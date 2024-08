Questo martedì sono in programma cinque finali di Atletica Leggera a Parigi 2024. Si inizia col Lancio del Martello femminile questa sera alle ore 20:00, e a seguire Salto in lungo e 1500 maschile più i 3000 siepi femminili. A chiudere alle 21:40 ci saranno i 200 metri femminili. Pronostici Atletica Olimpiadi 6 agosto 2024.

Pronostici Atletica Olimpiadi 6 agosto 2024: Lancio del martello (femminile)

Iniziamo dalla finale di Lancio del martello femminile in programma alle ore 20:00 di martedì sera. La statunitense Brooke Andersen doveva essere la grande favorita, ma la Campionessa del Mondo è rimasta tagliata ai Trials. Le favorite diventano così l’altra americana DeAnna Price e ancora di più la canadese Cmaryn Rogers (oro iridato) che è in testa alle lavagne. Non va mai sottovalutata l’eterna polacca Anita Wlodarczyk (primatista mondiale), la nostra Sara Fantini cerca spazio dopo aver trionfato agli Europei. Su questa finale abbiamo due idee:

PODIO: WLODARCZYK @5.00

TESTA A TESTA FANTINI v ECHIKINWOKE: 1 @1.72

Pronostici Atletica Olimpiadi 6 agosto 2024: Salto in lungo (maschile)

Alle ore 20:20 tocca al Salto in lungo maschile. Il greco Miltiadis Tentoglou è il grande favorito per la riconferma, forte anche del trionfale balzo da 8.65 metri firmato agli Europei. L’ellenico dovrà- fare attenzione al nostro Mattia Furlani, che si è accomodato alle sue spalle ai Mondiali Indoor e nella rassegna continentale, e si presenta come uno dei principali avversari, anche se lontanissimo dal greco in quita. Gli altri big in lizza per le medaglie sono i giamaicani Wayne Pinnock e Carey McLeod, attenzione anche allo svizzero Simon Ehammer. Una medaglia Furlani potrebbe portarla in Italia, forse non un oro, ma argento e soprattutto bronzo sono alla portata.

PODIO: FURLANI @1.66

Pronostici Atletica Olimpiadi 6 agosto 2024: 1500 metri (maschile)

Alle ore 20:50 tocca alla corsa con i 1500 metri maschile. Tutti contro Jakob Ingebrigtsen. Il norvegese sembra non avere rivali nella rincorsa verso la corona a cinque cerchi, proveranno a impensierirlo i keniani Timothy Cheruiyot e Brian Komen ma qui confermiamo anche noi il favorito dalle quote.

ORO: INGEBRIGSTEN @1.72

Pronostici Atletica Olimpiadi 6 agosto 2024: 3000 siepi (femminile)

Lunghe distanze dalle ore 21:10 con i 3000 siepi femminile dove sembra tutto perfetto per un testa a testa per l’oro tra l’ugandese Peruth Chemutai e la keniana Beatrice Chepkoech, ma attenzione a Winfred Yavi dal Bahrain che potrebbe inserirsi e che infatti nelle ultime ore è passata favorita per la vittoria dell’oro. Noi continuiamo a favorite le prime due che sono proposte a quote di valore che ci farebbero chiudere in profitto in entrambi i casi vincenti.

ORO: CHEPKOECH @3.50

ORO: CHEMUTAI @4.00

Pronostici Atletica Olimpiadi 6 agosto 2024: 200 metri (femminile)

L’appuntamento più atteso di giornata è l’ultimo in programma alle ore 21:40 con i 200 metri femminili. La statunitense Gabby Thomas sembra avere una marcia in più rispetto al resto delle finaliste ma Sha’Carri Richardson vuole il doppio ore e Julien Alfred da Saint Lucia è una mina vagante. Dina Asher-Smith in seconda fascia come possibile outsider. Siamo tentati di andare su Alfred che ha fatto bene ai 100 e anche in batteria, ma effettivamente la Thomas sembra avere qualcosa in più, anche se la sua quota non ha valore quindi è meglio fare un tentativo a stake minimo su Alfred.

ORO: ALFRED @3.00

