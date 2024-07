Anteprima Lotta/Pugilato Olimpiadi 2024. In questa preview andiamo a vedere programma, protagonisti e quote sugli sport di lotta e pugilato, andando a vedere anche le possibili medaglie nel Judo e nel Taekwondo.

Anteprima Lotta/Pugilato Olimpiadi 2024: programma e favoriti

Iniziamo dalla Lotta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 in programma da lunedì 5 a domenica 11 agosto. Le competizioni si disputeranno sulle materassine del Grand Palais Éphémère a Champ de Mars, in cui verranno assegnati ben 18 titoli distribuiti equamente tra greco-romana, libera maschile e femminile.

L’Italia si presenta nella capitale francese con due soli atleti, dopo aver rischiato addirittura di restare a secco di pass. Aurora Russo ha già fatto un’impresa qualificandosi in extremis nei 57 kg e si potrà godere la sua prima partecipazione olimpica a 21 anni senza pressioni, mentre Frank Chamizo proverà a piazzare la zampata da podio nei 74 kg stile libero dopo gli alti e bassi degli ultimi mesi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della lotta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le Olimpiadi verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport

CALENDARIO LOTTA OLIMPIADI PARIGI 2024

Lunedì 5 agosto

15.00 Turno preliminare, ottavi e quarti di finale 60 kg greco-romana, 68 kg femminile e 130 kg greco-romana

21.00 Semifinali 60 kg greco-romana, 68 kg femminile e 130 kg greco-romana

Martedì 6 agosto

11.00 Ripescaggi 60 kg greco-romana, 68 kg femminile e 130 kg greco-romana

11.30 Ottavi e quarti di finale 77 kg greco-romana, 50 kg femminile e 97 kg greco-romana

18.15 Semifinali 77 kg greco-romana, 50 kg femminile e 97 kg greco-romana

19.30 Finali 60 kg greco-romana, 130 kg greco-romana e 68 kg femminile

Mercoledì 7 agosto

11.00 Ripescaggi 77 kg greco-romana, 50 kg femminile e 97 kg greco-romana

11.30 Ottavi e quarti di finale 67 kg greco-romana, 53 kg femminile e 87 kg greco-romana

18.15 Semifinali 67 kg greco-romana, 53 kg femminile e 87 kg greco-romana

19.30 Finali 77 kg greco-romana, 97 kg greco-romana e 50 kg femminile

Giovedì 8 agosto

11.00 Ripescaggi 67 kg greco-romana, 53 kg femminile e 87 kg greco-romana

11.30 Ottavi e quarti di finale 57 kg libera maschile, 57 kg femminile e 86 kg libera maschile

18.15 Semifinali 57 kg libera maschile, 57 kg femminile e 86 kg libera maschile

19.30 Finali 67 kg greco-romana, 87 kg greco-romana e 53 kg femminile

Venerdì 9 agosto

11.00 Ripescaggi 57 kg libera maschile, 57 kg femminile e 86 kg libera maschile

11.30 Turno preliminare, ottavi e quarti di finale 74 kg libera maschile, 125 kg libera maschile e 62 kg femminile

18.15 Semifinali 74 kg libera maschile, 125 kg libera maschile e 62 kg femminile

19.30 Finali 57 kg libera maschile, 86 kg libera maschile e 57 kg femminile

Sabato 10 agosto

11.00 Ripescaggi 74 kg libera maschile, 125 kg libera maschile e 62 kg femminile

11.30 Ottavi e quarti di finale 65 kg libera maschile, 97 kg libera maschile e 76 kg femminile

18.15 Semifinali 65 kg libera maschile, 97 kg libera maschile e 76 kg femminile

19.30 Finali 74 kg libera maschile, 125 kg libera maschile e 62 kg femminile

Domenica 11 agosto

11.00 Ripescaggi 65 kg libera maschile, 97 kg libera maschile e 76 kg femminile

12.00 Finali 65 kg libera maschile, 97 kg libera maschile e 76 kg femminile

Pugilato: quote e favoriti per le medaglie

Passiamo alla boxe ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con i vari tornei di Pugilato che si disputeranno tra sabato 27 luglio e sabato 10 agosto. Vediamo subito il calendario completo, poi passeremo ai favoriti per ogni categoria di peso.

