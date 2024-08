A Parigi i tornei di Pallanuoto maschile e femminile hanno terminato la fase a gironi e da martedì inizia la fase ad eliminazione diretta con i quarti di finale. Settebello sempre favorito per l’oro, nonostante il passo falso con la Grecia. Più difficile l’impresa del Setterosa, già sfavorito al prossimo turno contro l’Olanda. Quarti Pallanuoto Olimpiadi 2024.

Quarti Pallanuoto Olimpiadi 2024: torneo maschile

Il torneo di Pallanuoto arriva alla seconda fase, quella ad eliminazione diretta con i Quarti di finale del torneo maschile in programma per mercoledì 7 agosto. Tv accese alle ore 20.35 con l’Italia che proverà ad andare avanti al torneo olimpico di Parigi 2024 nella sfida contro l’Ungheria. In caso di vittoria, il Settebello tornerà in acqua venerdì 9 agosto per le semifinali contro la vincente di Croazia-Spagna, infine domenica 11 agosto saranno in programma le finali. Dall’altro lato del tabellone la vincente di Serbia-Grecia se la vedrà in semifinale con la vincente di Australia-Stati Uniti.

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD. La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3.

Vediamo le quote dei singoli match validi per i quarti di finale del torneo di Pallanuoto Maschile e a seguire le quote antepost aggiornate per la vittoria finale. Nonostante il passo falso contro la Grecia, il nostro Settebello rimane la squadra da battere e favorita per l’oro in quota @2.80, ma la Spagna @3 è molto vicina, e non sono da sottovalutare le stesse Ungheria (prossima avversaria degli azzurri) e Grecia (unica a battere il Settebello) entrambe in seconda fascia @6 volte la posta.

Quarti Pallanuoto Olimpiadi 2024: torneo femminile

Martedì 6 agosto, alle ore 15.35, riflettori puntati sul Setterosa dell’Italia, terza classificata nel Girone A, che affronterà l’Olanda, seconda classificata nel Girone B al termine della prima fase.

La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD.

Martedì 6 agosto – Quarti di finale

14.00 4A-1B Canada-Spagna

15.35 2A-3B Paesi Bassi-Italia

19.00 1A-4B Australia-Grecia

20.35 3A-2B Ungheria-Stati Uniti

Vediamo tutte le quote sui singoli match dei quarti e le quote antepost aggiornate per la vittoria dell’oro dove le azzurre sono molto indietro @31 volte la posta, ben lontana dagli USA favoriti @1.50.

Quest’anno segui le Olimpiadi con Betitaliaweb e Betting Maniac

Quest’anno seguiremo da vicino le Olimpiadi di Parigi a livello betting, con tanti contenuti free qui sul sito di Betitaliaweb ed approfondimenti con analisi e scommesse sul canale Telegram di BETTING MANIAC. Per questi giochi olimpici il già nutrito team di tipster aumenta con l’ingresso di Giulia nel nuoto e non solo (scopriremo ulteriori novità nelle prossime settimane). Seguici su tutti i canali:

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.