Siamo all’epilogo del nuoto olimpico in vasca con le ultime finali che si disputeranno nel weekend del 3 e 4 agosto a Parigi 2024. Greg Paltrinieri proverà un altra impresa nei 1500. Pronostici Nuoto 3-4 agosto 2024.

Pronostici Nuoto 3-4 agosto 2024: le finali di sabato

Dopo aver sui favoriti nelle finali di Nuoto olimpico di venerdì, vediamo cosa ci attende per sabato. In programma ci sono.

PROGRAMMA FINALI NUOTO 3 AGOSTO

20.30 Finale 100 farfalla uomini

20.59 Finale 200 misti donne

21.09 Finale 800 stile libero donne

21.33 Finale 4×100 mista mixed

Vediamo velocemente le idee di Giulia che non prende in analisi la staffetta a squadre nemmeno questa volta, troppo imprevedibile e poco valore di scommessa. Iniziamo quindi con i 100 metri Farfalla Maschile, Sarà una sfida tra Grousset, Liendo, Ponti e Milak. Però Milak che sembra quello più performante in batteria e qualifiche anche nei 200, in finale si spegne, perciò se teniamo per buoni i 200, io direi che Grousset o Liendo vadano ad oro, anche se Noè è mio pupillo, ed escluderlo così lo trovo pessimo, se invece Milak si è svegliato ed è seriamente intenzionato a conquistare l’oro, è già suo. Tra tutti questi nomi e imprevedibilità a questo punto proviamo l’azzardo a quota alta di Ponti.

PREVISIONE 100 FARFALLA M: PONTI @7.50

Anche nei 200 metri misti femminili troviamo valore sulla quota di McIntosh, giovane fenomeno del nuoto che ha già vinto qui a Parigi e potrebbe fare il bis in questa specialità, anche se dovrà fare molta attenzione a Walsh e Douglass e anche McKweon (un altra che ha già vinto un oro a queste olimpiadi mandandoci in cassa) potrebbe essere sempre della gara, ma qui andiamo sulla favorita, anche se di poco.

PREVISIONE 200 MISTI F: MCINTOSH @2.50

Chiudiamo con gli 800 stile libero donne dove invece c’è davvero poco da dire e poco da inventarsi con Kathye Ledecky che ha già dimostrato di essere nettamente superiore alle altre atlete nei 1500 e non dovrebbe avere problemi a bissare anche negli 800. La quota ovviamente è microscopica, ma potete inserirla in qualche doppia o multipla, magari proprio assieme a McIntosh per raggiungere una quota quasi @3 volte la posta.

PREVISIONE 800 STILE LIBERO F: LEDECKY @1.10

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pronostici Nuoto 3-4 agosto 2024: le finali di domenica

Articolo in aggiornamento, analisi e scommesse sulle finali di nuoto di domenica 4 agosto ai giochi olimpici non ancora disponibili. Collegati prossimamente.

PROGRAMMA FINALI NUOTO 4 AGOSTO

18.30 Finale 50 stile libero donne

18.36 Finale 1500 stile libero uomini

19.12 Finale 4×100 mista uomini

19.35 Finale 4×100 mista donne

Quest’anno segui le Olimpiadi con Betitaliaweb e Betting Maniac

Quest’anno seguiremo da vicino le Olimpiadi di Parigi a livello betting, con tanti contenuti free qui sul sito di Betitaliaweb ed approfondimenti con analisi e scommesse sul canale Telegram di BETTING MANIAC. Per questi giochi olimpici il già nutrito team di tipster aumenta con l’ingresso di Giulia nel nuoto e non solo (scopriremo ulteriori novità nelle prossime settimane). Seguici su tutti i canali:

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.