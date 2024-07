Chiudiamo la nostra serie di preview olimpiche con l’Euquitazione. Andiamo a vedere programma, quote e favoriti, dopo la notizia dell’ultima ora, lo scandalo riguardante la britannica Charlotte Dujardin che avrebbe maltrattato i cavalli ed è stata esclusa dalla FEI per queste Olimpiadi. Anteprima Equitazione Olimpiadi 2024

Anteprima Equitazione Olimpiadi 2024: Calendario completo

Continuiamo con i pronostici olimpiadi 2024. Uno degli sport individuali con più di tradizione ai giochi olimpici è l‘Equitazione che andiamo ad analizzare in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024. Un totale di 200 atleti, fra cavalieri e amazzoni, accompagnati inseparabilmente dai loro cavalli nei contest a squadre e quelli individuali: fra concorso completo, dressage e salto ostacoli.

Le gare di equitazione si disputeranno da sabato 27 luglio a lunedì 6 agosto. Sarà possibile seguire tutte le gare in diretta streaming in abbonamento con i feed di Discovery+, mentre in tv sia Eurosport sia i canali Rai

CALENDARIO EQUITAZIONE OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

Concorso completo: prova di dressage individuale e a squadre dalle 9:30

Domenica 28 luglio

Concorso completo: prova di cross country individuale e a squadre dalle 10:30

Lunedì 29 luglio

Concorso completo: prova di salto individuale e a squadre dalle 11:00 (assegnazione delle medaglie)

Martedì 30 luglio

Dressage: qualificazione individuale e a squadre (Grand Prix) dalle 11:00

Mercoledì 31 luglio

Dressage: qualificazione individuale e a squadre (Grand Prix) dalle 10:00

Giovedì 1° agosto

Salto: qualificazione a squadre alle 11:00

Venerdì 2 agosto

Salto: finale a squadre alle 14:00 (assegnazione delle medaglie)

Sabato 3 agosto

Dressage: finale a squadre (Grand Prix Special) alle 10:00 (assegnazione delle medaglie)

Domenica 4 agosto

Dressage: finale individuale (Grand Prix Freestyle) alle 10:00 (assegnazione delle medaglie)

Lunedì 5 agosto

Salto: qualificazione individuale alle 14:00

Martedì 6 agosto

Salto: finale individuale alle 10:00 (assegnazione delle medaglie)

Anteprima Equitazione Olimpiadi 2024: favoriti e quote

L’equitazione metterà in palio 6 titoli: nelle gare individuali saranno al via 60 binomi nel dressage, 65 nel completo e 75 nel salto ostacoli, mentre per quanto concerne i concorsi a squadre saranno in gara 15 terzetti nel dressage, 16 nel completo e 20 nel salto ostacoli.

Salto ostacoli individuale

Il super favorito è lo svedese Henrik von Eckermann che in vetta alla classifica mondiale da quasi due anni, nel corso dei quali ha vinto l’oro ai Campionati del Mondo ed ai Campionati d’Europa (a squadre), oltre alla Coppa del Mondo e che partecipa alla sua 4° olimpiade; il binomio che forma con il suo cavallo King Edward appare superiore a tutti gli altri. Potrebbe dargli fastidio il connazionale 52enne Peder Fredricson. Da segnalare anche il transalpino Julian Epaillard, l’elvetico Steve Guerdat, giunto alla sesta Olimpiade, dopo l’oro a Londra 2012, si è rilanciato vincendo gli Europei 2023 e il britannico Ben Maher, il quale ha subito lo scorso anno un serio infortunio alla spalla.

Salto ostacoli a squadre

Visti i favoriti nell’individuale, entrambe svedesi, è normale che nella gara a squadre sia la Svezia a primeggiare per l’oro. Lotteranno per le altre medaglie la Francia, la Gran Bretagna e la Svizzera.

Dressage individuale

La teutonica Jessica von Bredow-Werndl è la campionessa olimpica in carica, ed anche dopo lo stop per la maternità è tornata a dominare. La tedesca dovrà fare attenzione alla connazionale Isabell Werth, che in carriera vanta sei ori olimpici a squadre, mentre a livello individuale ha vinto un oro e cinque argenti ai Giochi. L’assenza di Charlotte Dujardin (medaglia di bronzo in carica, ma d’oro a livello individuale a Londra 2012 e Rio 2016) spinge ancora di più la coppia tedesca, e libera uno spazio per la britannica Charlotte Fry e la danese Nanna Skodborg Merrald.

Dressage a squadre

Anche qui, per quando detto nel singolare, abbiamo una nazionale nettamente favorita, la Germania, che stacca la Gran Bretagna, ma potrebbero lottare per le medaglie meno importanti anche Danimarca e Svezia.

Completo individuale

I britannici proveranno a dominare: Rosalind Canter, numero uno del ranking ed attuale campionessa europea, punta dritta all’oro, mentre l’assenza di Oliver Townend, numero due della classifica mondiale, avvicina Tom McEwen, numero tre, alla contesa per la vittoria nel concorso individuale. Non va sottovalutato il tedesco Michael Jung due volte campione olimpico individuale, a Londra 2012 e Rio 2016. Togli gli europei attezione allo statunitense Boyd Martin.

Completo a squadre

In questo caso è la Gran Bretagna la squadra nettamente favorita alla vigilia, mentre la lotta appare molto più aperta per i restanti gradini del podio: la Germania potrebbe avere qualcosa in più rispetto a Belgio e Stati Uniti, mentre Svezia e Francia sono le outsider di lusso.

