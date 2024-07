Anteprima Ginnastica Olimpiadi 2024. Simon Biles torna ai giochi olimpici dopo aver saltato Tokyo, e lo fa da grande protagonista, tra le favorite in diverse specialità, anche se le avversarie sono agguerrite, su tutte Rebeca Andrade. Qualche piccola speranza per l’Italia che spera di portare a casa medaglie grazie alle Farfalle.

Anteprima Ginnastica Olimpiadi 2024: calendario completo

La ginnastica artistica sarà protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto. La Ginnastica Artistica è una delle discipline regine ai giochi olimpici assieme ad Atletica Leggera e Nuoto. Le competizioni riservate ai grandi attrezzi si disputeranno nei primi dieci giorni di gara e si assegneranno ben quattordici titoli (otto maschili e sei femminile), per un totale di ben 42 medaglie.

Si incomincia sabato 27 luglio con le qualificazioni maschili e si proseguirà domenica 28 luglio con le qualificazioni femminili. A quel punto spazio alle finali della gara a squadre: gli uomini il 29 luglio, le donne il 30 luglio. A seguire i due atti conclusivi del concorso generale individuale: maschile il 31 luglio, femminile il 1° agosto. Un giorno di pausa prima di buttarsi verso le finali di specialità: 3 agosto per corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo; 4 agosto per anelli, parallele asimmetriche, volteggio maschile; 5 agosto per parallele pari, trave, sbarra, corpo libero femminile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD.

Sabato 27 luglio

11.00 Qualificazioni maschili, prima suddivisione

15.30 Qualificazioni maschili, seconda suddivisione

20.00 Qualificazioni maschili, terza suddivisione

Domenica 28 luglio

09.30 Qualificazioni femminili, prima suddivisione

11.40 Qualificazioni femminili, seconda suddivisione

14.50 Qualificazioni femminili, terza suddivisione

18.00 Qualificazioni femminili, quarta suddivisione

21.10 Qualificazioni femminili, quinta suddivisione

Lunedì 29 luglio

17.30 Gara a squadre maschile, finale

Martedì 30 luglio

18.15 Gara a squadre femminile, finale

Mercoledì 31 luglio

17.30 Concorso generale individuale maschile, finale

Giovedì 1° agosto

18.15 Concorso generale individuale femminile, finale

Sabato 3 agosto

15.30 Finali di specialità, corpo libero maschile

16.20 Finali di specialità, volteggio femminile

17.10 Finali di specialità, cavallo con maniglie

Domenica 4 agosto

15.00 Finali di specialità, anelli

15.40 Finali di specialità, parallele asimmetriche

16.25 Finali di specialità, volteggio maschile

Lunedì 5 agosto

11.45 Finali di specialità, parallele pari

12.36 Finali di specialità, trave

13.31 Finali di specialità, sbarra

14.20 Finali di specialità, corpo libero femminile

Anteprima Ginnastica Olimpiadi 2024: favoriti e favorite

Al momento non sono disponibili quote per le scommesse sulla Ginnastica Artistica, ma andiamo a vedere le favorite in ambito femminile su cui c’è maggior attesa, specialmente per via del ritorno della star mondiale, Simone Biles, che aveva rinunciato clamorosamente per problemi personali agli ultimi giochi olimpici. Vediamo i favoriti per ogni specialità.

GARA A SQUADRE

Gli USA di Simone Biles, Sunisa Lee, Jade Carey, Jordan Chiles ed Hezly Rivera sono le grandi favorite, con un buon margine sulle principali avversarie per le Campionesse del Mondo che vogliono riprendersi lo scettro olimpico sfuggito tre anni fa. Dietro attenzione al Brasile di Rebeca Andrade e Flavia Saraiva, argento nell’ultima rassegna iridata. L’Italia ha tutte le carte in regola per puntare al podio: dopo aver sfiorato il bronzo agli ultimi Mondiali, le Fate ci riproveranno nel massimo contesto, potendo fare affidamento sulle belle qualità di Giorgia Villa, Alice D’Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Elisa Iorio. A giocarsi una medaglia ci saranno anche Cina, Giappone, Gran Bretagna (priva però delle sorelle Gadirova e spinta da Alice Kinsella e Rebecca Downie), e la padrona di casa Francia di Melanie De Jesus Dos Santos (bronzo agli ultimi Mondiali).

CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND)

Anche qui tutte contro Simone Biles. Dopo i noti episodi di Tokyo, la fuoriclasse statunitense si presenta per conquistare il secondo titolo olimpico sul giro completo dopo quello di Rio 2016 e partirà con tutti i favori del pronostico. Le rivali principali dell’americana sembrano essere le brasiliane Rebeca Andrade e Flavia Saraiva, ma attenzione alla statunitense Sunisa Lee che si impose tre anni fa. Manila Esposito e Alice D’Amato se la possono giocare per il podio, ma servirà la gara perfetta. Qui possono ambire alla medaglia anche la francese Melanie de Jesus Dos Santos e le cinesi che non sono da sottovalutare.

VOLTEGGIO

Qui è atteso uno scontro quasi alla pari tra Simone Biles e Rebeca Andrade. La brasiliana ha vinto agli ultimi Mondiali, ma la statunitense ha nelle gambe due salti mostruosi, con i primi due gradini del podio che sembrano già ipotecati dalle due stelle della ginnastica, mentre per il bronzo sembra partire avanti la sudcoreana Yeo Seojeong, ma occhio a Jade Carey.

PARALLELE ASIMMETRICHE

Qui Simone Biles lascia strada alle avversarie visto che non ha mai conquistato medaglie internazionali su questo attrezzo, ma anche qui non è da escludere visto che è cresciuta molto, seppure sulla carta sia l’algerina Kaylia Nemour a partire con i favoriti dei pronostici sulla cinese Qiu Qiyuan che si presenta da Campionessa del Mondo e sembra essere la sua avversaria principale e occhio anche alla connazionale Ou Yushan e alla francese Melanie De Jesus Dos Santos. Più difficile un affermazione (ma anche una medaglia minore) per le azzurre Alice D’Amato ed Elisa Iorio.

TRAVE

Qui abbiamo invece uno degli attrezzi più graditi da Simone Biles, anche se a Rio 2016 sbagliò e su questo attrezzo non ha mai vinto un titolo olimpico, una mancanza a cui proverà a mettere rimedio a Parigi. L’americana dovrà fare attenzione alla cinese Zhou Yaqin (argento iridato) e alle solite brasiliane Rebeca Andrade e Flavia Saraiva. Qui l’Italia può sognare con Manila Esposito, Campionessa d’Europa in carica, in un attrezzo in cui può succedere di tutto e dove non mancano le sorprese, quindi occhio alle quote alte.

CORPO LIBERO

Qui siamo alla specialità di riferimento di Simone Biles, dotata di un’acrobatica stellare che ipoteca l’oro, ma anche qui Rebeca Andrade proverà a dargli fastidio. La statunitense Jade Carey si presenta da Campionessa Olimpica e cercherà un nuovo podio, l’Italia può stupire con Manila Esposito (Campionessa d’Europa) e Angela Andreoli, ma attenzione anche alla cinese Zhou Yaqin, alla britannica Alice Kinsella e alla francese Melanie De Jesus Dos Santos.

