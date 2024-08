Anche il torneo di pallacanestro a Parigi, per i Giochi Olimpici 2024, ha concluso la fase a gironi e si prepara agli spettacolari quarti di finale, col Team USA che rimane ovviamente la nazionale da battere. Quarti Basket Olimpiadi 2024.

Quarti Basket Olimpiadi 2024: I match del 6 agosto

Sono stati definiti i quarti di finale del torneo di basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 dopo una fase a gironi in cui abbiamo subito perso nazionali importante come Spagna, Giappone e Porto Rico e da peggior terza il Sud Sudan, la grande sorpresa di questi giochi olimpici.

Si effettuerà il trasferimento dallo Stade Pierre Mauroy di Lilla all’Accor Arena di Bercy e per la Francia subito uno scontro difficile, anche se alla fine è andata anche bene ai transalpini, soprattutto visti i problemi durante la poco convincente fase a gironi a Lilla. Il Canada ha diverse stelle a cui affidarsi per lanciare la rincorsa alla finale, solo che in mezzo può esserci l’ostacolo della Germania Campione del Mondo in carica che apre favorita nello scontro con la Grecia.

Nella parte bassa del tabellone ci sarà un interessante scontro tra Serbia-Australia che è anche il vero big match dei quarti, due basket totalmente diversi e forse l’ultimo grande tentativo di Svetislav Pesic di trionfare. Il Team USA non avrà una passeggiata verso la finale, non tanto per la sfida con il Brasile in cui gli americani sono favoriti con -26.5 punti di handicap, ma nel proseguo visto che proprio Serbia ed Australia in un eventuale semifinale potrebbero creare qualche grattacapo alle stelle USA.

Quarti Basket Olimpiadi 2024: tutte le quote

Vediamo tutte le quote principali dei quattro match in programma martedì per i quarti di finale del torneo di pallacanestro maschile olimpico, e a seguire le quote antepost che ovviamente vedono sempre gli USA primeggiare nelle lavagne per la vittoria finale dell’oro (sarebbe il 5° di fila per la nazionale statunitense).

ALBO D’ORO ULTIMI 10 VINCITORI BASKET OLIMPICO

2020 United States (runner up France) @Tokyo

2016 United States (Serbia) @Rio Di Janeiro

2012 United States (Spain) @London

2008 United States (Spain) @Beijing

2004 Argentina (Italy) @Athens

2000 United States (France) @Sydney

1996 United States (Yugoslavia) @Atlanta

1992 United States (Croatia) @Barcelona

1988 Soviet Union* (Yugoslavia) @Seoul

1984 United States (Spain) @Los Angeles

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Quest’anno segui le Olimpiadi con Betitaliaweb e Betting Maniac

Quest’anno seguiremo da vicino le Olimpiadi di Parigi a livello betting, con tanti contenuti free qui sul sito di Betitaliaweb ed approfondimenti con analisi e scommesse sul canale Telegram di BETTING MANIAC. Per questi giochi olimpici il già nutrito team di tipster aumenta con l’ingresso di Giulia nel nuoto e non solo (scopriremo ulteriori novità nelle prossime settimane). Seguici su tutti i canali:

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.