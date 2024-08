Andiamo a vedere il calendario completo con le date e gli orari di tutte le finali di Atletica Leggera al via dal 1 agosto (e fino al 11) a Parigi 2024. Vediamo anche le prime quote e le speranze azzurre di medaglia. Finali Atletica Parigi 2024.

Finali Atletica Parigi 2024: i principali protagonisti azzurri

Atletica leggera al via all’Olimpiade di Parigi 2024 con le marcie del primo agosto, e si continuerà fino alla chiusura dei Giochi Olimpici francesi con la maratona femminile che chiuderà la manifestazione.

L’Italia sogna di ripetere o migliorare i fantastici cinque ori di Tokyo 2020. Ovviamente c’è grande attesa per la coppia Tamberi-Jacobs. Per il nostro portabandiera (che ha perso la fede nella cerimonia d’apertura), Gianmarco Tamberi, si prospetta una gara in discesa nelle quote di William Hill e Snai, che lo vedono favorito tra @2,37 e @2,50 per l’Oro nel salto in alto, insidiato solo da Mutaz Essa Barshim, con cui condivise il titolo a Tokyo.

Più difficile sulla carta l’impresa a cui è chiamato Marcel Jacobs, offerto vincente @9 su Planetwin365, dietro nelle previsioni rispetto al giamaicano Thompson @2,15 e allo statunitense Lyles @2,50 che si spartiscono il vertice della lavagna secondo gli analisti e i bookmakers. In gara per replicare l’Oro anche la staffetta maschile 4×100: azzurri in lavagna @6,50, con Stati Uniti @1,35 e Giamaica @3.

Possibilità di Oro anche nel getto del peso: solo Ryan Crouser @1,65 parte davanti a Leonardo Fabbri @3,50 su Bet365. Chance di medaglia per il salto il lungo maschile e femminile: il primo posto di Mattia Furlani paga @12 volte la posta, mentre Larissa Iapichino vale @9.

Come abbiamo fatto con successo per il Nuoto con le ottime analisi di Giulia, anche l’Atletica Leggera verrà seguita quotidianamente dalla nostra redazione, con analisi e consigli per le scommesse sui principali eventi.

Finali Atletica Parigi 2024: le date di tutte le medaglie

Giovedì 1 agosto

7.30 20 km marcia (maschile)

9.20 20 km marcia (femminile)

Venerdì 2 agosto

21.20 10.000 metri (maschile)

Sabato 3 agosto

19.35 Getto del peso (maschile)

20.20 Salto triplo (femminile)

20.55 Staffetta 4×400 (mista)

21.10 100 metri (femminile)

21.45 Decathlon, 1500 metri

Domenica 4 agosto

19.50 Salto in alto (femminile)

20.30 Lancio del martello (maschile)

21.55 100 metri (maschile)

Lunedì 5 agosto

19.00 Salto con l’asta (maschile)

20.30 Lancio del disco (femminile)

21.10 5000 metri (femminile)

21.45 800 metri (femminile)

Martedì 6 agosto

20.00 Lancio del martello (femminile)

20.20 Salto in lungo (maschile)

20.50 1500 metri (maschile)

21.10 3000 siepi (femminile)

21.40 200 metri (femminile)

Mercoledì 7 agosto

7.30 Staffetta marcia (mista)

19.00 Salto con l’asta (femminile)

20.25 Lancio del disco (maschile)

21.20 400 metri (maschile)

21.40 3000 siepi (maschile)

Giovedì 8 agosto

20.00 Salto in lungo (femminile)

20.25 Tiro del giavellotto (maschile)

20.30 200 metri (maschile)

21.25 400 ostacoli (femminile)

21.45 110 ostacoli (maschile)

Venerdì 9 agosto

19.30 Staffetta 4×100 (femminile)

19.40 Getto del peso (femminile)

19.45 Staffetta 4×100 (maschile)

20.00 400 metri (femminile)

20.10 Salto triplo (maschile)

20.15 Eptathlon, 800 metri

20.55 10.000 metri (femminile)

21.45 400 ostacoli (maschile)

Sabato 10 agosto

8.00 Maratona (maschile)

19.10 Salto in alto (maschile)

19.25 800 metri (maschile)

19.40 Tiro del giavellotto (femminile)

19.45 100 ostacoli (femminile)

20.00 5000 metri (maschile)

20.25 1500 metri (femminile)

21.12 Staffetta 4×400 (maschile)

21.22 Staffetta 4×400 (femminile)

Domenica 11 agosto

8.00 Maratona (femminile)

