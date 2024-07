Pronostici Golf Olimpiade 2024. Settimana particolare visto che a Parigi va in scena il torneo di Golf olimpico che abbiamo analizzato con i consigli per le scommesse sia nel maschile che nel femminile.

Pronostici Golf Olimpiade 2024: Field, tracciato e statistiche

Tutto pronto a Le Golf National di Parigi per il torneo olimpico di Golf in programma alle Olimpiadi 2024 e che non potevamo mancare dall’analizzare, dopo che la settimana scorsa ci siamo scaldati bene con la vittoria di Jon Rahm che finalmente si è sbloccato nel 2024 e al LIV, con la prima vittoria del circuito che ci ha anche mandato in cassa in quota @7. Lo spagnolo è tra i favoriti, dietro però agli americani Scottie Scheffler (numero 1 al mondo) e Xander Schauffele (campione olimpico in carica e vincitore di 2 major in questo 2024), e anche a Rory McIlroy. Field ovviamente di grande spessore con 60 dei migliori giocatori al mondo visto che tra i tanti ci sono anche: la stella in ascesa di Ludvig Åberg, Collin Morikawa, Wyndham Clark, Shane Lowry (positivo al The Open) e gli inglesi Tommy Fleetwood e Matt Fitzpatrick.

Per l’Italia ci sono Matteo Manassero e Guido Migliozzi che non sono certamente tra i favoriti, ma occhio alle sorprese. Proprio qui Manassero ha iniziato la sua risalita verso i piani alti dall’Alps Open mentre è impossibile dimenticare il successo di Migliozzi qui, al Le Golf National, due anni fa, in un finale pazzesco dell’Open di Francia in cui Guido fu in grado di mettere a segno un birdie, fino a quel momento mai visto, alla 18 e di portare a casa il torneo francese. In questa stagione Migliozzi ha già vinto al DP mandandoci anche in cassa, sognare non costa niente.

Passiamo al tracciato de Le Golf National che ha ospitato anche l’edizione della Ryder Cup 2018. Il Le Golf National di Parigi è un par-71 da 7,247 yards con Fairways e Rough in Bent/Rye/Fescue mentre i Greens sono in Bent/Meadow Grass. Qui le statistiche più importanti sono quelle di: Off the Tee; Approach; Tee to Green; Around the Green e Putting.

Vincenti ultimi tornei a Le Golf National. 2023: Ryo Hisatsune, 100/1; 2022: Guido Migliozzi, 80/1; 2019: Nicolas Colsaerts, 100/1; 2018: Alex Noren, 16/1; 2017: Tommy Fleetwood, 22/1; 2016: Thongchai Jaidee, 66/1; 2015: Bernd Wiesberger, 33/1; 2014: Graeme McDowell, 12/1; 2013: Graeme McDowell, 25/1; 2012: Marcel Siem, 70/1; 2011: Thomas Levet, 140/1; 2010: Miguel Angel Jimenez, 80/1.

Pronostici Golf Olimpiade 2024: Free Pick

Iniziamo dal nostro favorito Collin Morikawa @12.00 che quest’anno negli eventi importanti è sempre stato competitivo con T3-T4-T14-T16 ai Major. Di fatto meglio di lui solo Schauffele che ne ha vinti 2 di major, ma in Francia puntiamo su Morikawa che ha una quota migliore e si presenta da 4° nella classifica FedEx Cup e vorrà riscattare la delusione di Tokyo in cui chiude al 4° posto, ad un passo dalla medaglia. Il 27enne americano si presenta qui con ottime statistiche di Off the Tee, Approach e Tee to Green che come abbiamo visto a Parigi sono determinanti.

Con Shane Lowry @26.00 giochiamo una quota di valore per l’irlandese che avevamo preso anche al The Open dove ci aveva illuso prima di una sola giornata no al sabato che ha pregiudicato la vittoria finale, ma non la qualità del golf giocato da un esperto come Lowry che a Royal Troon si è messo in mostra nelle statistiche di GIR ma anche Approach e Tee to Green. Ha esperienza su questo tracciato dove ha giocato già nel lontano 2012 riportando un buon T17 e l’ultima volta che ha giocato qui è stato al French Open del 2018, e anche in quel caso ne uscì abbastanza bene con un T16 finale. Quota di valore da provare.

