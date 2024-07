Torniamo a parlare di Nuoto Olimpico e andiamo ad analizzare protagonisti, quote e consigli per le scommesse sulle medaglie che saranno assegnate a Parigi 2024 nella giornata di martedì. Pronostici Nuoto 30 luglio 2024.

Pronostici Nuoto 30 luglio 2024: 800 metri stile libero maschile

Iniziamo i pronostici nuoto alle Olimpiadi con la 800 metri stile libero maschile, dove abbiamo in gioco Gregorio Paltrinieri che se arriva, arriva secondo o terzo, ci sono tanti nomi davanti a lui, Finke e Short sicuramente, ma Short non l’ho visto così tanto in forma da dire “L’oro è suo sicuramente” in più Finke si è campione olimpico in carica ma non è neanche tra i primi 5 tempi di stagione. Io ho un nome sulla punta della lingua: Daniel Wiffen, irlandese classe 2001, quest’anno ha vinto i mondiali, ultimamente fa delle prestazioni ottime, l’unico problema è che non è mai sceso sotto i 3:40, e alle Olimpiadi non credo basti.

PREVISIONE: WIFFEN @3.85

Pronostici Nuoto 30 luglio 2024: Staffetta 4×200 stile libero maschile

Sulla Staffetta 4×200 stile libero maschile non ne ho idea, l’Italia potrebbe fare benissimo ma gli Stati Uniti sono lì lì; troppo complicata la staffetta, troppi cambi, troppa scelta tra le varie possibili. Da non scommettere.

PREVISIONE: NO BET

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pronostici Nuoto 30 luglio 2024: 100 metri dorso femminile

La 100 metri dorso femminile è una gara a due: McKeown-Smith, la seconda ha siglato un WR quest’anno, ma Kaylee ha vinto tutto il dorso femminile ai mondiali 2023, in più, ad ottobre ha fatto WR e fino alla rinascita della Smith il dorso era tutto suo; la Smith nella sua rinascita, ha nuotato un sacco di volte sotto il 58 e siglato WR ai trials USA. Ha già partecipato a un’olimpiade, saranno centesimi, ma alla fine, secondo me, stavolta andrà ad oro anche se Kaylee darà tutto per riprendere il suo WR.

PREVISIONE: SMITH @1.95

Quest’anno segui le Olimpiadi con Betitaliaweb e Betting Maniac

Quest’anno seguiremo da vicino le Olimpiadi di Parigi a livello betting, con tanti contenuti free qui sul sito di Betitaliaweb ed approfondimenti con analisi e scommesse sul canale Telegram di BETTING MANIAC. Per questi giochi olimpici il già nutrito team di tipster aumenta con l’ingresso di Giulia nel nuoto e non solo (scopriremo ulteriori novità nelle prossime settimane). Seguici su tutti i canali:

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.