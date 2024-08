Questo venerdì sera a Parigi ci sono solo 3 finali del nuoto olimpico che siamo andati ad analizzare con favoriti e consigli per le scommesse su: 200 metri misti maschile, 50 metri stile libero maschile e 200 metri dorso femminile. Pronostici Nuoto 2 agosto 2024.

Pronostici Nuoto 2 agosto 2024: 200 metri misti maschile

Iniziamo dai 200 metri misti maschile e c’è poco da dire: sicuramente Marchand, è ripetitivo, ma è carico, in forma ed obbligato anche se questa volta la quota è molto bassa @1.10.

PREVISIONE: MARCHAND @1.10

Pronostici Nuoto 2 agosto 2024: 50 metri stile libero maschile

Nei 50 metri stile libero maschile sta succedendo di tutto, Proud l’ho visto carico e lanciato, secondo me potrebbe stupire, e McEvoy dovrà lottare, si sono qualificati con lo stesso tempo, quindi chissà che non facciano uguale, dei due McEvoy forse ha mezza chance in più.

PREVISIONE: MCEVOY @1.90

Pronostici Nuoto 2 agosto 2024: 200 metri dorso femminile

Oggi solo 3 finali a Parigi per il nuoto e l’ultima che prendiamo in analisi è l’unica per le donne: la 200 metri dorso femminile. Qui sarà tra la McKeown e la Bacon, ma alla fine se sarà concentrata la McKeown porta a casa l’oro.

PREVISIONE: MCKWEON @1.20

Giochiamo sui tre favoriti e possiamo abbinarli anche in tripla per andare a caccia di un raddoppio abbondante per una quota @2.51.

