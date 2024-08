L’ItalVolley maschile ci ha spaventato ribaltando un quarto di finale contro il Giappone che sembrava perso. Ora la nazionale azzurra sfiderà la Francia padrona di casa alle semifinali del torneo di volley maschile. Dall’altra parte Polonia-USA, occhio agli americani. Semifinali Pallavolo Maschile Olimpiadi.

Semifinali Pallavolo Maschile Olimpiadi: le partite in programma

Il torneo di Pallavolo Maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024 arriva alle semifinali dove troveremo l’ItalVolley dopo lo spavento ai quarti. A un punto dalla cocente eliminazione per 0-3 contro il Giappone nei quarti di finale, l’Italvolley maschile ha saputo ritrovare se stessa sull’orlo del baratro, vincendo terzo e quarto set, e superando i nipponici in un tie break combattuto punto dopo punto.

Il prossimo avversario della nazionale di Fefè De Giorgi sarà la Francia, padrona di casa e campione uscente di Tokyo 2020. Altra sfida complicata dove però i bookmaker continuano a dare fiducia agli azzurri: l’Italia in finale si gioca infatti @1,57 su Golbet e Lottomatica contro il @2,26 dei transalpini. Nel set betting è in pole il 3-1 italiano @3,70, seguito dal 3-0 @4,20, mentre il colpo francese per 1-3 vale @5,40 volte la posta. Le due compagini si sono affrontate in Nations League di recente, ed è stata l’unica partita giocata dal sestetto titolare che i ragazzi di Fefè De Giorgi hanno perso. I transalpini sono una squadra rognosa, che gioca bene e non molla mai. Il fattore campo inoltre spingerà ancora di più i francesi a dare il 100%.

L’altra semifinale è Polonia-USA. Gli americani hanno regolato il Brasile per 3-1 e si sono meritati la sfida a effetto con i Campioni d’Europa, che invece hanno avuto la meglio sulla Slovenia per 3-1: incontro vibrante tra la compagine a stelle e strisce, che si trasforma sempre quando vede i cinque cerchi, e i biancorossi del fuoriclasse Wilfredo Leon. L’appuntamento è per mercoledì 7 agosto: alle ore 17.00 si giocherà USA-Polonia, mentre alle ore 21.00 si scenderà in campo per USA-Polonia.

betting online 1 Bonus Benvenuto:5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Semifinali Pallavolo Maschile Olimpiadi: tutte le quote e scommesse antepost

Vediamo tutte le quote principali per i match validi per le semifinali del torneo maschile di Volley alle Olimpiadi di Parigi 2024. ItalVolley sempre al comando nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’oro nonostante la paura contro il Giappone. La Polonia è la principale avversaria ma dovrà superare l’ostacolo USA in semifinale, e occhio proprio agli Statunitensi che si sono dimostrati in grande forma contro il Brasile. Con un Italia che ha sofferto di preoccupanti black out, e con questi USA, la quota per la nazionale a stelle e strisce è quella che riteniamo di maggior valore al momento e la consigliamo antepost (stake basso).

ORO PALLAVOLO MASCHILE: USA @4.00

Quest’anno segui le Olimpiadi con Betitaliaweb e Betting Maniac

Quest’anno seguiremo da vicino le Olimpiadi di Parigi a livello betting, con tanti contenuti free qui sul sito di Betitaliaweb ed approfondimenti con analisi e scommesse sul canale Telegram di BETTING MANIAC. Per questi giochi olimpici il già nutrito team di tipster aumenta con l’ingresso di Giulia nel nuoto e non solo (scopriremo ulteriori novità nelle prossime settimane). Seguici su tutti i canali:

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.