La quota alta la giochiamo su un italiano, perché anche per tifo non poteva mancare un azzurro, che qui ha già vinto; parliamo di Guido Migliozzi @81.00 che ha trionfato a Parigi nel French Open del 2022, come già detto con un finale incredibile. Un mese e mezzo fa Guido ci ha fatto cassare una bella quota vincendo in Olanda, il KLM Open, il suo 4° titolo in carriera al DP World Tour e prima di Parigi lo abbiamo visto bene anche al The Open con la sua miglior prestazione personale al major (T31). A Royal Troon Migliozzi è stato il 3° migliore nelle statistiche di Off the Tee e anche buoni numeri in Driving Accuracy. Questa è la seconda volta che Migliozzi gioca alle olimpiadi, aveva già partecipato al torneo di Tokyo dove dopo la terza giornata era addirittura in 11° posizione prima del T32 finale nel calo di domenica. Il vicentino a questo quota va provato e tifato.

Prendiamo anche un piazzamento (quota Snai), in questo caso top-3, ovvero a medaglia, andando su Tommy Fleetwood TOP 3 @7.50 che qui ha una buona esperienza visto che ha vinto nel 2017 il FedEx Open de France e alla Ryder Cup del 2018 su questo tracciato fu quasi perfetto (4-0-1). Giochiamo l’inglese a medaglia con una buona quota, probabilmente non sarà oro, ma un argento o un bronzo non sono così impossibili.

Golf, torneo olimpico femminile

Spendiamo due parole anche sul torneo di Golf Femminile. A Tokyo avevamo puntato su Nelly Korda che è la grande favorita per bissare l’oro anche a Parigi. Al via ci saranno 60 giocatrici, non ci sarà il classico taglio dopo due giri ma tutte le partecipanti giocheranno le 72 buche della settimana, in modalità Signature Event che ha introdotto quest’anno il PGA Tour. La fuoriclasse americana arriva da n.1 del ranking. Per Korda una stagione iniziata sulla scia di quello che ha fatto Scottie Scheffler al maschile, dominando, prima dello stop per un incidente domestico e di un piccolo calo di prestazioni dal rientro.

Le avversarie non mancano anche se non ci sarà a Parigi la giapponese Mone Inami, medaglia d’argento in casa tre anni fa, ma rimasta fuori dalla selezione nipponica. A rappresentare il paese del Sol Levante saranno Yuka Saso e Miyu Yamashita, rispettivamente n.10 e n.19 della classifica mondiale. Sarà sul tee della uno invece Lydia Ko, bronzo tre anni fa ma in calo in questo 2024. Al contrario è in grande forma Jin Young Ko n.3 del ranking che da grosse chance di medaglia alla sua Corea

Attenzione anche alla cinese Rouning Yin, nella top-5 della classifica mondiale e che si accende sempre quando gli eventi sono importanti. Tornando negli States, hanno chance da medaglia anche le americane Rose Zhang e Lilia Vu, con quest’ultima tornata da poco in campo con una serie di risultati impressionanti.

L’Europa si affida principalmente alla transalpina Celine Boutier, vincitrice nel 2023 di un torneo major e idolo di casa anche se il suo 2024 è stato tutt’altro che convincente. Da seguire anche la britannica Charley Hull, così come le svedesi Linn Grant e Maja Stark mentre le speranze dell’Italia sono poche ed affidare all’azzurra Alessandra Fanali che difficilmente potrà colmare il gap dalle migliori. Qui andiamo con la favorita e con un azzardo a quota più alta.

VINCENTE GOLF FEMMINILE: NELLY KORDA @6.00

AZZARDO GOLF FEMMINILE: LINN GRANT @25.00

