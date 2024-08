Finita la fase a gironi del torneo olimpico di Pallavolo a Parigi 2024, vediamo ora gli accoppiamenti di volley maschile e femminile. Azzurri favoriti dalle quote antepost sia nel maschile che nel femminile. Quarti Pallavolo Olimpiadi 2024.

Quarti Pallavolo Olimpiadi 2024: vquarti di finale volley maschile

Continua il torneo di Pallavolo Maschile a Parigi 2024 per i Giochi Olimpici. Finita la fase a gironi, da lunedì 5 agosto, si giocano i quattro quarti di finale dalla South Paris Arena 1.

Alle 9.00 Slovenia-Polonia aprono le danze in una sfida tutta europea di grande fascino, che vede i polacchi leggermente favoriti. Ma attenzione agli sloveni, squadra impegnativa che si conosce da tanto tempo.

Ad orario di pranzo (13.00) scende in campo l’Italia, che affronta il Giappone nel quarto di finale sulla carta più chiuso. Vietato però distrarsi, perché i nipponici sono una squadra pericolosissima anche se le quote favoriscono nettamente la squadra del ct Fefè De Giorgi che però tiene alta l’attenzione dichiarando che l’avversario sarà impegnativo e da non sottovalutare.

Alle 17.00 il tifo parigini sarà caldissimo, vista la sfida tra Francia-Germania. Una rivalità da sempre molto sentita, per una partita dall’alto tasso tecnico di qualità. Chi vince trova poi in semifinale una tra Italia e Giappone.

Il programma chiuderà in serata, alle 21.00 con Brasile-Stati Uniti, un match tra nazionali del continente americano che si annuncia scoppiettante ed è anche quello con le quote più in bilico, se così vogliamo definirle, visto che comunque anche qui troviamo una netta favorita, gli USA @1.53.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio dei quarti di finale del volley maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024. Tutti gli eventi saranno disponibili su discovery+ e Eurosposrt in diretta streaming, mentre in chiaro ove sarà possibile si potranno seguire i momenti clou su RaiDue e RaiSport HD. A seguire vediamo anche tutte le quote dei match e gli aggiornamenti delle quote antepost dove gli azzurri si prendono anche qui la testa della lavagna.

CALENDARIO QUARTI DI FINALE PALLAVOLO MASCHILE

Lunedì 5 agosto

Ore 9.00 Slovenia-Polonia

Ore 13.00 Italia-Giappone

Ore 17.00 Francia-Germania

Ore 21.00 Brasile-Stai Uniti

Quarti Pallavolo Olimpiadi 2024: quarti di finale volley femminile

Nel momento in cui scriviamo si devono ancora giocare le ultime 2 partite dei gironi del Torneo di Pallavolo Femminile a Parigi 2024, e una di queste sarà importante anche per l’Italia che ha travolto la Turchia con un perentorio 3-0 e ha così chiuso la fase a gironi con ben tre successi all’attivo: 3-1 alla Repubblica Dominicana, 3-0 all’Olanda e oggi la netta affermazione contro le Campionesse d’Europa, nettamente surclassate.

La nostra Nazionale si è meritata il primo posto nella Pool C, ma le azzurre devono ancora aspettare per conoscere quale sarà l’avversaria da affrontare nei quarti di finale. Il tabellone della fase a eliminazione diretta sarà determinato dalla classifica combinata tra i tre gironi: le tre vincitrici verranno collocate tra primo e terzo posto seguendo nell’ordine numero di vittorie, punti, quoziente set, quoziente punti; le tre seconde classificate verranno posizionate tra quarta e sesta piazza adottando il medesimo criterio; le due migliori terze classificate saranno settima e ottava, sempre in base al già citato parametro.

L’Italia sarà o prima o seconda in questa graduatoria, ma per conoscere il proprio destino dovrà aspettare la partita di stasera (ore 21.00) tra Brasile e Polonia. Le azzurre saranno sicuramente prime se la compagine europea dovesse sconfiggere le verdeoro per 3-1 o 3-2, oppure se le sudamericane dovessero avere la meglio al tie-break. Se la Polonia dovesse battere il Brasile per 3-0 allora l’Italia deve sperare di avere un migliore quoziente punti rispetto alle biancorosse per restare davanti. Stesso discorso in caso di affermazione di Gabi e compagne per 3-1.

Il piazzamento è fondamentale perché cambierebbe radicalmente il cammino dell’Italia nella rassegna a cinque cerchi: il primo posto nella classifica combinata garantirebbe il quarto di finale contro la non irresistibile Repubblica Dominicana (seconda miglior terza), mentre la seconda piazza offrirebbe l’incrocio con la miglior terza, ovvero la peggiore nella Pool A tra USA, Cina e Serbia (sulla carta la sconfitta dello scontro diretto tra asiatiche e balcaniche).

Collegati prossimamente per gli aggiornamenti sul torneo di pallavolo femminile con gli accoppiamenti ai quarti di finale.