CALENDARIO BOXE PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

15:30 54 kg – donne, sedicesimi

16:18 60 kg – donne, sedicesimi

17:06 63,5 kg – uomini, sedicesimi

17:38 80 kg – uomini, sedicesimi

20:00 54 kg – donne, sedicesimi

20:48 60 kg – donne, sedicesimi

21:36 63,5 kg – uomini, sedicesimi

22:08 80 kg – uomini, sedicesimi

Domenica 28 luglio

11:00 51 kg – uomini, sedicesimi

11:16 57 kg – uomini, sedicesimi

11:32 71 kg – uomini, sedicesimi

12:04 92 kg – uomini, ottavi

12:36 50 kg – donne, sedicesimi

13:08 66 kg – donne, sedicesimi

15:30 57 kg – uomini, sedicesimi

15:46 71 kg – uomini, sedicesimi

16:02 92 kg – uomini, ottavi

16:50 50 kg – donne, sedicesimi

17:22 66 kg – donne, sedicesimi

20:00 71 kg – uomini, sedicesimi

20:16 92 kg – uomini, ottavi

21:04 50 kg – donne, sedicesimi

21:36 75 kg – donne, ottavi

Lunedì 29 luglio

11:00 60 kg – donne, ottavi

11:48 63,5 kg – uomini, ottavi

12:36 +92 kg – uomini, ottavi

15:30 60 kg – donne, ottavi

16:02 63,5 kg – uomini, ottavi

16:50 +92 kg – uomini, ottavi

20:00 60 kg – donne, ottavi

20:48 63,5 kg – uomini, ottavi

21:20 +92 kg – uomini, ottavi

Martedì 30 luglio

11:00 51 kg – uomini, ottavi

11:48 80 kg – uomini, ottavi

12:20 54 kg – donne, ottavi

13:08 57 kg – donne, sedicesimi

15:30 51 kg – uomini, ottavi

16:18 80 kg – uomini, ottavi

16:50 54 kg – donne, ottavi

17:38 57 kg – donne, sedicesimi

20:00 51 kg – uomini, ottavi

20:48 80 kg – uomini, ottavi

21:20 54 kg – donne, ottavi

22:08 57 kg – donne, sedicesimi

Mercoledì 31 luglio

11:00 57 kg – uomini, ottavi

11:32 71 kg – uomini, ottavi

12:04 75 kg – donne, ottavi

13:08 60 kg – donne, quarti

15:30 57 kg – uomini, ottavi

16:18 71 kg – uomini, ottavi

17:06 75 kg – donne, ottavi

17:38 60 kg – donne, quarti

20:00 57 kg – uomini, ottavi

20:48 71 kg – uomini, ottavi

21:36 75 kg – donne, ottavi

22:08 60 kg – donne, quarti

Giovedì 1° agosto

11:00 50 kg – donne, ottavi

11:48 75 kg – donne, ottavi

12:36 54 kg – donne, quarti

12:52 63,5 kg – uomini, quarti

13:08 92 kg – uomini, quarti

15:30 50 kg – donne, ottavi

16:18 75 kg – donne, ottavi

17:06 54 kg – donne, quarti

17:38 63,5 kg – uomini, quarti

17:54 92 kg – uomini, quarti

20:00 50 kg – donne, ottavi

20:32 75 kg – donne, ottavi

21:04 54 kg – donne, quarti

21:20 63,5 kg – uomini, quarti

21:52 92 kg – uomini, quarti

Venerdì 2 agosto

15:30 57 kg – donne, ottavi

16:34 51 kg – uomini, quarti

17:06 80 kg – uomini, quarti

17:38 +92 kg – uomini, quarti

20:00 57 kg – donne, ottavi

21:04 51 kg – uomini, quarti

21:36 80 kg – uomini, quarti

22:08 +92 kg – uomini, quarti

Sabato 3 agosto

15:30 57 kg – uomini, quarti

16:02 71 kg – uomini, quarti

16:34 50 kg – donne, quarti

17:06 66 kg – donne, quarti

17:38 60 kg – donne, semifinali

20:00 57 kg – uomini, quarti

20:32 71 kg – uomini, quarti

21:04 50 kg – donne, quarti

