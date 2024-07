Pronostici Nuoto 31 luglio 2024. Mercoledì sera da Parigi ci sono altre cinque finali del nuoto olimpico. In vasca anche Simona Quadrella che sfida la regina Katie Ledecky nei 1500, ma abbiamo analizzato anche le altre sfide per le Olimpiadi 2024.

Risultati prime finali e programma

Facciamo un pò di recap sulle giocate date da Giulia dopo i primi 3 giorni di finali nel nuoto, con i pronostici sulle olimpiadi di Parigi 2024. Peccato per il testa a testa mancato con Smith che perde il confronto con McKweon, assieme a Short l’unica macchia. Ieri ottima cassa a quota @3.85 con Wiffen.

🔸400 STILE LIBERO FEMMINILE: TITMUS @1.40✅

🔸400 STILE LIBERO MASCHILE: SHORT @3.00❌

🔸400 MISTI MASCHILE: MARCHAND @1.37✅

🔸100 FARFALLA FEMMINILE: HUSKE @3.60✅

…..

🔸200 STILE LIBERO MASCHILE: POPOVICI @1.35✅

🔸100 DORSO MASCHILE: CECCON @2.75✅

🔸400 MISTI FEMMINILE: MCINTOSH @1.03✅

🔸200 STILE LIBERO FEMMINILE: O’CALLAGHAN @2.25✅

…..

🔸800 STILE LIBERO MASCHILE: WIFFEN @3.85✅

🔸100 DORSO FEMMINILE: SMITH @1.95❌

Ecco il programma delle finali che ci attende oggi:

20:30 – Nuoto: finale 100 stile libero femminili

20:37 – Nuoto: finale 200 farfalla maschili

21:13 – Nuoto: finale 1500 stile libero femminili

22:31 – Nuoto: finale 200 rana maschili

22:39 – Nuoto: finale 100 stile libero maschili

Pronostici Nuoto 31 luglio 2024: 100 stile libero femminili

Qui uno dice per certo Molly O’Callaghan, ha appena vinto un oro (che avevamo previsto), però Siobhán Haughey per me è regina in questa disciplina, e secondo me, tiene la corona ancora per questo giro.

PREVISIONE: HAUGHEY @3.00

Pronostici Nuoto 31 luglio 2024: 200 farfalla maschili

Allora: qua ti dirò, non avrei detto, ma ho visto le qualifiche, Razzetti si è comportato davvero bene, e questa stagione è un sacco competitivo, non lo so il mio cuore batte sempre un po’ italiano, potrebbe andare a podio; se un Razzetti inaspettato non dovesse stupirci, qui Milak potrebbe andare ad oro, ha avuto una battuta d’arresto nel 2022 però poi è ripartito alla grande, quindi sicuramente ha della grinta, ha tanti buoni tempi alle spalle vedremo, terza opzione, Noe Ponti, io provo immensa simpatia per questo ragazzo che negli ultimi due anni ha fatto il botto ed è un portento del delfino, vedremo. Dopo aver visto la semifinale però Milak quasi sicuro oro, a meno che non abbia bruciato tutto, con quota che infatti è calata da @1.90.

PREVISIONE: MILAK @1.35

Pronostici Nuoto 31 luglio 2024: 1500 stile libero femminili

Qui c’è poco da dire, si spera con la nostra Quadrella che può andare a medaglia (probabilmente bronzo), ma l’oro è già prenotato da Katie Ledecky che infatti ha una quota micro @1.01.

PREVISIONE: NO BET

Pronostici Nuoto 31 luglio 2024: 200 rana maschili

Questa ha troppe incognite, Marchand è in casa e carico già di un oro, ma è più forte nei misti rispetto agli specialisti, l’Australiano (Stubb-Cook) sta andando fortissimo e nessuno se lo aspettava, Qin è specialista e con la delusione dei 100 vorrà rifarsi, sarà una gara tra loro tre, ma non so chi la spunterà.

PREVISIONE: NO BET

Pronostici Nuoto 31 luglio 2024: 100 stile libero maschili

Allora questo è un quadro un po’ difficile da definire bene: ci sono tre nomi; Pan, Popovici e Chalmers. Pan ha fatto WR ma eccetto Doha non ha medaglie importanti, Popovici lo abbiamo visto nei 200 m primeggiare, i 100 sono più veloci e secondo me detterà il ritmo gara, io bho anche se non è favorito lo vedo bello carico, poi Pan sarà un razzo come nelle ultime gare ma Popovici sarà lì, e io lo vedo ad oro; l’incognita più grande è The King Chalmers, solo che ha avuto un po’ di problemi ultimamente ed è anche giusto che ci sia il cambio di guardia. Dopo le semifinali però anche qua Pan l’ho visto molto lanciato, spero che abbia bruciato tutto altrimenti Popovici potrebbe mancare l’oro. La quota di Pan è crollata da @4 a @1.83 e ha meno valore, ma è giustamente il favorito. Una piccola puntata però la farei anche su Popovici che ci ha già mandato in cassa e ha una quota molto alta adesso, impossibile da trascurare.

PREVISIONE: PAN @1.83

AZZARDO: POPOVICI @5.00

