Svezia, Germania, Spagna, Ungheria, Slovenia, Corea del Sud, Brasile e Angola.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Anteprima Pallamano Olimpiadi 2024: programma completo

Il torneo olimpico di pallamano si giocherà da giovedì 25 luglio a domenica 11 agosto. Si gioca fra la South Paris Arena 6 e lo stadio Pierre Mauroy di Lilla, che sarà poi il teatro dell’assegnazione delle medaglie. Ecco il programma completo.

Giovedì 25 luglio

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Slovenia – Danimarca (09:00)

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Paesi Bassi – Angola (11:00)

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Spagna – Brasile (14:00)

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Germania – Repubblica di Corea (16:00)

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Ungheria – Francia (19:00)

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Norvegia – Svezia (21:00)

Sabato 27 luglio

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Spagna – Slovenia (09:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Ungheria – Egitto (11:00)

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Croazia – Giappone (14:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Norvegia – Argentina (16:00)

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Germania – Svezia (19:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Danimarca – Francia (21:00)

Domenica 28 luglio

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Brasile – Ungheria (09:00)

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Repubblica di Corea – Slovenia (11:00)

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Svezia – Germania (14:00)

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Danimarca – Norvegia (16:00)

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Angola – Spagna (19:00)

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Francia – Paesi Bassi (21:00)

Lunedì 29 luglio

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Giappone – Germania (09:00)

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Slovenia – Croazia (11:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Egitto – Danimarca (14:00)

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Svezia – Spagna (16:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Francia – Norvegia (19:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Argentina – Ungheria (21:00)

Martedì 30 luglio

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Germania – Slovenia (09:00)

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Norvegia – Repubblica di Corea (11:00)

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Paesi Bassi – Spagna (14:00)

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Ungheria – Angola (16:00)

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Francia – Brasile (19:00)

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Svezia – Danimarca (21:00)

Mercoledì 31 luglio

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Norvegia – Ungheria (09:00)

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Croazia – Germania (11:00)

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Spagna – Giappone (14:00)

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Slovenia – Svezia (16:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Francia – Egitto (19:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Danimarca – Argentina (21:00)

Giovedì 1° agosto

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Paesi Bassi – Brasile (09:00)

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Repubblica di Corea – Svezia (11:00)

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Spagna – Ungheria (14:00)

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Angola – Francia (16:00)

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Germania – Danimarca (19:00)

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Slovenia – Norvegia (21:00)

Venerdì 2 agosto

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Ungheria – Danimarca (09:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Argentina – Francia (11:00)

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Croazia – Svezia (14:00)

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Germania – Spagna (16:00)

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Giappone – Slovenia (19:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Norvegia – Egitto (21:00)

Sabato 3 agosto

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Ungheria – Paesi Bassi (09:00)

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Spagna – Francia (11:00)

Pallamano femminile: gruppo B turno preliminare, Brasile – Angola (14:00)

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Slovenia – Svezia (16:00)

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Norvegia – Germania (19:00)

Pallamano femminile: gruppo A turno preliminare, Danimarca – Repubblica di Corea (21:00)

Domenica 4 agosto

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Svezia – Giappone (09:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Egitto – Argentina (11:00)

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Germania – Slovenia (14:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Ungheria – Francia (16:00)

Pallamano maschile: gruppo B turno preliminare, Danimarca – Norvegia (19:00)

Pallamano maschile: gruppo A turno preliminare, Spagna – Croazia (21:00)

Martedì 6 agosto

Pallamano femminile: quarti di finale – 09:30-11:30

Pallamano femminile: quarti di finale – 13:30-15:30

Pallamano femminile: quarti di finale – 17:30-19:30

Pallamano femminile: quarti di finale – 21:30-23:30

Mercoledì 7 agosto

Pallamano maschile: quarti di finale – 09:30-11:30

Pallamano maschile: quarti di finale – 13:30-15:30

Pallamano maschile: quarti di finale – 17:30-19:30

Pallamano maschile: quarti di finale – 21:30-23:30

Giovedì 8 agosto

Pallamano femminile: semifinale – 16:30-18:30

Pallamano femminile: semifinale – 21:30-23:30

Tutte le quote sulla Pallamano ai giochi olimpici

Vediamo le quote antepost per la vittoria finale del torneo maschile (più gruppi) e femminile.

Quest’anno segui le Olimpiadi con Betitaliaweb e Betting Maniac

Quest’anno seguiremo da vicino le Olimpiadi di Parigi a livello betting, con tanti contenuti free qui sul sito di Betitaliaweb ed approfondimenti con analisi e scommesse sul canale Telegram di BETTING MANIAC. Per questi giochi olimpici il già nutrito team di tipster aumenta con l’ingresso di Giulia nel nuoto e non solo (scopriremo ulteriori novità nelle prossime settimane). Seguici su tutti i canali:

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB