Iniziamo ad entrare nel vivo delle scommesse giocate ai prossimi Giochi Olimpici Parigini e qui andiamo ad analizzare con l’aiuta della nostra esperta, Giulia, le previsioni e le quote più interessanti per le prime medaglie di Nuoto che saranno assegnate in questo primo weekend olimpico. Pronostici Nuoto 27-28 luglio 2024.

Pronostici Nuoto 27-28 luglio 2024: Finale 400 stile libero

Nei 400 Stile Libero Femminile la McIntosh può dare del filo da torcere alla Titmus, idem la Ledecky, ma la Ledecky è meglio negli 800/1500; attualmente la Titmus detiene il record del mondo e se lo passa con la McIntosh, una volta a testa. Credo che alla fine però, vista l’esperienza, vincerà la Titmus.

PREVISIONE 400 STILE LIBERO FEMMINILE: TITMUS @1.40

Vediamo anche la finale 400 stile libero maschile che invece è una delle gare che mi piace meno, li conosco poco tutti, però so che il tedesco, è andato spesso a medaglia, ma più bronzo e argento, Short e Kim invece stanno crescendo e il coreano è anche campione del mondo, ma Short è più costante, probabilmente finirà Short-Kim-Märtens.

PREVISIONE 400 STILE LIBERO MASCHILE: SHORT @3.00

Pronostici Nuoto 27-28 luglio 2024: Finale 400 misti

Qua fisso Marchand, è il padrone di casa e sono due stagioni che è una bestia, se non vince le olimpiadi a Parigi è solo perché lo aggrediscono prima della gara.

PREVISIONE 400 MISTI MASCHILE: MARCHAND @1.37

Pronostici Nuoto 27-28 luglio 2024: Finale 100 farfalla

La Walsh ha fatto WR a giugno, con 55.18, però non si era mai imposta prima nei 100b, se la mentalità e la forma reggono, dovrebbe andare ad oro/argento, la sua più grande concorrente è la Huske che è costante, ha esperienza e un personale di 55.52 quest’anno; la Zhang, la McKeon e la MacNeil se la giocano per il secondo; la più grande variabile è la MacNeil, che è la campionessa olimpica uscente, ed è arrivata seconda al mondiale nel 2023, dietro la Yufei ma con un tempo non altissimo (più di 56).

Detto ciò, nel nuoto contano tantissimo la mentalità e la sensazione in acqua. La Walsh deve confermarsi e la Huske ha fame di medaglie. La Huske per me va ad oro, anche se matematicamente è sfavorita.

PREVISIONE 100 FARFALLA FEMMINILE: HUSKE @3.60

Pronostici Nuoto 27-28 luglio 2024: Finale 100 rana

Peaty non mi sta tanto simpatico, ma andrà a medaglia sicuramente. Questa gara è una delle più difficili da prevedere, ti spiego: Qin ha vinto tutto a Fukuoka 2023 siglando anche un WR e durante la coppa del mondo ha fatto dei tempi di tutto rispetto, però non ha partecipato a Doha 2024, il suo tempo rimane comunque il migliore di stagione, ma è anche uno dei cinesi risultati positivi alla TMZ, inoltre, sono anni che gira nei circuiti, ma non ha mai fatto niente fino al mondiale dell’anno scorso, dove, tra l’altro, non c’era Peaty; hanno gareggiato contro in coppa del mondo e Peaty è rimasto indietro, sicuramente è un atleta in crescita ma parliamo di Olimpiadi; conta anche l’esperienza, oltre alla capacità tecnica, e qui si apre un mondo grande 4 nomi che, secondo me, sono immensi: Peaty (purtroppo), Tete, Fink e Kamminga.

Peaty rimane comunque il più grande ranista della storia, i primi 15 tempi al mondo, non stagionali, GENERALI, sono suoi, è sceso sotto i 57, detiene il record del mondo, il record olimpico ed è campione olimpico in carica; “Bon, è sua anche questa” penserai, INVECE NO, dopo il 2021 Peaty si è ritirato da tutto, sparito, si è fatto un frullato di se stesso e ha intrapreso una spirale di autodistruzione che la metà era sufficiente.

L’anno scorso ha saltato i trials nazionali, dicendo che doveva concentrarsi per le Olimpiadi del 2024, torna per la coppa del mondo, tempi pessimi, torna a Doha arriva terzo, dietro a Tete e Fink, scende di nuovo sotto i 58 ad aprile (si qualifica alle Olimpiadi), e poi perde al sette colli contro Tete (fa un 59.51) E NON STRINGE LA MANO A TETE. Non saprei, piazzartelo, dipende da che parte del letto si alza al mattino, avrebbe ancora da dare, ma secondo me, non ha la costanza di una volta.

Mancano FINKE, TETE E KAMMINGA: Tutti e tre super competitivi, a Fukuoka 2023 sono arrivati secondi pari merito, dietro Qin, a Doha 2024 (febbraio) Finke 1º, Tete 2º e Peaty 3º, quindi a te le somme, io su questa gara non ho mezza idea, anche perché passano talmente pochi centesimi che sarà bella da vedere, due sono scesi sotto il muro dei 58 quest’anno, gli altri no. PB stagionale sono, in ordine, Qin Peaty, Fink e Kamminga; Tete è più su, ma Tete la finale la centra sicuramente.

PREVISIONE 100 RANA MASCHILE: NO BET