21:36 66 kg – donne, quarti

22:08 60 kg – donne, semifinali

Domenica 4 agosto

11:00 57 kg – donne, quarti

11:32 75 kg – donne, quarti

12:04 54 kg – donne, semifinali

12:20 51 kg – uomini, semifinali

12:36 63,5 kg – uomini, semifinali

12:52 80 kg – uomini, semifinali

13:08 92 kg – uomini, semifinali

15:30 57 kg – donne, quarti

16:02 75 kg – donne, quarti

16:34 54 kg – donne, semifinali

16:50 51 kg – uomini, semifinali

17:06 63,5 kg – uomini, semifinali

17:22 80 kg – uomini, semifinali

17:38 92 kg – uomini, semifinali

Martedì 6 agosto

21:30 71 kg – uomini, semifinali

22:02 50 kg – donne, semifinali

22:34 66 kg – donne, semifinali

23:06 60 kg – donne, finale

Mercoledì 7 agosto

21:30 57 kg – donne, semifinali

22:02 +92 kg – uomini, semifinali

22:34 63,5 kg – uomini, finale

22:51 80 kg – uomini, finale

Giovedì 8 agosto

21:30 57 kg – uomini, semifinali

22:02 75 kg – donne, semifinali

22:34 51 kg – uomini, finale

22:51 54 kg – donne, finale

Venerdì 9 agosto

21:30 71 kg – uomini, finale

21:47 50 kg – donne, finale

22:34 92 kg – uomini, finale

22:51 66 kg – donne, finale

Sabato 10 agosto

21:30 57 kg – donne, finale

21:47 57 kg – uomini, finale

22:34 75 kg – donne, finale

22:51 +92 kg – uomini, finale

Diamo uno sguardo a ciò che riserverà la boxe alle Olimpiadi di Parigi 2024. Squadra azzurra protagonista, con otto pugili e almeno un paio di chance importanti di medaglia. Di seguito i favoriti principali nelle 13 categorie di peso che si vedranno nella capitale francese.

UOMINI

51 kg – L’uomo da battere rimane il kakzako Saken Bibossinov, campione iridato a Belgrado nel 2021. Attenzione però sia all’uzbeko Hasanboy Dusmantov e all’americano Roscoe Hill.

57 kg – Qui si preannuncia un testa a testa tra l’uzbeko Abdumalik Khalolov e l’americano Jahmal Harvey.

63,5 kg – Se la giocano l’algerino Ait Beka Jugurtha, che ha fatto benissimo nelle competizioni africane, è il francese Sofiane Oumiha ma attenzione anche l’uzbeko Ruslan Abdullaev, già campione mondiale nella categoria superiore.

71 kg – Parecchia incertezza per due medaglie, anche se l’oro dovrebbe essere affare del campione mondiale Aslambek Shymbergenov, ormai da anni protagonista di primo livello.

80 kg – Il campione iridato Nurbek Oralbay parte favorito sul cubano Arlen Lopez ma anche il nostro Salvatore Cavallaro ha ambizioni di medaglia, anche se non sarà facile, e molto probabilmente sarà del metallo meno pregiato.

92 kg – Qui ci giochiamo le chance maggiori di oro visto che si dovrebbe rinnovare lo scontro tra il cubano Julio Cesar La Cruz e l’italiano Aziz Abbes Mouhiidine, ma attenzione alle possibili sorprese che non mancano.

+92 kg – Qui i pesi cambiano molto e questa è la categoria meno scontata e più difficile da pronosticare, anche se l’uzbeko Bakhodir Jalolov e il kazako Kamshybek Kunkabayev sono i favoriti, ma occhio anche allo spagnolo Ayoub Ghadfa.

