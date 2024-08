Giovedì 8 agosto vanno in scena le semifinali del torneo di pallacanestro maschile ai giochi olimpici di Parigi 2024. Si sfideranno Francia-Germania e Stati Uniti-Serbia, due big match che abbiamo analizzato con quote, statistiche, programma tv e consigli per le scommesse. Semifinali Basket Olimpiadi 2024.

Semifinali Basket Olimpiadi 2024: Francia-Germania

Le semifinali del Basket maschile Olimpico si giocano giovedì 8 agosto e la prima in programma è Francia-Germania alle ore 17:30.

La Francia padrona di casa ai quarti ha battuto il Canada nei quarti di finale per 82-73, una grande prestazione per i transalpini, avanti nettamente dal primo quarto, costruendo un vantaggio che i canadesi non sono più riusciti a ricucire. I protagonisti principali della Francia sono Guerschon Yabusele e Isaia Cordinier, che mettono a referto rispettivamente 22 e 20 punti. Nel finale ci mette il solito zampino Evan Fournier con 15 punti, mentre Victor Wembanyama firma 7 punti con 12 rimbalzi.

La Germania si conferma una super potenza nel basket e punta alla medaglia dopo il titolo iridato del 2023. La Mannschaft di Gordon Herbert supera la Grecia di Giannis Antetokounmpo (fermato a 22 punti personali) per 76-63 sfruttando una gran giornata a livello difensivo più che offensivo dove comunque si mettono in mostra Franz Wagner (18 punti) e Dennis Schroder (13).

Semifinali Basket Olimpiadi 2024: USA-Serbia

Sempre giovedì 8 agosto, ma alla sera, ore 21:00, dalla Accor Arena di Parigi si gioca la seconda semifinale tra USA-Serbia.

Ovviamente il Team USA è la grande favorita, la nazionale da battere, che anche ai quarti ha stracciato gli sfortunati avversari, in questo caso il Brasile, demolito dalle stelle statunitensi per 122-87, dopo un +27 già a fine primo tempo in un match mai in discussione. Coach Steve Kerr ha gestito tranquillamente le forze dei suoi, e i migliori sono stati Devin Booker con 18 punti ed Anthony Edwards con 17, oltre ai 14 punti di Joel Embiid e ai 13 di Anthony Davis (12 invece per LeBron James).

Ora ci sarà una grande finale con la Serbia di Nikola Jokic che negli States conoscono bene, visto che parliamo di un vincitore NBA e 3 volte mvp. I serbi hanno messo a segno un vero e proprio miracolo sportivo ai quarti, superando al supplementare l’Australia per 95-90 dopo che il divario era stato di 24 punti nel secondo quarto. Protagonista principale, manco a dirlo, proprio Jokic che sfiora la tripla doppia per un solo assist (21-14-9).

Tutte le quote sulla pallacanestro olimpica

Vediamo le principali quote sui match validi per le semifinali olimpiche del torneo maschile di pallacanestro, e le quote antepost per la vittoria finale dove ovviamente gli Stati Uniti sono sempre nettamente favoriti per l’oro.

