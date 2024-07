Abbiamo accoppiato due discipline diciamo “minori” e nuova ai giochi olimpici. In questo articolo andiamo a vedere la preview con programma completo, protagonisti e quote, di Break dance e Skateboard. Anteprima Breakdance-Skate Olimpiadi 2024.

Anteprima Breakdance-Skate Olimpiadi 2024: tutto sulla Breaking olimpica

Vediamo i pronostici olimpiadi 2024. La break dance farà il proprio esordio olimpico venerdì 9 e sabato 10 agosto a Parigi 2024. Si tratta di un evento storico, anche perché la disciplina non è stata inserita nel programma di Los Angeles 2028.

L’Italia si affida a Antilai Sandrini, in arte B-Girl Anti, che ha centrato la qualificazione per il breaking azzurro ai Giochi di Parigi 2024 e che ha le carte in regola per superare quantomeno la prima fase a gironi ed andare poi a giocarsi l’accesso alla zona medaglie nelle battle dei quarti di finale della seconda fase ad eliminazione diretta.

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD. Vediamo il programma completo e a seguire le quote di maschile e femminile nel Breaking.

Venerdì 9 agosto

16.00 BREAK DANCE – B-Girls, round robin

20.00 BREAK DANCE – B Girls, quarti di finale

20.45 BREAK DANCE – B Girls, semifinali

21.14 BREAK DANCE – B Girls, finale per il bronzo

21.23 BREAK DANCE – B Girls, finale per l’oro

Sabato 10 agosto

16.00 BREAK DANCE – B Boys, round robin

20.00 BREAK DANCE – B Boys, quarti di finale

20.45 BREAK DANCE – B Boys, semifinali

21.14 BREAK DANCE – B Boys, finale per il bronzo

21.23 BREAK DANCE – B Boys, finale per l’oro

Anteprima Breakdance-Skate Olimpiadi 2024: tutto sullo Skateboarding olimpico

Passiamo allo Skateboard che sarà protagonista alle Olimpiadi di Parigi 2024 da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto inserito nel programma dei Giochi per la seconda volta nella storia dopo lo storico debutto di Tokyo 2020 con due specialità distinte, ovvero lo street e il park. Si assegneranno complessivamente quattro titoli e dodici medaglie, equamente distribuite tra uomini e donne.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dello skateboard alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato allo skateboard), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play

CALENDARIO SKATEBOARD OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 giugno

12.00 Street maschile, preliminari

17.00 Street maschile, finale

Domenica 28 luglio

12.00 Street femminile, preliminari

17.00 Street femminile, finale

Martedì 6 agosto

12.30 Park femminile, preliminari

17.30 Park femminile, finale

Mercoledì 7 agosto

12.30 Park maschile, preliminari

17.30 Park maschile, finale

L’Italia sarà presente all’appuntamento con due atleti, ovvero Alessandro Mazzara e Alex Sorgente, entrambi impegnati nel park senza particolarin velleità di podio. I favoriti nel park sono gli atleti saliti sul podio agli ultimi Mondiali: gli statunitensi Gavin Bottger e Tate Carew e il brasiliano Luigi Cini tra gli uomini; le giapponesi Kokona Hiraki e Hinano Kusaki e la statunitense Minna Stess tra le donne. Nello street, invece, spiccano i giapponesi Sora Shirai, Kairi Netsuke e Yuto Horigome al maschile, mentre tra le donne le nipponiche Yumeka Oda e Momiji Nishiya e la brasiliana Rayssa Leal.

