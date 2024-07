Abbiamo chiesto alla nostra esperta di Nuoto, Giulia, un analisi sulle finali di Nuoto in programma lunedì 29 luglio a Parigi per le Olimpiadi 2024. Ecco quote, consigli, analisi e previsioni per le migliori scommesse. Pronostici Nuoto 29 luglio 2024.

Pronostici Nuoto 29 luglio 2024: 200 metri sl maschile

Ttorniamo a parlare di pronostici olimpiadi 2024 da Parigi, con un focus sulle finali di nuoto e iniziamo dai 200 metri stile libero maschile dove Popovici è super favorito, a 17 anni è stato il primo a vincere nello stesso mondiale sia i 100 che i 200, detiene il miglior tempo di stagione, in passato ha fatto anche meno, ma Maertens l’abbiamo appena visto prendere un oro in una gara dove è sempre andato a bronzo, non penso che possa insediare un primatista come Popovici, ma il colpo di testa è sempre dietro l’angolo. Alla fine vincerà Popovici, quasi sicuramente.

PREVISIONE: POPOVICI @1.35

Pronostici Nuoto 29 luglio 2024: 100 metri dorso maschile

Qui c’è tanto di cui parlare, il cinese ha il tempo più veloce della stagione, siglato però a settembre, per il resto viene da si tempi ottimi ai mondiali 2023, ma il campione a quei mondiali fu Ryan, a quelli di Doha 2024 e campione in carica è Armstrong, quelli del 2022 li ha vinti Thomas e ha siglato anche il WR attuale, i due americani e l’italiano hanno un livello di competitività che li tiene ai vertici mondiali da anni, non so quanto, in questo quadro il cinese possa effettivamente essere competitivo, e soprattutto, non penso vada a oro, è più facile che l’oro vada ad Armstrong o Murphy, poi sono troppo scaramantica per dire Ceccon, ma Ceccon è Ceccon.

PREVISIONE: MURPHY @2.60 / CECCON @2.75

Pronostici Nuoto 29 luglio 2024: 400 metri misti femminile

Vabbè questa gara non te la commento neanche, per Mcintosh record del mondo a 18 anni, ha preso l’argento nello stile libero, questa palesemente oro e lo vediamo anche da una quota microscopica, praticamente inesistente.

PREVISIONE: MCINTOSH @1.03

Pronostici Nuoto 29 luglio 2024: 200 metri sl femminile

La Titmus e Mollie O’Callaghan sono compagne di allenamento, Mollie ai mondiali 2023 ha battuto il record storico della Pellegrini, la Titmus quest’anno gliel’ha rirubato, però Mollie può fare il mondo, e alla fine, nonostante la Titmus possa darle davvero filo da torcere, l’oro per me andrà a Mollie.

PREVISIONE: O’CALLAGHAN @2.25

Pronostici Nuoto 29 luglio 2024: 100 metri rana femminile

Questa è una gara difficile che non ha previsione, considera che nonostante sia stata operata a febbraio, per me, la più forte è Ruta Meilutyte. Aspetto di vedere le qualifiche prima di darti qualcosa di più concreto.

PREVISIONE: NO BET