DONNE

50 kg – Qui abbiamo una favorita netta che è stata una delle dominatrici della scena degli ultimi anni, la turca Buse Naz Cakiroglu che ha ipotecato l’oro. Per tutte le altre, Giordana Sorrentino compresa, si gioca per le medaglie inferiori.

54 kg – Hsiao-wen Huang (Taiwan), campionessa mondiale in carica, se la vedrà con la marocchina Widad Bertal. Può giocarsi una medaglia (ma non d’oro) anche Sirine Charaabi.

57 kg – Attenzione alla nostra Irma Testa che dal bronzo a Tokyo è pure migliorata anche se la concorrenza non manca, in particolare con la kazaka Karina Ibragimova e la bulgara Svetlana Staneva.

60 kg – La brasiliana Beatriz Ferreira, due titoli mondiali un argento olimpico, è la grande favorita ma potrà dargli del filo da torcere Kellie Harrington.

66 kg – Anche qui abbiamo una favorita assoluta che dovrebbe vincere l’oro, la turca Buse Naz Surmeneli; proverà ad insidiarla la capoverdiana Ivanusa Moreira.

75 kg – La campionessa mondiale, l’indiana Lovlina Borgohain, è favorita, ma qui i giochi sono più aperti e le avversarie non mancano, su tutte la mozambicana Rady Gramane, nel momento migliore della sya carriera dopo un bronzo iridato.

Anteprima Lotta/Pugilato Olimpiadi 2024: le scommesse su Judo

Dal 27 luglio al 3 agosto il tatami dell’Arena Champ-de-Mars di Parigi sarà teatro delle Olimpiadi di Parigi 2024 del judo. L’Italia si presenterà alla rassegna a cinque cerchi con una delegazione di 13 judoka (7 donne e 6 uomini), avendo mancato il pass solamente tra i pesi massimi maschili. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del judo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CALENDARIO JUDO OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

Arena Champ-de-Mars

Eliminatorie donne -48kg (10:00-14:00)

Eliminatorie uomini -60kg (10:00-14:00)

Ripescaggi donne -48kg (16:00-19:00)

Semifinali donne -48kg (16:00-19:00)

Ripescaggi uomini -60kg (16:00-19:00)

Semifinali uomini -60kg (16:00-19:00)

Finale per il bronzo donne -48kg (16:00-19:00)

Finale donne -48kg (16:00-19:00)

Finale per il bronzo uomini -60kg (16:00-19:00)

Finale uomini -60kg (16:00-19:00)

Domenica 28 luglio

Arena Champ-de-Mars

Eliminatorie donne -52kg (10:00-14:00)

Eliminatorie uomini -66kg (10:00-14:00)

Ripescaggi uomini -66kg (16:00-19:00)

Semifinali uomini -66kg (16:00-19:00)

Ripescaggi donne -52kg (16:00-19:00)

Semifinali donne -52kg (16:00-19:00)

Finale per il bronzo uomini -66kg (16:00-19:00)

Finale uomini -66kg (16:00-19:00)

Finale per il bronzo donne -52kg (16:00-19:00)

Finale donne -52kg (16:00-19:00)

Lunedì 29 luglio

Arena Champ-de-Mars

Eliminatorie donne -57kg (10:00-14:00)

Eliminatorie uomini -73kg (10:00-14:00)

Ripescaggi donne -57kg (16:00-19:00)

Semifinali donne -57kg (16:00-19:00)

Ripescaggi uomini -73kg (16:00-19:00)

Semifinali uomini -73kg (16:00-19:00)

Finale per il bronzo donne -57kg (16:00-19:00)

Finale donne -57kg (16:00-19:00)

Finale per il bronzo uomini -73kg (16:00-19:00)

Finale uomini -73kg (16:00-19:00)

Martedì 30 luglio

Arena Champ-de-Mars

Eliminatorie donne -63kg (10:00-14:00)

Eliminatorie uomini -81kg (10:00-14:00)

Ripescaggi uomini -81kg (16:00-19:00)

Semifinali uomini -81kg (16:00-19:00)

Ripescaggi donne -63kg (16:00-19:00)

Semifinali donne -63kg (16:00-19:00)

