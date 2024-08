Pronostici Nuoto 1 agosto 2024. Giovedì sera a Parigi abbiamo cinque finali di nuoto e abbiamo analizzato in particolare due di queste in ambito femminile, con quote e consigli per le scommesse sui giochi a cinque cerchi.

Pronostici Nuoto 1 agosto 2024: 200 metri farfalla femminile

Ieri abbiamo calato un po il rendimento, e su 3 selezioni abbiamo incassato solo Pan, straordinario comunque nei 100 metri stile uomini. Per il giovedì di pronostici sul nuoto alle Olimpiadi Parigi 2024 ci concentriamo sugli appuntamenti femminili e in particolare dai 200 metri farfalla e qua la McIntosh potrebbe assolutamente prendere il suo secondo oro individuale, va fortissima la ragazza e difficilmente perderà.

Pronostici Nuoto 1 agosto 2024: 200 metri dorso femminile

Passiamo alla finale dei 200 dorso femminile. Qua assolutamente la Schoenmaker (Smith) ha appena vinto nei 100 dove non è mai stata così brillante, nei 200 che sono la sua specialità, non ce la vedo seconda.

Oggi abbiamo quindi deciso di appoggiare due favorite, lasciando da parte la 200 dorso maschile e la staffetta, visto che le gare a squadre hanno poco valore e sono più imprevedibili. Giochiamo quindi McIntosh+Smith @2.26 vincenti nelle rispettive specialità.

