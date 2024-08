A Parigi entrano nel vivo i giochi olimpici con le prime finali importanti di Atletica Leggera. Sabato riflettori puntati in particolare sui 100 metri femminili mentre per i maschili iniziano le batterie e per la finale aspetteremo domenica ma intanto vediamo i principali avversari di Marcel Jacobs. Pronostici Atletica 3 agosto 2024.

Pronostici Atletica 3 agosto 2024: le finali del weekend

Vediamo subito le finali di Atletica Leggera che ci attendono sabato 3 ma anche domenica 4 agosto a Parigi per i Giochi Olimpici 2024.

Sabato 3 agosto

19.35 Getto del peso (maschile)

20.20 Salto triplo (femminile)

20.55 Staffetta 4×400 (mista)

21.10 100 metri (femminile)

21.45 Decathlon, 1500 metri

Domenica 4 agosto

19.50 Salto in alto (femminile)

20.30 Lancio del martello (maschile)

21.55 100 metri (maschile)

Quando corre Marcel Jacobs? Ecco gli appuntamenti con l’oro italiano di Tokyo che cercherà di difendere il titolo:

3 agosto, 11:45 – batterie

4 agosto, 19:15 – semifinali

4 agosto, 21:50 – finale

Pronostici Atletica 3 agosto 2024: 100 metri femminili, le previsioni

La prima medaglia importante dell’Atletica Leggera a Parigi 2024 è in programma sabato sera con la finale dei 100 metri femminili dove troviamo una grande favorita su tutte, l’americana Sha’Carri Richardson e lo vediamo anche dalle quote. Andare contro la Richardson per l’oro è una follia, dopo che ha superato agevolmente le qualificazioni e con la voglia di riscatto dopo essere stata esclusa da Tokyo per aver assunto cannabis. Quest’anno Richardson ha registrato il tempo più veloce in gara con 10,71 secondi e sarà sostenuta anche dalla campionessa olimpica in carica Elaine Thompson-Herah che è fuori per un infortunio al tendine d’Achille.

Non ci sarà nemmeno la velocista giamaicana Shericka Jackson che si è ritirata dall’evento dopo aver subito un infortunio al polpaccio in vista di Parigi e si concentrerà esclusivamente sulla sua gara di 200 metri. Una serie di assenze che sembrano spalancare le porte a Richardson che dovrà guardarsi principalmente da Julien Alfred di St Lucia, 23enne che ha conquistato il titolo mondiale indoor nei 60 metri, con vittorie sul circuito dei 100 metri sia a Kingston che a Monaco e anche alla velocista della Costa d’Avorio Marie-Josee Ta Lou-Smith ha ottenuto il miglior tempo stagionale nelle manche di qualificazione in 10.87 e cercherà il suo primo podio in questa gara dopo essere arrivata quarta nel 2016 e nel 2021.

E’ sempre da segnalare anche la veterana Shelly-Ann Fraser Pryce, due volte campionessa olimpica dei 100 metri (Pechino 2008 e Londra 2012), che è salita sul podio in quattro Olimpiadi consecutive. Pryce ha mostrato una buona forma nelle manche, a soli cinque centesimi da Ta Lou-Smith in 10.92.

Attenzione a Michelle Jefferson, compagna di allenamento di Richardson, che è stata parte integrante degli ori consecutivi degli americani nella staffetta 4×100 metri. Jefferson si è affermata bene in vista di Parigi, ottenendo un miglior risultato stagionale di 10,80, 3° miglior tempo al via ai blocchi di Parigi. L’oro andrà alla Richardson ma se trovate le scommesse sui piazzamenti una medaglia per Jefferson non è così impossibile ed è anche ben ricompensata da una quota @3.50.

Pronostici Atletica 3 agosto 2024: 100 metri maschili, Jacobs e i suoi avversari

Marcell Jacobs arriva da campione in carica e da re d’Europa sui 100 metri maschili, la disciplina regina dell’Atletica Leggera olimpica, ma confermarsi non sarà facile visto che la concorrenza è agguerrita come non mai. Quest’anno Jacobs ha un personale stagionale di 9”92, realizzato a Turku il 18 giugno.

Marcel lo conosciamo tutti, ma andiamo a vedere quali saranno i suoi principali avversari che gli contenderanno il titolo. Iniziamo chiaramente da Noah Lyles che guida la truppa americana, e che vanta un personale di 9”81, registrato poche settimane fa a Londra. La seconda freccia americana è Fred Kerley, campione del mondo nel 2022 e a Tokyo fu medaglia d’argento dietro a LMJ a cui non ha risparmiato qualche frecciatina anche di recente. Il suo personale è notevolissimo (9”76, sesto uomo della storia), ma nel 2024 si è “fermato” a 9”88. Il terzo stelle e strisce è Kenneth Bednarek, probabilmente più pericoloso sui 200, ma capace di correre in 9”87 a fine giugno.

L’altro grande favorito però è il giamaicano Kishane Thompson, al momento l’uomo più veloce del mondo del 2024 grazie ad un 9”77 firmato un mese e mezzo fa ai Trials di Kingston. Il classe 2001 sta impressionando ma attenzione anche all’altro giamaicano, Oblique Seville (nato appena quattro mesi prima di Thompson), che si presenta con un tempo di 9”82 e più volte ha tenuto questi numeri in avvicinamento a Parigi.

Ci sono altri atleti che devono per forza essere presi in considerazione per il podio. Il keniano Ferdinand Omanyala (9”79 quest’anno), che spesso vola durante la stagione ma trema nei grandi appuntamenti. Il botswano Letsile Tebogo (9”88, argento mondiale a Budapest) e i sudafricani Akani Simbine (9”86) e Benjamin Richardson (entrambi da 9”86).

Non dimentichiamo infine l’avversario interno se così vogliamo dire, il secondo italiano in gara, Chituru Ali. Il comasco è fresco di personale (9”96) e avrà meno pressione di tanti altri.

Insomma, Lyles o Thompson sembrano essere gli avversari più pericolosi per la medaglia, e lo stesso Jacobs ha detto la sua: “Lyles ha la mentalità da campione, ma l’avversario che mi spaventa di più è Thompson”. Lo scopriremo domenica sera.