Finale per il bronzo uomini -81kg (16:00-19:00)

Finale uomini -81kg (16:00-19:00)

Finale per il bronzo donne -63kg (16:00-19:00)

Finale donne -63kg (16:00-19:00)

Mercoledì 31 luglio

Arena Champ-de-Mars

Eliminatorie donne -70kg (10:00-14:00)

Eliminatorie uomini -90kg (10:00-14:00)

Ripescaggi donne -70kg (16:00-19:00)

Semifinali donne -70kg (16:00-19:00)

Ripescaggi uomini -90kg (16:00-19:00)

Semifinali uomini -90kg (16:00-19:00)

Finale per il bronzo donne -70kg (16:00-19:00)

Finale donne -70kg (16:00-19:00)

Finale per il bronzo uomini -90kg (16:00-19:00)

Finale uomini -90kg (16:00-19:00)

Giovedì 1° agosto

Arena Champ-de-Mars

Eliminatorie donne -78kg (10:00-14:00)

Eliminatorie uomini -100kg (10:00-14:00)

Ripescaggi uomini -100kg (16:00-19:00)

Semifinali uomini -100kg (16:00-19:00)

Ripescaggi donne -78kg (16:00-19:00)

Semifinali donne -78kg (16:00-19:00)

Finale per il bronzo uomini -100kg (16:00-19:00)

Finale uomini -100kg (16:00-19:00)

Finale per il bronzo donne -78kg (16:00-19:00)

Finale donne -78kg (16:00-19:00)

Venerdì 2 agosto

Arena Champ-de-Mars

Eliminatorie donne +78kg (10:00-14:00)

Eliminatorie uomini +100kg (10:00-14:00)

Ripescaggi donne +78kg (16:00-19:00)

Semifinali donne +78kg (16:00-19:00)

Ripescaggi uomini +100kg (16:00-19:00)

Semifinali uomini +100kg (16:00-19:00)

Finale per il bronzo donne +78kg (16:00-19:00)

Finale donne +78kg (16:00-19:00)

Finale per il bronzo uomini +100kg (16:00-19:00)

Finale uomini +100kg (16:00-19:00)

Sabato 3 agosto

Arena Champ-de-Mars

Eliminatorie squadre miste (10:00-14:00)

Ripescaggi squadre miste (10:00-14:00)

Semifinali squadre miste (10:00-14:00)

Finale per il bronzo squadre miste (16:00-19:00)

Finale squadre miste (16:00-19:00)

Anche qui andiamo a vedere i favoriti nelle principali categorie di Judo dove sono presenti anche le quote dei bookmakers in questo caso.

UOMINI

Nel maschile il nipponico Nagayama primo candidato alla vittoria finale nella -60 kg anche se non mancheranno gli avversarti accreditati come il taiwanese Yang, il giovane talento georgiano Sardalashvili, il francese Mkheidze e lo spagnolo Garrigos.

Nei -66 kg c’è un nome che domina, l’imbattibile giapponese Hifumi Abe. Ci sono altri nomi importanti, che però presumibilmente giocheranno per le medaglie inferiori come il moldavo Vieru, il georgiano Margvelashvili, il mongolo Yondonperenlei ed il sud coreano An Baul.

Nei -73 kg ci sono almeno 3 giocatori che puntano all’oro vista l’assenza dell’ormai ritirato Shohei Ono (uno dei più grandi judoka di sempre) che ha aperto i giochi per l’azero campione europeo e iridato in carica Heydarov, il giapponese Hashimoto (vincitore del Masters 2023) e l’azzurro Manuel Lombardo (reduce da due titoli Slam consecutivi).

Nei -81 kg il georgiano Grigalashvili è l’uomo da battere dopo la doppietta Europeo-Mondiale ma attenzione al belga Casse, al sud coreano Lee Joonhwan e soprattutto al giapponese Nagase.

