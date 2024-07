Gli unici sport di queste Olimpiadi che si giocheranno fuori da Parigi sono Vela e Surf. La Vela si giocherà a Marsiglia, il Surf adirittura nella Polinesia Francese, e migliaia di kilometri di distanza dalla capitale francese. Anteprima Vela-Surf Olimpiadi 2024.

Anteprima Vela-Surf Olimpiadi 2024: tutto sulla vela

Vediamo i pronostici olimpiadi 2024. Le regate di vela valevoli per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 si disputeranno dal 28 luglio all’8 agosto a Marsiglia, con dieci titoli da assegnare tra settore maschile (4), femminile (4) e gli eventi misti (2). L’Italia sarà presente in nove classi su dieci, avendo mancato il pass a cinque cerchi solo nello skiff 49er uomini.

La coppia Ruggero Tita/Caterina Banti nel Nacra 17 cerca il bis olimpico ma si giocheranno le loro chance anche Nicolò Renna e Marta Maggetti nell’iQFoil (nuova tavola olimpica da windsurf). Buone chance di medaglia inoltre per Riccardo Pianosi nel Formula Kite e Jana Germani/Giorgia Bertuzzi nello skiff 49erFX.

Podio difficile ma non impossibile infine per Lorenzo Chiavarini nel singolo maschile ILCA 6, Chiara Benini Floriani nel singolo femminile ILCA 6, Maggie Pescetto nel kite ed Elena Berta/Bruno Festo nel 470 misto.

Anteprima Vela-Surf Olimpiadi 2024: tutto sul surf

Da sabato 27 a martedì 30 luglio il Surf è protagonista ai Giochi Olimpici parigini, anche se la sede di gara non sarà nella capitale francese. Si gareggerà, infatti, nell’isola Tahiti, nella Polinesia francese, a più di 15.000 km da Parigi, sulle onde di Teahupo’o. Saranno assegnati due titoli Olimpici: uno per gli uomini e uno per le donne.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming del surf alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD.

CALENDARIO SURF OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

Dalle ore 19:00

Uomini – primo turno

Dalle ore 23:48

Donne – primo turno

Domenica 28 luglio

Dalle ore 19:00

Donne – secondo turno

Dalle ore 23:48

Uomini – secondo turno

Lunedì 29 luglio

Dalle ore 19:00

Uomini – terzo turno

Dalle ore 23:48

Donne – terzo turno

Martedì 30 luglio

Dalle ore 19:00

Uomini – quarti di finale

Dalle ore 21:24

Donne – quarti di final

Dalle ore 23:48

Uomini – semifinali

Mercoledì 31 luglio

Dalle ore 01:00

Donne – semifinali

Dalle ore 02:12

Uomini – gara per il bronzo

Dalle ore 02:53

Donne – gara per il bronzo

Dalle ore 03:34

Uomini – gara per l’oro

Dalle ore 04:15

Donne – gara per l’oro

Tra gli uomini l’hawaiano John John Florence (n.1 del mondo) è favorito ma se la dovrà vedere sul super team brasiliano formato da Filipe Toledo, Grabiel Medina e da Joao Chianca. Anche gli USA potranno dire la loro con Griffin Colapinto (n.2 del mondo), mentre l’Australia avrà nel n.3 del ranking WSL, Jack Robinson, il riferimento, senza sottovalutare Ethan Ewing. L’Italia si affida a Leonardo Fioravanti, l’azzurro appartiene alla categoria degli outsider, nella speranza di replicare quanto accaduto l’anno scorso a Tahiti, più o meno nello stesso periodo olimpico, quando l’azzurro giunse terzo nell’appuntamento del Tour della tavola.

Tra le donne, Carissa Moore andrà a caccia di una difficile conferma dopo l’oro dei Giochi di Tokyo. La concorrenza è spietata con le altre americane, la n.1 del mondo Caitlin Simmers e la n.2, Caroline Marks. Da segnalare anche la n.4 del ranking, l’australiana Molly Picklum. Occhio anche alle francesi che conoscono bene queste zone polinesiane, come Vahine Fierro che nella tappa del Championship Tour si è imposta quest’anno, senza sottovalutare la n.6 della classifica mondiale, Johanne Defay, vittoriosa nel MEO Rip Curl Pro Portugal e seconda nel Rip Curl Pro Bells Beach nel 2024.

