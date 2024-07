E’ il giorno della grande sfida tra due dei campioni più affermati degli ultimi anni, un pò in fase calante (specialmente in marocchino), ma sempre di grande fascino e il nostro Brian non poteva esimersi dall’analizzare la sfida tra Novak Djokovic-Rafael Nadal al torneo di tennis olimpico di Parigi. Pronostico Djokovic-Nadal 29 luglio 2024.

Pronostico Djokovic-Nadal 29 luglio 2024: lo stato di forma dei tennisti

Oggi parliamo di pronostici tennis perché a Parigi si giocano i sedicesimi di finale, e oggi abbiamo un grande classico ad attenderci nel primo pomeriggio, la sfida tra Novak Djokovic-Rafa Nadal.

Novak Djokovic (numero #2 al mondo) non ha avuto problemi a superare Ebden al primo turno, col serbo che ha dominato 6-0, 6-1 concedendo un misero game all’australiano.

Rafael Nadal (#161) è stato più impegnato nel 2-1 su Fucsovic, con marocchino che si era preparato al meglio per i giochi olimpici, arrivando in finale in Svezia, anche se a vincere a Bastad alla fine su Borges. Nadal e Djokovic si sono incontrati un numeri spropositato di volte (questa è la 60° sfida, al momento conduce il serbo 30-29), l’ultima nel 2022 al French Open con vittoria di Rafa che è avanti 3-1 negli ultimi 4 scontri col serbo.

Pronostico Djokovic-Nadal 29 luglio 2024: le migliori quote

Vediamo le migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per il torneo olimpico.

Le nostre scommesse su Novak Djokovic-Rafael Nadal

In questo audio Brian ha analizzato il big match di Parigi, dandoci alcuni spunti per le scommesse con la principale in quota @1.70. Vi ricordiamo che da oggi potete seguire Brian ogni giorno nel nuovo canale Telegram TENNIS MASTER.