Nei -90 kg il georgiano Bekauri parte d’avanti a tutti per bissare il titolo olimpico di Tokyo, ma è molto vicino il nipponico Murao ma non mancano anche le possibili sorprese come il serbo vice-campione mondiale Majdov, il kirghiso Sherov, il turco Zgank, lo spagnolo Mosakhlishvili, l’azero Hajiyev ed il nostro portacolori Christian Parlati (sempre in top5 nelle ultime tre rassegne iridate).

Pronostico quasi impossibile nella -100 kg dove i giapponesi recitano la parte del leone con l’oro di Tokyo 2021 Aaron Wolf, ma qui sono davvero in tanti a poter coltivare ambizioni da podio e vittoria, su tutti l’azero Kotsoiev ed il georgiano Sulamanidze.

Infine i +100 kg con la leggenda transalpina Teddy Riner che vuole chiudere in bellezza la sua carriera mettendo nel mirino il tris olimpico individuale proprio a Parigi. Proveranno a rovinargli la festa il giapponese Saito, il ceco Krpalek, il sud coreano Kim Minjong ed il georgiano Tushishvili.

DONNE

Nei -48 kg l’azzurra Assunta Scutto si presenta da n.1 del ranking ma in realtà la più forte del mondo rimane Natsumi Tsunoda che ha perso un solo combattimento negli ultimi tre anni (contro una connazionale che non sarà presente a Parigi). Attenzione anche alla francese Boukli, alla mongola oro iridato in carica Bavuudorj, alla kazaka Abuzhakynova e alla mina vagante svedese Babulfath.

Nella -52 kg con Uta Abe, probabilmente pound per pound la miglior judoka del Pianeta, non c’è storia, ma dietro sarà battaglia aperta per le altre medaglie con l’uzbeka Keldiyorova, la kosovara Krasniqi, la francese Buchard, la nostra Odette Giuffrida e la britannica Giles.

-57 kg con la canadese Deguchi si presenta da favorita anche se ha perso un paio di mesi fa la finale del Mondiale di Abu Dhabi contro la stella in ascesa della coreana Mimi Huh che sogna il colpaccio anche a Parigi. A completare il podio potrebbe esserci la giapponese Funakubo che però se la dovrà vedere con la francese Cysique, la brasiliana Silva e l’ucraina Bilodid.

La -63 kg è una delle categorie più aperte ed equilibrate, con almeno una decina di credibili pretendenti al podio e tra loro spicca la leggenda francese Clarisse Agbegnenou che cerca di chiudere alla grande la sua super carriera, ma dovrà fare attenzione alle tante avversarie, in primis l’olandese Van Lieshout, la giapponese Takaichi e la canadese Beauchemin-Pinard.

Pronostico incerto anche nella -70 kg con la croata Matic leggermente favorita sulla giapponese Niizoe e sulla francese Gahie, ma ci sono anche molte possibili sorprese con le outsider, ovvero la greca Teltsidou, l’austriaca Polleres, l’olandese Van Dijke, la tedesca Butkereit e la nuova azzurra Kim Polling.

L’Italia spera anche nella -78 kg con Alice Belland che si gioca l’oro con la tedesca Wagner e la giapponese Takayama. Difficile pensare ad un oro fuori da queste tre atlete, ma vanno segnalate anche la francese Malonga e l’israeliana Lanir che però forse sono un pelo sotto al trio di testa.

Chiudiamo con +78 kg la Francia ha ottime chance di trionfare con Dicko che però dovrà fare attenzione alla giapponese Sone (non testa di serie) e alla turca Ozdemir.

Anteprima Lotta/Pugilato Olimpiadi 2024: Taekwondo

Chiudiamo con i tornei e le medaglie di Taekwondo ai giochi olimpici in programma da mercoledì 7 a sabato 10 agosto, all’interno del Grand Palais. In palio otto titoli a cinque cerchi, quattro al maschile (58, 68, 80, +80 kg) e altrettanti in campo femminile (49, 57, 67, +67 kg), con l’Italia che si candida ad un ruolo da assoluta protagonista in almeno un paio di tornei.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del taekwondo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le Olimpiadi verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport; in diretta streaming su Discovery+.

