Continua il sogno azzurro del Tennis alle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutti aspettavano Sinner e invece è Lorenzo Musetti che continua a regalarci grandi emozioni e venerdì sera sfiderà il mostro sacro, Novak Djokovic, nella semifinale. Pronostico Djokovic-Musetti 2 agosto 2024.

Pronostico Djokovic-Musetti 2 agosto 2024: lo stato di forma dei tennisti

A Parigi questa sera è in programma Novak Djokovic-Lorenzo Musetti, match valido per le semifinali del torneo olimpico di Tennis. Continua il sogno dell’italiano che ora però avrà da fronteggiare l’ostacolo più ostico, quello di Nole che però ha qualche problemino fisico, quindi il toscano ha qualche chance da giocarsi.

Lorenzo Musetti (numero #16 al mondo) continua a giocare in un modo strepitoso (ha vinto 19 delle ultime 24 partite), ha vinto ancora 2-0 superando anche il vincitore a Tokyo, Zverev, e non ha concesso ancora un set a questo torneo olimpico dove sta dando il meglio di se. A cent’anni dall’ultima volta, il tennis italiano torna in una semifinale Olimpica. L’ultima volta era successo nel 1924 proprio a Parigi.

Ora c’è però l’ostacolo più ostico, Novak Djokovic (#2) che a sua volta non ha ancora concesso un set e ieri ha superato 2-0 Tsitsipas, anche se il serbo ha qualche problema fisico che lascia qualche chance in più all’azzurro. I due si sono sfidati in 7 precedenti, l’ultimo dei quali alle recenti semifinali di Wimbledon dove Musetti non ha potuto nulla perdendo 0-3. Prima però era andato in scena uno scontro tiratissimo proprio al Roland Garros, con vittoria per 3-2 di Nole, e sulla terra rossa Musetti ha messo a segno l’unica vittoria nei precedenti contro Djokovic, il 2-1 agli ottavi di finale di Montecarlo nel 2023.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pronostico Djokovic-Musetti 2 agosto 2024: le migliori quote

Vediamo le migliori quote sul mercato italiano per questo match di tennis valido per il torneo olimpico.

Le nostre scommesse su Novak Djokovic-Lorenzo Musetti

In questo audio Brian ha analizzato il big match di Parigi, dandoci alcuni spunti per le scommesse con la principale in quota @1.70 e anche una chicca, un azzardo a quota alta @2.75 come giocata secondaria anche se la principale è l’Over games di un Musetti che potrà giocarsela con Nole. Vi ricordiamo che da oggi potete seguire Brian ogni giorno nel nuovo canale Telegram TENNIS MASTER.

Quest’anno segui le Olimpiadi con Betitaliaweb e Betting Maniac

Quest’anno seguiremo da vicino le Olimpiadi di Parigi a livello betting, con tanti contenuti free qui sul sito di Betitaliaweb ed approfondimenti con analisi e scommesse sul canale Telegram di BETTING MANIAC. Per questi giochi olimpici il già nutrito team di tipster aumenta con l’ingresso di Giulia nel nuoto e non solo (scopriremo ulteriori novità nelle prossime settimane). Seguici su tutti i canali:

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.