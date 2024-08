Anche mercoledì sono in programma 5 finali di Atletica Leggera al via con la Staffetta di marcia mista e a seguire Salto con l’asta femminile, il Lancio del disco maschile, i 400 metri maschile e i 3000 siepi maschili. Pronostici Atletica Olimpiadi 7 agosto 2024.

Pronostici Atletica Olimpiadi 7 agosto 2024: Staffetta marcia (mista)

Mercoledì a Parigi si parte prestissimo, alla mattina ore 07:30 partirà infatti la Staffetta marcia mista che saltiamo come pronostici anche perché al momento non troviamo nemmeno le quote.

Pronostici Atletica Olimpiadi 7 agosto 2024: Salto con l’asta (femminile)

In prima serata, dalle ore 19:00, le finali di Salto con l’asta femminile. Sono quattro le donne più accreditate: la britannica Molly Caudery, l’australiana Nina Kennedy, la svizzera Angelica Moser, la statunitense Katie Moon ma le medaglie sono solo tre come sappiamo, quindi tutto può succedere qui in questa finale su cui evitiamo scommesse e previsioni per l’oro anche se su Bet365 è disponibile la quota di un interessante testa a testa pro Moser.

TESTA A TESTA MOSER v MOON: MOSER @1.66

Pronostici Atletica Olimpiadi 7 agosto 2024: Lancio del disco (maschile)

Alle ore 20:25 si gioca la finale per l’oro nel Lancio del disco maschile. Il lituano Mykolas Alekna è il favorito d’obbligo visto che in stagione ha timbrato il nuovo record del mondo. I suoi avversari principali saranno lo sloveno Kristjan Ceh (fresco Campione d’Europa) e lo svedese Daniel Stahl (Campione Olimpico di Tokyo). In seconda fascia cercheranno la grande sorpresa l’austriaco Lukas Weisshaidinger e l’australiano Matt Denny che vediamo abbastanza alla pari per questo troviamo di valore la quota sul testa a testa che vede Weisshaidinger meglio di Denny @2.62.

ORO: ALENKA @1.44

TESTA A TESTA DENNY v WEISSHAIDINGER: WEISSHAIDINGER @2.62

Pronostici Atletica Olimpiadi 7 agosto 2024: 400 metri (maschile)

Ancora velocità dalle ore 21:20 con la finale dei 400 metri maschile. Il britannico Matthew Hudson-Smith ha illuminato la scena con il record europeo di 43.74 e si candida al ruolo di favorito al pari dello statunitense Quincy Hall e del canadese Christopher Morales-Williams. Da tenere in considerazione l’americano Vernon Norwood e il belga Alexander Doom anche se le medaglie dovrebbero essere un affare tra i primi tre segnalati, c’è solo da capire a chi andrà l’oro e noi diamo fiducia al britannico.

ORO: HUDSON SMITH @2.75

Pronostici Atletica Olimpiadi 7 agosto 2024: 3000 siepi (maschile)

Dopo la prova femminile di martedì, questo mercoledì verrà chiuso alle ore 21:40 dai 3000 siepi maschile. L’etiope Lamecha Girma sembra avere una marcia in più: come sempre sarà un confronto aperto tra Etiopia e Kenya, anche se la bilancia questa volta pende dalla parte dell’Etiopia grazie a Girma che favoriamo anche noi per l’oro anche se le quote sono leggermente dalla parte di El Bakkali.

ORO: GIRMA @2.10