CALENDARIO TAEKWONDO OLIMPIADI PARIGI 2024

Mercoledì 7 agosto

9.00 Turno preliminare 58 kg uomini e 49 kg donne

9.33 Ottavi di finale 58 kg uomini e 49 kg donne

14.30 Quarti di finale 58 kg uomini e 49 kg donne

16.21 Semifinali 58 kg uomini e 49 kg donne

19.30 Ripescaggi 49 kg donne e 58 kg uomini

20.19 Finali 49 kg donne e 58 kg uomini

Giovedì 8 agosto

9.00 Turno preliminare 68 kg uomini

9.09 Ottavi di finale 68 kg uomini e 57 kg donne

14.30 Quarti di finale 68 kg uomini e 57 kg donne

16.11 Semifinali 68 kg uomini e 57 kg donne

19.30 Ripescaggi 68 kg uomini e 57 kg donne

20.19 Finali 68 kg uomini e 57 kg donne

Venerdì 9 agosto

9.00 Turno preliminare 80 kg uomini

9.09 Ottavi di finale 67 kg donne e 80 kg uomini

14.30 Quarti di finale 67 kg donne e 80 kg uomini

16.11 Semifinali 67 kg donne e 80 kg uomini

19.30 Ripescaggi 67 kg donne e 80 kg uomini

20.19 Finali 67 kg donne e 80 kg uomini

Sabato 10 agosto

9.00 Turno preliminare +80 kg uomini

9.09 Ottavi di finale +67 kg donne e +80 kg uomini

14.30 Quarti di finale +80 kg uomini e +67 kg donne

16.21 Semifinali +80 kg uomini e +67 kg donne

19.30 Ripescaggi +80 kg uomini e +67 kg donne

20.19 Finali +80 kg uomini e +67 kg donne

Vediamo ora i favoriti e le favorite per ogni categoria, e a seguire le quote, anche qui disponibili, sul Taekwondo a Parigi 2024.

UOMINI

Iniziamo dal maschile nella categoria -58 kg dove Vito Dell’Aquila difende il titolo a cinque cerchi ed è uno dei quattro favoriti assieme al sud coreano Tae-joon Park, al tunisino Mohamed Jendoubi e allo spagnolo Adrian Vicente, senza dimenticare un paio di outsider temibili come il magiaro Omar Salim e l’irlandese Jack Woolley.

Più chiari i rapporti di forza nella -68 kg dove domina l’uzbeko Rashitov, favorito numero uno per la vittoria davanti al britannico Sinden, al turco Recber e all’iberico Perez Polo.

Nei -80 kg gli azzurri hanno un altra possibilità tangibile di medaglia, forse anche d’oro, con Simone Alessio, bi-campione iridato. I suoi avversari più pericolosi saranno l’americano Nickolas, l’egiziano Eissa e soprattutto il coreano Geon-woo Seo.

Tra i pesi massimi (+80 kg) comanda l’ivoriano Cissè ma puntano alla vittoria anche il messicano Sansores, il britannico Cunningham e l’iraniano Salimi.

DONNE

In campo femminile l’Italia avrà invece una sola rappresentante, Ilenia Matonti, già fantastica ad ottenere il pass in extremis al Preolimpico Europeo, ma difficilmente in lizza per una medaglia nella categoria -49 kg, pesi leggeri dove le favorite per il titolo sembrano sulla carta la thailandese Wongpattanakit, la turca Kavurat, la spagnola Cerezo e la cinese Guo Qing.

Nella -57 kg la cinese Luo Zongshi è la candidata numero uno per il titolo, ma non vanno sottovalutate la britannica Jones, la taiwanese Lo Chia-ling, la canadese Skylar Park e la mina vagante coreana Kim Yu-jin.

Nella -67 kg Wiet Henin fa sognare la Francia per l’oro, ma sono della gara anche la belga Chaari e la serba Perisic.

Francia che potrebbe essere protagonista anche nei pesi massimi della +67 kg Althea Laurin, leggermente favorita (anche grazie al fattore campo) nei confronti della turca Kus e della coreana Lee Da-bin, ma le forse qui sono abbastanza equilibrate ed è difficile fare un nome secco per l’oro.

