Continua il torneo di tennis olimpico a Parigi 2024 e siamo ai sedicesimi di finale. Nel tabellone di martedì abbiamo scelto la sfida tra Stan Wawrinka-Alexei Popyrin con analisi, migliori quote e i consigli per le scommesse sul tennis di Brian. Pronostico Wawrinka-Popyrin 30 luglio 2024.

Pronostico Wawrinka-Popyrin 30 luglio 2024: lo stato di forma dei tennisti

Per questo martedì 30 luglio con i pronostici di tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024 abbiamo scelto Stan Wawrinka-Alexei Popyrin, match valido per i sedicesimi di finale del torneo di Tennis olimpico.

Stan Wawrinka (numero #149 al mondo) ha superato Kotov con un 2-0 perentorio da 6-1, 6-1 che gli ha permesso di sbarazzarsi dell’avversario in meno di un ora, dopo che nel torneo di preparazione in casa a Gstaad era uscito subito al primo turno contro Klein.

Ora lo svizzero sfiderà Alexei Popyrin (#63) che ha invece superato per 2-0 Jarry al primo turno, ma faticando maggiormente nel 6-3, 7-6 in circa un ora e mezza. Pure l’australiano non aveva fatto benissimo nei due tornei di preparazione su terra rossa, Umago ed Amburgo, da cui è uscito in entrambi i casi al primo turno. I due giocatori si sono sfidati solo una volta in carriera, nel 2023 a Umago dove a vincere fu Popyrin per 2-1.

Pronostico Wawrinka-Popyrin 30 luglio 2024: migliori quote

Vediamo le migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per il torneo olimpico.

Le nostre scommesse su Stan Wawrinka-Alexei Popyrin

In questo audio Brian ha analizzato il big match di Parigi, dandoci alcuni spunti per le scommesse con la principale in quota @2.00. Vi ricordiamo che da oggi potete seguire Brian ogni giorno nel nuovocanale Telegram TENNIS MASTER.

