Abbiamo analizzato i protagonisti, i possibili vincitori e il programma completo degli eventi di Sollevamento Pesi, maschile e femminile, ai giochi olimpici francesi. Anteprima Sollevamento Pesi Olimpiadi 2024.

Anteprima Sollevamento Pesi Olimpiadi 2024: calendario e programma completo

Vediamo i pronostici olimpiadi 2024 con le gare e il programma del Sollevamento pesi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 va in scena da mercoledì 7 a domenica 11 agosto dal Paris Expo Porte de Versailles, in cui verranno assegnati in totale dieci titoli divisi in egual misura tra settore maschile (61, 73, 89, 102, +102 kg) e femminile (49, 59, 71, 81, +81 kg).

Dopo le clamorose tre medaglie di Tokyo, l’Italia sa che anche solo replicare l’impresa giapponese degli scorsi giochi olimpici sarà impossibile, ma sognare non costa nulla. Sergio Massidda è uno dei candidati al podio e sogna il colpaccio nella -61 kg, mentre Nino Pizzolato vuole mettersi alle spalle i problemi fisici degli ultimi due anni e punta alla top3 nella -89 kg. Obiettivo record italiano ed un buon piazzamento invece per Lucrezia Magistris nella -59 kg.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del sollevamento pesi ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Le Olimpiadi verranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, su Rai 2 e Rai Sport.

CALENDARIO SOLLEVAMENTO PESI OLIMPIADI PARIGI 2024

Mercoledì 7 agosto

15.00 61 kg uomini

19.30 49 kg donne

Giovedì 8 agosto

15.00 59 kg donne

19.30 73 kg uomini

Venerdì 9 agosto

15.00 89 kg uomini

19.30 71 kg donne

Sabato 10 agosto

11.30 102 kg uomini

16.00 81 kg donne

20.30 +102 kg uomini

Domenica 11 agosto

11.30 +81 kg donne

Anteprima Sollevamento Pesi Olimpiadi 2024: quote

Vediamo tutte le quote sul Sollevamento Pesi maschile e femminile.

